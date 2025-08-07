Gia đình người đàn ông dân tộc H’Mông gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống
GĐXH – Theo chia sẻ từ gia đình, ông Vừ A Thề - nhân vật Vòng tay nhân ái MS1001 hiện đã có sức khỏe ổn định và sinh hoạt được bình thường. Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những tấm lòng hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ điều trị cho ông.
Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đăng tải bài viết với mã số MS1001: "Hoàn cảnh khó khăn của gia đình người đàn ông dân tộc H’Mông cần được giúp đỡ để điều trị bệnh".
Tại thời điểm tiếp nhận thông tin từ Phòng Công tác xã hội (CTXH) – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ông Thề đang trong tình trạng nguy kịch và rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
Ông từng trải qua ca mổ cấp cứu và điều trị hậu phẫu do viêm phúc mạc sau mổ ruột thừa. Ngoài ra, ông còn được chẩn đoán mắc nhiều bệnh lý phức tạp khác, khiến chi phí điều trị tăng cao, vượt quá khả năng của một gia đình nghèo vùng cao.
Gia đình ông Thề sinh sống tại vùng núi tỉnh Điện Biên, trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn tạm bợ, không có tài sản giá trị nào ngoài chiếc giường cũ và vài vật dụng làm nương. Cuộc sống quanh năm túng thiếu, bữa đói bữa no. Ông Thề lại là lao động chính trong nhà, nên khi ông đổ bệnh, cả gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.
Nhờ sự kết nối của Phòng CTXH Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và sự chung tay của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Thề đã có điều kiện điều trị kịp thời. Thông qua tài khoản của Báo, các nhà hảo tâm đã quyên góp số tiền 16.465.000 đồng để hỗ trợ gia đình ông. Số tiền này đã được đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo trao trực tiếp tới gia đình.
Nhận số tiền hỗ trợ thay cha, anh Vừ A Nu – con trai ông Thề đã không giấu được xúc động. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: "Ca mổ cấp cứu, điều trị hậu phẫu cùng hàng loạt chẩn đoán phức tạp khác như gan nhiễm mỡ, giãn đài bể thận… của bố tôi khiến chi phí điều trị tăng cao, vượt quá khả năng của gia đình. Nhà tôi ai cũng có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bố tôi đã có điều kiện chữa bệnh kịp thời. Hiện bố tôi đã sinh hoạt bình thường, chúng tôi mừng lắm".
MS 1025: Người mẹ đơn thân dân tộc Tày mờ hai mắt vì bệnh nặng cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồngCảnh ngộ - 1 ngày trước
GĐXH – 10 năm một mình nuôi con, chị Ngụy Thị Ngát chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày chính mình trở thành gánh nặng, khi đôi mắt dần chìm trong bóng tối, tay chân tê liệt vì u màng não. Giữa lúc kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế, chị chỉ mong có sự trợ giúp từ cộng đồng.
MS 1024: Xót xa cảnh người đàn ông dân tộc Mông bị chấn thương cổ nặng sau tai nạnCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH – Anh Sùng Seo Vảng bị chấn thương cột sống cổ nặng, nằm liệt trên giường bệnh. Chị vợ không rành tiếng Kinh, ròng rã chăm sóc chồng ở bệnh viện, chỉ biết nắm tay chồng mong được cộng đồng giúp đỡ vì quá đỗi khó khăn.
2 hoàn cảnh ở Điện Biên nhận được sự trợ giúp của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sốngKết chuyển - 1 tuần trước
GĐXH - 2 hoàn cảnh ở Điện Biên đã đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hiện theo chia sẻ của gia đình, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, trở lại cuộc sống bình thường.
MS 1023: Mẹ trẻ kiệt quệ cầu mong sự sống cho 2 con mắc bệnh hiểm nghèoCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH - Sinh được 3 người con thì 2 đứa lớn mắc bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh khó khăn, người mẹ trẻ quê Quảng Trị chỉ mong còn đủ sức và nhờ sự chung tay của cộng đồng để tiếp tục níu giữ sự sống cho con.
Người phụ nữ bị suy thận đón nhận niềm vuiVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao hơn 17 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm đến với người phụ nữ bị suy thận.
MS 1022: Xót xa gia cảnh 3 mẹ con cùng chống chọi với bệnh tậtCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH – Bố mất sớm khi 2 con còn nhỏ, mẹ ngã quỵ vì tai biến sau một ca làm đêm, ở tuổi đôi mươi, hai người con thay phiên nhau lọc máu để được sống tiếp từng ngày. Giờ đây, 3 con người trong gia đình ấy không thể lao động, cũng chẳng còn tài sản gì đáng giá.
MS 1021: Người phụ nữ Mường nghèo mất chồng vì ung thư, nay cần 50 triệu đồng mổ tim để giữ sự sốngVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – Chồng mất vì ung thư, mình bà Bùi Thị Nhẳn, người dân tộc Mường, gồng gánh chăm con. Giờ đây, bà lại đang đối diện giữa sự sống mong manh vì bệnh. Người phụ nữ ấy đang cần 50 triệu đồng để được phẫu thuật tim, giữ lại sự sống.
Trao hơn 16 triệu đồng đến gia cảnh người vợ trẻ xin từng đồng cứu chồngVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống vừa thay mặt bạn đọc khắp mọi miền đất nước trao số tiền 16.075.000 đồng tới gia đình chị Cao Thị Hải - vợ anh Hoàng Trung Giáp (31 tuổi, trú xã Tân Châu, Nghệ An).
MS 1020: Xót xa trước lời ước của bé gái 12 tuổi mắc bệnh ung thư xươngCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH - Con gái mắc bệnh ung thư xương cần phẫu thuật ghép xương, nhưng người mẹ nghèo bất lực vì không lo đủ viện phí. Không sợ thuốc, không sợ đau, con gái chị chỉ sợ một ngày tỉnh dậy không còn đôi chân.
Nam sinh lớp 12 bị sét đánh khi phụ mẹ ngoài đồng đã không qua khỏiKết chuyển - 3 tuần trước
GĐXH – Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện khi bị tai nạn sét đánh, em Nguyễn Đình Lộc – cậu học trò nghèo đầy nghị lực đã không thể qua khỏi. Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 61.500.000 đồng đến với gia đình em.
MS 1014: Sự sống mong manh của nam sinh lớp 12 bị sét đánh nguy kịch khi đi phụ mẹ ngoài đồngCảnh ngộ
GĐXH – Tai nạn kinh hoàng do sét đánh trúng người khi đang phụ mẹ ngoài đồng khiến em Nguyễn Đình Lộc đang rất nguy kịch. Giờ đây tính mạng của em mong manh như sợi chỉ, rất cần sự chung tay của cộng đồng.