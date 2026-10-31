Đang gần gũi, chồng bất ngờ gọi vợ bằng tên người cũ và sự thật phía sau khiến cô đau đớn

Đang gần gũi, chồng bất ngờ gọi vợ bằng tên người cũ và sự thật phía sau khiến cô đau đớn

| Gia đình
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GĐXH – Đêm ấy, trong lúc gần gũi, Thơ bỗng chết lặng khi nghe chồng gọi mình bằng tên người vợ cũ. Cô không ngờ rằng, chỉ một phút lỡ lời lại khiến những bất an âm ỉ bấy lâu trở thành nỗi ám ảnh.

Chồng gọi vợ bằng tên người cũ: Đau đớn và nỗi ám ảnh trong gia đình - Ảnh 1.Để trẻ không đơn độc khi tìm kiếm sự giúp đỡ khi bị bạo lực, xâm hại

GĐXH – Từ năm 2019 đến nay, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận gần 6 triệu cuộc gọi, ghi nhận hơn 11.000 trường hợp trẻ bị bạo lực, xâm hại cần can thiệp. Tuy nhiên, chỉ khoảng 6% trẻ em tiếp cận được dịch vụ hỗ trợ, cho thấy khoảng cách giữa việc có dịch vụ và khả năng tiếp cận thực tế vẫn là vấn đề đáng quan tâm.

Chồng gọi vợ bằng tên người cũ: Đau đớn và nỗi ám ảnh trong gia đình - Ảnh 2.Vợ chăm chút ngoại hình sau khi con ngủ, chồng giật mình biết được sự thật phía sau

GĐXH – Đi làm công trình xa nhà quanh năm, anh Hùng vẫn giữ thói quen mở camera mỗi tối để nhìn vợ con trước khi ngủ. Nhưng gần đây, những hành động khác thường của vợ khiến anh không khỏi nghi ngờ, để rồi chết lặng khi trở về nhà lúc nửa đêm.

Chồng gọi vợ bằng tên người cũ: Đau đớn và nỗi ám ảnh trong gia đình - Ảnh 3.Chồng khuyên vợ nghỉ việc ở nhà chăm con, rồi quay sang chì chiết vợ không kiếm ra tiền

GĐXH - Nghỉ việc để chăm con theo lời chồng, chị không ngờ có ngày lại bị chính người bạn đời chì chiết là ăn bám, không đóng góp gì cho gia đình.

Chồng gọi vợ bằng tên người cũ: Đau đớn và nỗi ám ảnh trong gia đình - Ảnh 4.Ở tuổi trung niên không dám li hôn vợ dù biết cô ấy ngoại tình

GĐXH - Phát hiện vợ ngoại tình, anh chỉ muốn lập tức ly hôn. Nhưng rồi, nhìn lại tình cảnh thất nghiệp, thu nhập bấp bênh và khoản nợ ngân hàng cả tỷ đồng ở tuổi trung niên, anh buộc phải im lặng, giả vờ như chưa biết chuyện gì. Anh không muốn tiếp tục sống với người vợ đã phản bội mình, nhưng cũng không nhìn thấy con đường rõ ràng để rời đi.

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Để trẻ không đơn độc khi tìm kiếm sự giúp đỡ khi bị bạo lực, xâm hại

Để trẻ không đơn độc khi tìm kiếm sự giúp đỡ khi bị bạo lực, xâm hại

Gia đình -

GĐXH – Từ năm 2019 đến nay, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận gần 6 triệu cuộc gọi, ghi nhận hơn 11.000 trường hợp trẻ bị bạo lực, xâm hại cần can thiệp. Tuy nhiên, chỉ khoảng 6% trẻ em tiếp cận được dịch vụ hỗ trợ, cho thấy khoảng cách giữa việc có dịch vụ và khả năng tiếp cận thực tế vẫn là vấn đề đáng quan tâm.

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