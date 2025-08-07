Gia đình người đàn ông dân tộc H’Mông gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đăng tải bài viết với mã số MS1001: "Hoàn cảnh khó khăn của gia đình người đàn ông dân tộc H’Mông cần được giúp đỡ để điều trị bệnh".

Tại thời điểm tiếp nhận thông tin từ Phòng Công tác xã hội (CTXH) – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ông Thề đang trong tình trạng nguy kịch và rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Ông từng trải qua ca mổ cấp cứu và điều trị hậu phẫu do viêm phúc mạc sau mổ ruột thừa. Ngoài ra, ông còn được chẩn đoán mắc nhiều bệnh lý phức tạp khác, khiến chi phí điều trị tăng cao, vượt quá khả năng của một gia đình nghèo vùng cao.

Gia đình ông Thề sinh sống tại vùng núi tỉnh Điện Biên, trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn tạm bợ, không có tài sản giá trị nào ngoài chiếc giường cũ và vài vật dụng làm nương. Cuộc sống quanh năm túng thiếu, bữa đói bữa no. Ông Thề lại là lao động chính trong nhà, nên khi ông đổ bệnh, cả gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Nhờ sự kết nối của Phòng CTXH Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và sự chung tay của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Thề đã có điều kiện điều trị kịp thời. Thông qua tài khoản của Báo, các nhà hảo tâm đã quyên góp số tiền 16.465.000 đồng để hỗ trợ gia đình ông. Số tiền này đã được đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo trao trực tiếp tới gia đình.

Phóng viên Phương Thuận - Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Sức Khỏe và Đời sống trao tiền cho con trai ông Vừ A Thề

Nhận số tiền hỗ trợ thay cha, anh Vừ A Nu – con trai ông Thề đã không giấu được xúc động. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: "Ca mổ cấp cứu, điều trị hậu phẫu cùng hàng loạt chẩn đoán phức tạp khác như gan nhiễm mỡ, giãn đài bể thận… của bố tôi khiến chi phí điều trị tăng cao, vượt quá khả năng của gia đình. Nhà tôi ai cũng có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bố tôi đã có điều kiện chữa bệnh kịp thời. Hiện bố tôi đã sinh hoạt bình thường, chúng tôi mừng lắm".



