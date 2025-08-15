Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025

Thứ sáu, 16:30 15/08/2025 | Vòng tay nhân ái
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

STT Ngày, tháng Nội dung Số tiền
1 01/07/2025 NGUYEN THI THU HA Ma so 1013 100,000
2 01/07/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1015 5,000
3 01/07/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1014 5,000
4 02/07/2025 Nhom vien gach nho ung ho ma so 1015 100,000
5 02/07/2025 Nhom vien gach nho ung ho ma so 1014 100,000
6 02/07/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1016 5,000
7 02/07/2025 PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1013 78,000
8 02/07/2025 PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1015 78,000
9 02/07/2025 PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1016 78,000
10 02/07/2025 VU THI MAI LAN MS 1015 200,000
11 02/07/2025 VU THI MAI LAN MS 1016 500,000
12 03/07/2025 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1016. 5,000
13 03/07/2025 NGUYEN THI BICH THUY ck ma so 1014 200,000
14 03/07/2025 NGUYEN THI BICH THUY ct ma so 1016 200,000
15 04/07/2025 PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1012 78,888
16 04/07/2025 PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1011 78,888
17 04/07/2025 PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1010 78,888
18 04/07/2025 DAO THI THUY Ma so 1012 200,000
19 04/07/2025 LE NGOC ANH ung ho Ms 1016 100,000
20 05/07/2025 STA ungho MS 1013 100,000
21 05/07/2025 STA ungho MS 1015 100,000
22 05/07/2025 STA ungho MS 1017 100,000
23 05/07/2025 NGUYEN THI BICH THUY chuen ma so 1015 200,000
24 05/07/2025 CSPM, CSTV giup do cho ba Luong Thi Om ms1017 5,000,000
25 06/07/2025 .LE THANH THAO chuyen tien ung ho ma 1015. 500,000
26 06/07/2025 TRINH THI XUAN TRANG GUI MA SO 1016 300,000
27 07/07/2025 LE THI ANH THU Gui ma 1017-ba Om mong ba khoe 1,000,000
28 08/07/2025 BUI HUYEN ANH Gui ma so 1014 em nguyen dinh loc 2,000,000
29 08/07/2025 GIP MY OANH DE GUI MA SO 1018 500,000
30 08/07/2025 GIP MY OANH DE GUI MA SO 1017 500,000
31 08/07/2025 GIP MY OANH DE GUI MA SO 1016 500,000
32 08/07/2025 GIP MY OANH DE GUI MA SO 1015 500,000
33 08/07/2025 GIP MY OANH DE GUI MA SO 1014 500,000
34 08/07/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1017 5,000
35 08/07/2025 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1017. 5,000
36 08/07/2025 CSPM, CSTV tai tro giup ms 1016 gia dinh ong Tung em Khanh 5,000,000
37 09/07/2025 CSPM, CSTV dong vien cho chau Nguyen Bao Khang ms1018 5,000,000
38 09/07/2025 Ma so 1018 pham thanh binh ung ho be Khang 100,000
39 09/07/2025 HH gui Ma so 1018 50,000
40 10/07/2025 Nhom vien gach nho ung ho ma so 1016 va 1017 100,000
41 10/07/2025 Nhom vien gach nho ung ho ma so 1016 va 1017 100,000
42 10/07/2025 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1018 5,000
43 10/07/2025 TRAN THI HAI HA Ung ho ma so 1018 200,000
44 11/07/2025 NGUYEN THI BICH THUY chuyen tien ma 1018 200,000
45 11/07/2025 LE THI KHANH VAN chuyen tien De gui Ma so 1018 200,000
46 12/07/2025 LE THI TO LOAN ung ho ma 1018 100,000
47 14/07/2025 CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Tong Thi Phuong ms 1019 10,000,000
48 14/07/2025 ung ho MS 1019 200,000
49 15/07/2025 CHU ANH THI Ung ho MS 1017 500,000
50 15/07/2025 CHU ANH THI Ung ho MS 1018 1,000,000
51 15/07/2025 CHU ANH THI Ung ho MS 1019 1,000,000
52 16/07/2025 NGUYEN THU THUY ung ho Ma so.1019 ba Phuong. 100,000
53 16/07/2025 PHAM THUY ANH Ung ho ma so 1018 200,000
54 17/07/2025 Nhom vien gach nho ung ho 2 ma so 1018 va 1019 100,000
55 17/07/2025 Nhom vien gach nho ung ho 2 ma so 1018 va 1019 100,000
56 17/07/2025 PHAN QUOC PHAP chuyen tien MS1019 78,000
57 17/07/2025 PHAN QUOC PHAP chuyen tien MS1018 78,888
58 17/07/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1018 5,000
59 18/07/2025 NGUYEN THI PHUONG Ma so 1020 100,000
60 18/07/2025 LE HONG LAM chuyen tien 200,000
61 18/07/2025 LY THI HONG MINH MA SO 1020 BE LINH 300,000
62 18/07/2025 NGUYEN HUU DANG ung ho ma so 1020 2,000,000
63 18/07/2025 PHAM THI THUAN ANH UH Ma so 1019( pham thanh binh ung ho gia dinh ba phuong) 60,000
64 19/07/2025 NGUYEN THI MAI HUONG ung ho ms 1020 be Linh 200,000
65 19/07/2025 LE THANH XUAN MS 1020. 100,000
66 19/07/2025 CSPM, CSTV HO TRO DONG VIEN MA SO 1020 CHI TRUONG THI THUY ME BE MAI LINH 10,000,000
67 19/07/2025 VU THI HUYEN ung ho ma so 1020 300,000
68 19/07/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1019 5,000
69 20/07/2025 STA unfho ms 1019 100,000
70 20/07/2025 STA ungho ms 1020 100,000
71 20/07/2025 NGUYEN KIM CUC ma so 1020 200,000
72 20/07/2025 HOANG KHANH LY gui Ma So 1020 200,000
73 20/07/2025 HOANG KHANH LY gui cho Ma So 1019 300,000
74 21/07/2025 MAI THI HUYEN MY CHUYEN TIEN MS 1018 100,000
75 22/07/2025 NGUYEN THI HANG NGA DE GUI MA SO 1021 200,000
76 22/07/2025 TRAN VIET THANH MA SO 1021 100,000
77 22/07/2025 Gui ma so 1021.CT tu PHAM THI LE HUYEN 200,000
78 22/07/2025 NGUYEN THE ANH UH MS 1021 50,000
79 22/07/2025 PHAM HOAI THANH gui ma so 1021 1,000,000
80 22/07/2025 Ma So 1021.CT tu NGUYEN THI HOANG UYEN 200,000
81 22/07/2025 VO TRI DUNG chuyen 1021 100,000
82 22/07/2025 Ung ho ba Nhan , ma so : 1021.CT tu TRAN THI HONG 1,000,000
83 22/07/2025 Ma so 1021.CT tu NGUYEN ANH TUYET 300,000
84 22/07/2025 NGUYEN HONG DIEP chuyen tien ba nhan ms 1021 200,000
85 22/07/2025 NGUYEN KIM PHUONG chuyen den Ma so 1021 200,000
86 22/07/2025 DAO THI THUY Ma so 1018 200,000
87 22/07/2025 .TRA XUAN BINH chuyen tien giup 2ms 1020 va 1021 5,000
88 22/07/2025 .TRA XUAN BINH chuyen tien giup 2ms 1020 va 1021 5,000
89 23/07/2025 CSPM, CSTV GIUP DO MS 1021 BA BUI THI NHAN 10,000,000
90 23/07/2025 VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 1019 500,000
91 23/07/2025 VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 1020 1,000,000
92 23/07/2025 gui ma so 1021, 300,000
93 24/07/2025 TRAN HUYEN MY Ma so 1021 200,000
94 24/07/2025 Nhom vien gach nho ung ho ma so 1020 100,000
95 25/07/2025 PHAM LE TUYET MINH ung ho gia dinh Ma so 1022 500,000
96 25/07/2025 PHAM THI THUAN ANH Ma so 1021( kem bin mon ung ho ) 60,000
97 25/07/2025 Ung ho MS 1015 500,000
98 25/07/2025 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1022 5,000
99 25/07/2025 NGO THI HANH MA SO 1021 200,000
100 26/07/2025 CSPM, CSTV GIUP DO MA SO 1022 CHI LU THI BONG 5,000,000
101 27/07/2025 NGUYEN THI THU HA Ma so 1016 100,000
102 28/07/2025 CSPM,CSTV GIUP DO CHO MS 1023 CHI PHAN THI LY O QUANG TRI 10,000,000
103 28/07/2025 NGUYEN THI PHUONG Ma so 1023 100,000
104 28/07/2025 HOANG THI MINH CHAU Ung ho ma so 1023 100,000
105 28/07/2025 NGUYEN THI THAO TAM Ma so 1023 100,000
106 28/07/2025 LE THI THU PHUONG Ma so 1023 100,000
107 28/07/2025 TO THI HOA BINH chuyen tien ma so 1023 300,000
108 28/07/2025 VU NGOC DUNG CHUYEN TIEN MA SO 1023 10,000
109 28/07/2025 DAO TUYET LAN ma so 1023 gui chau Hao chau Han 200,000
110 29/07/2025 NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D 50,000
111 29/07/2025 NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D 50,000
112 29/07/2025 NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D 50,000
113 29/07/2025 NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D 50,000
114 29/07/2025 NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D 50,000
115 29/07/2025 NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D 50,000
116 29/07/2025 NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D 50,000
117 29/07/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1022 5,000
118 29/07/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1021 5,000
119 29/07/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1020 5,000
120 29/07/2025 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1023 5,000
121 29/07/2025 NGUYEN VAN SON chuyen tien giup ms 1023 50,000
122 30/07/2025 Ung ho ma so 1023- mong cos phep mau den voi gia dinh ban-phan thi ly 200,000
123 30/07/2025 PHAM THANH CONG nho chuyen ma 1023 500,000
124 30/07/2025 HOANG HONG LE Ma so 1023 100,000
125 31/07/2025 PHAM THU HIEN Ung ho MS 1024 500,000
126 31/07/2025 NGUYEN TUAN DUNG Ung ho MS 1024 100,000
127 31/07/2025 Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 1021 1022 va 1023 100,000
128 31/07/2025 Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 1021 1022 va 1023 100,000
129 31/07/2025 Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 1021 1022 va 1023 100,000

Chương trình Vòng tay nhân ái

Báo Sức khỏe và Đời sống

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống hỗ trợ việc điều trị cho bé trai bị cơ tim phì đại

Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống hỗ trợ việc điều trị cho bé trai bị cơ tim phì đại

Hơn 31 triệu đồng đến với bé 17 tháng tuổi từng đứng trước nguy cơ bị mù lòa

Hơn 31 triệu đồng đến với bé 17 tháng tuổi từng đứng trước nguy cơ bị mù lòa

Cùng chuyên mục

MS 1027: Xót thương hoàn cảnh chàng trai 28 tuổi chiến đấu với bệnh tật sau ca ghép thận khẩn cấp

MS 1027: Xót thương hoàn cảnh chàng trai 28 tuổi chiến đấu với bệnh tật sau ca ghép thận khẩn cấp

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Nhiều năm cuộc sống gắn bó với bệnh viện vì căn bệnh suy thận, Sơn vẫn luôn mong một ngày khỏe mạnh để đỡ đần bố mẹ già đã 80 tuổi. Nhưng gần đây, sức khỏe của Sơn suy yếu phải vào viện cấp cứu.

MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ

MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 4 ngày trước

GĐXH - Từ khi con trai mắc bệnh, vợ chồng chị Ngân vay mượn khắp nơi để có kinh phí điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của con ngày càng nặng khiến gia đình chị rơi vào cảnh bế tắc. Người mẹ trẻ tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để con được tiếp tục sống...

Gia đình người đàn ông dân tộc H’Mông gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình người đàn ông dân tộc H’Mông gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Theo chia sẻ từ gia đình, ông Vừ A Thề - nhân vật Vòng tay nhân ái MS1001 hiện đã có sức khỏe ổn định và sinh hoạt được bình thường. Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những tấm lòng hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ điều trị cho ông.

MS 1025: Người mẹ đơn thân dân tộc Tày mờ hai mắt vì bệnh nặng cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồng

MS 1025: Người mẹ đơn thân dân tộc Tày mờ hai mắt vì bệnh nặng cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồng

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – 10 năm một mình nuôi con, chị Ngụy Thị Ngát chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày chính mình trở thành gánh nặng, khi đôi mắt dần chìm trong bóng tối, tay chân tê liệt vì u màng não. Giữa lúc kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế, chị chỉ mong có sự trợ giúp từ cộng đồng.

MS 1024: Xót xa cảnh người đàn ông dân tộc Mông bị chấn thương cổ nặng sau tai nạn

MS 1024: Xót xa cảnh người đàn ông dân tộc Mông bị chấn thương cổ nặng sau tai nạn

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Anh Sùng Seo Vảng bị chấn thương cột sống cổ nặng, nằm liệt trên giường bệnh. Chị vợ không rành tiếng Kinh, ròng rã chăm sóc chồng ở bệnh viện, chỉ biết nắm tay chồng mong được cộng đồng giúp đỡ vì quá đỗi khó khăn.

2 hoàn cảnh ở Điện Biên nhận được sự trợ giúp của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

2 hoàn cảnh ở Điện Biên nhận được sự trợ giúp của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Kết chuyển - 2 tuần trước

GĐXH - 2 hoàn cảnh ở Điện Biên đã đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hiện theo chia sẻ của gia đình, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, trở lại cuộc sống bình thường.

MS 1023: Mẹ trẻ kiệt quệ cầu mong sự sống cho 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

MS 1023: Mẹ trẻ kiệt quệ cầu mong sự sống cho 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Sinh được 3 người con thì 2 đứa lớn mắc bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh khó khăn, người mẹ trẻ quê Quảng Trị chỉ mong còn đủ sức và nhờ sự chung tay của cộng đồng để tiếp tục níu giữ sự sống cho con.

Người phụ nữ bị suy thận đón nhận niềm vui

Người phụ nữ bị suy thận đón nhận niềm vui

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao hơn 17 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm đến với người phụ nữ bị suy thận.

MS 1022: Xót xa gia cảnh 3 mẹ con cùng chống chọi với bệnh tật

MS 1022: Xót xa gia cảnh 3 mẹ con cùng chống chọi với bệnh tật

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bố mất sớm khi 2 con còn nhỏ, mẹ ngã quỵ vì tai biến sau một ca làm đêm, ở tuổi đôi mươi, hai người con thay phiên nhau lọc máu để được sống tiếp từng ngày. Giờ đây, 3 con người trong gia đình ấy không thể lao động, cũng chẳng còn tài sản gì đáng giá.

MS 1021: Người phụ nữ Mường nghèo mất chồng vì ung thư, nay cần 50 triệu đồng mổ tim để giữ sự sống

MS 1021: Người phụ nữ Mường nghèo mất chồng vì ung thư, nay cần 50 triệu đồng mổ tim để giữ sự sống

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Chồng mất vì ung thư, mình bà Bùi Thị Nhẳn, người dân tộc Mường, gồng gánh chăm con. Giờ đây, bà lại đang đối diện giữa sự sống mong manh vì bệnh. Người phụ nữ ấy đang cần 50 triệu đồng để được phẫu thuật tim, giữ lại sự sống.

Xem nhiều

MS 1014: Sự sống mong manh của nam sinh lớp 12 bị sét đánh nguy kịch khi đi phụ mẹ ngoài đồng

MS 1014: Sự sống mong manh của nam sinh lớp 12 bị sét đánh nguy kịch khi đi phụ mẹ ngoài đồng

Cảnh ngộ

GĐXH – Tai nạn kinh hoàng do sét đánh trúng người khi đang phụ mẹ ngoài đồng khiến em Nguyễn Đình Lộc đang rất nguy kịch. Giờ đây tính mạng của em mong manh như sợi chỉ, rất cần sự chung tay của cộng đồng.

MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ

MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ

Cảnh ngộ
MS 1023: Mẹ trẻ kiệt quệ cầu mong sự sống cho 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

MS 1023: Mẹ trẻ kiệt quệ cầu mong sự sống cho 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Cảnh ngộ
Nam sinh lớp 12 bị sét đánh khi phụ mẹ ngoài đồng đã không qua khỏi

Nam sinh lớp 12 bị sét đánh khi phụ mẹ ngoài đồng đã không qua khỏi

Kết chuyển
MS 1015: Xót thương hoàn cảnh cụ ông 85 tuổi chăm con gái và cháu ngoại cùng bị bệnh tâm thần, con trai bị tai nạn giảm sút trí nhớ

MS 1015: Xót thương hoàn cảnh cụ ông 85 tuổi chăm con gái và cháu ngoại cùng bị bệnh tâm thần, con trai bị tai nạn giảm sút trí nhớ

Cảnh ngộ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top