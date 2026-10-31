Vừa thỏa thuận ly hôn với vợ, chồng U60 hí hửng tìm đến bồ trẻ và nhận cú sốc không ngờ

Từ người đàn ông bình thường bỗng hóa đại gia

Dũng năm nay 50 tuổi, vốn chỉ là một người đàn ông làm ăn bình thường ở quê. Cuộc đời anh rẽ sang hướng khác khi khu công nghiệp được xây dựng gần nơi gia đình sinh sống. Mảnh đất gần 1.000m² bố mẹ để lại bất ngờ tăng giá chóng mặt, biến Dũng thành người giàu có chỉ sau một thời gian ngắn.

Có tiền trong tay, Dũng bắt đầu học cách đầu tư bất động sản. May mắn liên tiếp mỉm cười, những lô đất anh mua đều tăng giá, tài khoản ngân hàng ngày càng nhiều số 0.

Từ một người đàn ông chẳng mấy nổi bật, Dũng bỗng được nhiều người săn đón. Những cô gái trước kia gặp anh còn lễ phép gọi bằng chú, nay lại ngọt ngào gọi anh, xưng em.

Ban đầu, Dũng chỉ xem những cuộc vui bên ngoài là cách giải trí. Nhưng càng tiếp xúc với những cô gái trẻ trung, ăn mặc sành điệu, anh càng cảm thấy người vợ đã cùng mình trải qua bao năm tháng trở nên nhạt nhòa.

Vợ Dũng, chị Lan, từng là cô gái có nhan sắc. Nhưng hơn 20 năm làm vợ, làm mẹ, sinh ba đứa con rồi quần quật chăm lo gia đình khiến chị không còn vẻ ngoài như thuở đôi mươi. Chị cũng chẳng có thời gian chăm sóc bản thân, bởi mọi chuyện trong nhà đều do một tay chị gánh vác.

Ngày trước, Dũng từng cảm động vì sự hy sinh ấy. Nhưng khi tiền bạc và những lời tâng bốc vây quanh, anh lại cho rằng vợ mình quê mùa, kém hấp dẫn.

Say mê nhân tình trẻ, quyết ly hôn để tìm hạnh phúc mới

Trong những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Dũng có Hằng, một cô gái mới ngoài 20 tuổi, chỉ hơn con gái lớn của anh vài tuổi.

Hằng trẻ trung, khéo ăn nói và luôn biết cách khiến Dũng cảm thấy mình là người đàn ông phong độ. Mỗi lần gặp nhau, cô đều dành cho anh những lời ngọt ngào, khiến người đàn ông U60 càng thêm mê muội.

Dũng chẳng tiếc tiền mua túi xách hàng hiệu, điện thoại đắt tiền hay chuyển khoản cho Hằng mỗi khi cô than thở thiếu thốn. Anh tin rằng cô gái này thực sự có tình cảm với mình.

Một lần, Hằng vô tình nói rằng cô không muốn mãi mãi phải lén lút gặp gỡ. Câu nói ấy khiến Dũng càng quyết tâm.

Trở về nhà, anh thẳng thừng đề nghị ly hôn. Chị Lan ban đầu vô cùng phẫn nộ. Chị không thể tin người đàn ông mình đã dành cả tuổi thanh xuân để vun vén lại có thể vì một cô gái đáng tuổi con mà ruồng bỏ vợ con.

Nhưng trước thái độ lạnh lùng, kiên quyết của chồng, chị dần bình tĩnh. Sau nhiều lần nói chuyện, hai người thống nhất phương án chia tài sản. Chị yêu cầu được giữ lại căn nhà đang ở cùng các con và nhận phần tài sản tương ứng theo thỏa thuận.

Dũng chẳng mấy bận tâm. Anh nghĩ chỉ cần giải quyết xong chuyện với vợ, mình sẽ được tự do sống bên người tình trẻ đẹp.

Ngày trước, Dũng từng cảm động vì sự hy sinh của vợ. Nhưng khi tiền bạc và những lời tâng bốc vây quanh, anh lại cho rằng vợ mình quê mùa, kém hấp dẫn. Ảnh minh họa

Hí hửng báo tin vui, Dũng nhận cái kết không ngờ

Vừa thỏa thuận xong chuyện ly hôn, Dũng lập tức tìm đến Hằng. Anh chuẩn bị sẵn một món quà đắt tiền, trong đầu tưởng tượng cảnh cô gái trẻ ôm chầm lấy mình khi nghe tin.

Thế nhưng, trái với mong đợi, Hằng chỉ ngồi im, bình thản hỏi: "Anh quyết định ly hôn thật à? Sao tự nhiên lại vội vàng thế?"

Dũng tưởng cô đang xúc động nên vui vẻ đáp: "Chứ sao nữa! Anh muốn cho em một danh phận đàng hoàng. Từ giờ chúng ta không phải lén lút nữa. Em thích gì, anh cũng sẽ cố gắng lo cho em".

Hằng nhìn anh một lúc rồi bật cười: "Anh nghĩ em cần danh phận thật sao?"

Dũng ngẩn người: "Thế trước đây em chẳng nói muốn được ở bên anh lâu dài à?"

Hằng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, giọng nói lạnh tanh: "Anh à, anh 50 tuổi rồi, nhìn lại mình đi. Nếu anh không có tiền, liệu em có bao giờ để ý đến anh không? Em thích cuộc sống anh mang lại, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới một người đáng tuổi bố mình".

Cô tiếp tục khiến Dũng chết lặng: "Em có thể tiếp tục gặp anh, nhận quà và tận hưởng những gì anh cho. Nhưng lấy anh về rồi chăm sóc một người đàn ông lớn tuổi, ngày ngày lo cơm nước, thuốc thang, em không có hứng thú. Tiền thì người khác cũng có. Em thiếu gì người trẻ hơn anh để lựa chọn?"

Dũng đỏ bừng mặt, không tin những lời ngọt ngào trước đây chỉ là màn diễn.

Hằng đứng dậy, cầm túi xách rồi nói thêm: "Thôi, anh về xin lỗi vợ đi. Đừng vì em mà đánh mất gia đình. Chúng ta dừng ở đây nhé!".

Nói xong, cô bước thẳng ra cửa, mặc Dũng ngồi bất động.

Quay về xin vợ tha thứ, người đàn ông nhận thêm cú sốc

Trên đường về, Dũng vừa tức giận vừa xấu hổ. Anh trách Hằng thực dụng, nhưng càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc. Người phụ nữ từng cùng anh vượt qua những ngày nghèo khó lại bị anh đối xử chẳng khác nào người dưng.

Dũng vội vàng trở về nhà, định nói với vợ rằng mình đã suy nghĩ lại, mọi chuyện ly hôn có thể dừng lại.

Nhưng khi vừa bước vào phòng khách, anh đã thấy chị Lan ngồi bên bàn, trước mặt là một tập giấy tờ.

Chị bình thản đẩy tờ đơn về phía chồng: "Ông về đúng lúc đấy. Tôi đã viết đơn rồi, cũng ký rồi. Ông ký nốt đi".

Dũng sững sờ, vội giải thích rằng mình không muốn ly hôn nữa, rằng mọi chuyện chỉ là phút nông nổi.

Chị Lan nhìn chồng, đôi mắt không còn giận dữ mà chỉ còn sự thất vọng.

"Ông nghĩ tôi đồng ý ly hôn vì muốn giải thoát cho ông để ông đến với cô gái kia sao? Tôi đồng ý vì cuối cùng cũng hiểu mình không thể giữ một người đàn ông đã hết tình nghĩa. Tôi từng nghèo cùng ông, nuôi con cùng ông, chăm sóc bố mẹ ông. Nhưng khi có tiền, ông lại thấy tôi không xứng đáng".

Dũng cúi đầu, cố nắm lấy tay vợ nhưng chị lạnh lùng rút lại: "Ông không cần quay về chỉ vì cô ta không cần ông nữa. Tôi cũng không phải nơi để ông tìm đến mỗi khi bên ngoài hết chỗ dung thân".

Câu nói ấy khiến Dũng không thốt nên lời. Anh từng nghĩ có tiền là có tất cả, có thể mua được tình yêu, tuổi trẻ và cả sự ngưỡng mộ. Nhưng đến lúc này, người phụ nữ từng hết lòng vì mình đã không còn muốn ở lại.

Dũng có thể mất một khoản tài sản sau ly hôn, mất cô nhân tình trẻ đẹp, nhưng điều khiến anh day dứt nhất có lẽ là nhận ra: người từng thật lòng muốn cùng anh đi hết cuộc đời đã bị chính anh đẩy ra khỏi cuộc hôn nhân này.