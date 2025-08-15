Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025

3 tuần trước

GĐXH – Bố mất sớm khi 2 con còn nhỏ, mẹ ngã quỵ vì tai biến sau một ca làm đêm, ở tuổi đôi mươi, hai người con thay phiên nhau lọc máu để được sống tiếp từng ngày. Giờ đây, 3 con người trong gia đình ấy không thể lao động, cũng chẳng còn tài sản gì đáng giá.