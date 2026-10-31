Đang gần gũi, chồng bất ngờ gọi vợ bằng tên người cũ và sự thật phía sau khiến cô đau đớn

Để trẻ không đơn độc khi tìm kiếm sự giúp đỡ khi bị bạo lực, xâm hại GĐXH – Từ năm 2019 đến nay, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận gần 6 triệu cuộc gọi, ghi nhận hơn 11.000 trường hợp trẻ bị bạo lực, xâm hại cần can thiệp. Tuy nhiên, chỉ khoảng 6% trẻ em tiếp cận được dịch vụ hỗ trợ, cho thấy khoảng cách giữa việc có dịch vụ và khả năng tiếp cận thực tế vẫn là vấn đề đáng quan tâm.

Vợ chăm chút ngoại hình sau khi con ngủ, chồng giật mình biết được sự thật phía sau GĐXH – Đi làm công trình xa nhà quanh năm, anh Hùng vẫn giữ thói quen mở camera mỗi tối để nhìn vợ con trước khi ngủ. Nhưng gần đây, những hành động khác thường của vợ khiến anh không khỏi nghi ngờ, để rồi chết lặng khi trở về nhà lúc nửa đêm.

Chồng khuyên vợ nghỉ việc ở nhà chăm con, rồi quay sang chì chiết vợ không kiếm ra tiền GĐXH - Nghỉ việc để chăm con theo lời chồng, chị không ngờ có ngày lại bị chính người bạn đời chì chiết là ăn bám, không đóng góp gì cho gia đình.