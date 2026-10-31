Đang gần gũi, chồng bất ngờ gọi vợ bằng tên người cũ và sự thật phía sau khiến cô đau đớn

Để trẻ không đơn độc khi tìm kiếm sự giúp đỡ khi bị bạo lực, xâm hại
GĐXH – Từ năm 2019 đến nay, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận gần 6 triệu cuộc gọi, ghi nhận hơn 11.000 trường hợp trẻ bị bạo lực, xâm hại cần can thiệp. Tuy nhiên, chỉ khoảng 6% trẻ em tiếp cận được dịch vụ hỗ trợ, cho thấy khoảng cách giữa việc có dịch vụ và khả năng tiếp cận thực tế vẫn là vấn đề đáng quan tâm.
Ở tuổi trung niên không dám li hôn vợ dù biết cô ấy ngoại tình
GĐXH - Phát hiện vợ ngoại tình, anh chỉ muốn lập tức ly hôn. Nhưng rồi, nhìn lại tình cảnh thất nghiệp, thu nhập bấp bênh và khoản nợ ngân hàng cả tỷ đồng ở tuổi trung niên, anh buộc phải im lặng, giả vờ như chưa biết chuyện gì. Anh không muốn tiếp tục sống với người vợ đã phản bội mình, nhưng cũng không nhìn thấy con đường rõ ràng để rời đi.