Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025
GĐXH - Từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
|STT
|Ngày, tháng
|Nội dung
|Số tiền
|1
|01/07/2025
|NGUYEN THI THU HA Ma so 1013
|100,000
|2
|01/07/2025
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1015
|5,000
|3
|01/07/2025
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1014
|5,000
|4
|02/07/2025
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1015
|100,000
|5
|02/07/2025
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1014
|100,000
|6
|02/07/2025
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1016
|5,000
|7
|02/07/2025
|PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1013
|78,000
|8
|02/07/2025
|PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1015
|78,000
|9
|02/07/2025
|PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1016
|78,000
|10
|02/07/2025
|VU THI MAI LAN MS 1015
|200,000
|11
|02/07/2025
|VU THI MAI LAN MS 1016
|500,000
|12
|03/07/2025
|TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1016.
|5,000
|13
|03/07/2025
|NGUYEN THI BICH THUY ck ma so 1014
|200,000
|14
|03/07/2025
|NGUYEN THI BICH THUY ct ma so 1016
|200,000
|15
|04/07/2025
|PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1012
|78,888
|16
|04/07/2025
|PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1011
|78,888
|17
|04/07/2025
|PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1010
|78,888
|18
|04/07/2025
|DAO THI THUY Ma so 1012
|200,000
|19
|04/07/2025
|LE NGOC ANH ung ho Ms 1016
|100,000
|20
|05/07/2025
|STA ungho MS 1013
|100,000
|21
|05/07/2025
|STA ungho MS 1015
|100,000
|22
|05/07/2025
|STA ungho MS 1017
|100,000
|23
|05/07/2025
|NGUYEN THI BICH THUY chuen ma so 1015
|200,000
|24
|05/07/2025
|CSPM, CSTV giup do cho ba Luong Thi Om ms1017
|5,000,000
|25
|06/07/2025
|.LE THANH THAO chuyen tien ung ho ma 1015.
|500,000
|26
|06/07/2025
|TRINH THI XUAN TRANG GUI MA SO 1016
|300,000
|27
|07/07/2025
|LE THI ANH THU Gui ma 1017-ba Om mong ba khoe
|1,000,000
|28
|08/07/2025
|BUI HUYEN ANH Gui ma so 1014 em nguyen dinh loc
|2,000,000
|29
|08/07/2025
|GIP MY OANH DE GUI MA SO 1018
|500,000
|30
|08/07/2025
|GIP MY OANH DE GUI MA SO 1017
|500,000
|31
|08/07/2025
|GIP MY OANH DE GUI MA SO 1016
|500,000
|32
|08/07/2025
|GIP MY OANH DE GUI MA SO 1015
|500,000
|33
|08/07/2025
|GIP MY OANH DE GUI MA SO 1014
|500,000
|34
|08/07/2025
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1017
|5,000
|35
|08/07/2025
|TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1017.
|5,000
|36
|08/07/2025
|CSPM, CSTV tai tro giup ms 1016 gia dinh ong Tung em Khanh
|5,000,000
|37
|09/07/2025
|CSPM, CSTV dong vien cho chau Nguyen Bao Khang ms1018
|5,000,000
|38
|09/07/2025
|Ma so 1018 pham thanh binh ung ho be Khang
|100,000
|39
|09/07/2025
|HH gui Ma so 1018
|50,000
|40
|10/07/2025
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1016 va 1017
|100,000
|41
|10/07/2025
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1016 va 1017
|100,000
|42
|10/07/2025
|TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1018
|5,000
|43
|10/07/2025
|TRAN THI HAI HA Ung ho ma so 1018
|200,000
|44
|11/07/2025
|NGUYEN THI BICH THUY chuyen tien ma 1018
|200,000
|45
|11/07/2025
|LE THI KHANH VAN chuyen tien De gui Ma so 1018
|200,000
|46
|12/07/2025
|LE THI TO LOAN ung ho ma 1018
|100,000
|47
|14/07/2025
|CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Tong Thi Phuong ms 1019
|10,000,000
|48
|14/07/2025
|ung ho MS 1019
|200,000
|49
|15/07/2025
|CHU ANH THI Ung ho MS 1017
|500,000
|50
|15/07/2025
|CHU ANH THI Ung ho MS 1018
|1,000,000
|51
|15/07/2025
|CHU ANH THI Ung ho MS 1019
|1,000,000
|52
|16/07/2025
|NGUYEN THU THUY ung ho Ma so.1019 ba Phuong.
|100,000
|53
|16/07/2025
|PHAM THUY ANH Ung ho ma so 1018
|200,000
|54
|17/07/2025
|Nhom vien gach nho ung ho 2 ma so 1018 va 1019
|100,000
|55
|17/07/2025
|Nhom vien gach nho ung ho 2 ma so 1018 va 1019
|100,000
|56
|17/07/2025
|PHAN QUOC PHAP chuyen tien MS1019
|78,000
|57
|17/07/2025
|PHAN QUOC PHAP chuyen tien MS1018
|78,888
|58
|17/07/2025
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1018
|5,000
|59
|18/07/2025
|NGUYEN THI PHUONG Ma so 1020
|100,000
|60
|18/07/2025
|LE HONG LAM chuyen tien
|200,000
|61
|18/07/2025
|LY THI HONG MINH MA SO 1020 BE LINH
|300,000
|62
|18/07/2025
|NGUYEN HUU DANG ung ho ma so 1020
|2,000,000
|63
|18/07/2025
|PHAM THI THUAN ANH UH Ma so 1019( pham thanh binh ung ho gia dinh ba phuong)
|60,000
|64
|19/07/2025
|NGUYEN THI MAI HUONG ung ho ms 1020 be Linh
|200,000
|65
|19/07/2025
|LE THANH XUAN MS 1020.
|100,000
|66
|19/07/2025
|CSPM, CSTV HO TRO DONG VIEN MA SO 1020 CHI TRUONG THI THUY ME BE MAI LINH
|10,000,000
|67
|19/07/2025
|VU THI HUYEN ung ho ma so 1020
|300,000
|68
|19/07/2025
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1019
|5,000
|69
|20/07/2025
|STA unfho ms 1019
|100,000
|70
|20/07/2025
|STA ungho ms 1020
|100,000
|71
|20/07/2025
|NGUYEN KIM CUC ma so 1020
|200,000
|72
|20/07/2025
|HOANG KHANH LY gui Ma So 1020
|200,000
|73
|20/07/2025
|HOANG KHANH LY gui cho Ma So 1019
|300,000
|74
|21/07/2025
|MAI THI HUYEN MY CHUYEN TIEN MS 1018
|100,000
|75
|22/07/2025
|NGUYEN THI HANG NGA DE GUI MA SO 1021
|200,000
|76
|22/07/2025
|TRAN VIET THANH MA SO 1021
|100,000
|77
|22/07/2025
|Gui ma so 1021.CT tu PHAM THI LE HUYEN
|200,000
|78
|22/07/2025
|NGUYEN THE ANH UH MS 1021
|50,000
|79
|22/07/2025
|PHAM HOAI THANH gui ma so 1021
|1,000,000
|80
|22/07/2025
|Ma So 1021.CT tu NGUYEN THI HOANG UYEN
|200,000
|81
|22/07/2025
|VO TRI DUNG chuyen 1021
|100,000
|82
|22/07/2025
|Ung ho ba Nhan , ma so : 1021.CT tu TRAN THI HONG
|1,000,000
|83
|22/07/2025
|Ma so 1021.CT tu NGUYEN ANH TUYET
|300,000
|84
|22/07/2025
|NGUYEN HONG DIEP chuyen tien ba nhan ms 1021
|200,000
|85
|22/07/2025
|NGUYEN KIM PHUONG chuyen den Ma so 1021
|200,000
|86
|22/07/2025
|DAO THI THUY Ma so 1018
|200,000
|87
|22/07/2025
|.TRA XUAN BINH chuyen tien giup 2ms 1020 va 1021
|5,000
|88
|22/07/2025
|.TRA XUAN BINH chuyen tien giup 2ms 1020 va 1021
|5,000
|89
|23/07/2025
|CSPM, CSTV GIUP DO MS 1021 BA BUI THI NHAN
|10,000,000
|90
|23/07/2025
|VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 1019
|500,000
|91
|23/07/2025
|VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 1020
|1,000,000
|92
|23/07/2025
|gui ma so 1021,
|300,000
|93
|24/07/2025
|TRAN HUYEN MY Ma so 1021
|200,000
|94
|24/07/2025
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1020
|100,000
|95
|25/07/2025
|PHAM LE TUYET MINH ung ho gia dinh Ma so 1022
|500,000
|96
|25/07/2025
|PHAM THI THUAN ANH Ma so 1021( kem bin mon ung ho )
|60,000
|97
|25/07/2025
|Ung ho MS 1015
|500,000
|98
|25/07/2025
|TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1022
|5,000
|99
|25/07/2025
|NGO THI HANH MA SO 1021
|200,000
|100
|26/07/2025
|CSPM, CSTV GIUP DO MA SO 1022 CHI LU THI BONG
|5,000,000
|101
|27/07/2025
|NGUYEN THI THU HA Ma so 1016
|100,000
|102
|28/07/2025
|CSPM,CSTV GIUP DO CHO MS 1023 CHI PHAN THI LY O QUANG TRI
|10,000,000
|103
|28/07/2025
|NGUYEN THI PHUONG Ma so 1023
|100,000
|104
|28/07/2025
|HOANG THI MINH CHAU Ung ho ma so 1023
|100,000
|105
|28/07/2025
|NGUYEN THI THAO TAM Ma so 1023
|100,000
|106
|28/07/2025
|LE THI THU PHUONG Ma so 1023
|100,000
|107
|28/07/2025
|TO THI HOA BINH chuyen tien ma so 1023
|300,000
|108
|28/07/2025
|VU NGOC DUNG CHUYEN TIEN MA SO 1023
|10,000
|109
|28/07/2025
|DAO TUYET LAN ma so 1023 gui chau Hao chau Han
|200,000
|110
|29/07/2025
|NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D
|50,000
|111
|29/07/2025
|NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D
|50,000
|112
|29/07/2025
|NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D
|50,000
|113
|29/07/2025
|NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D
|50,000
|114
|29/07/2025
|NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D
|50,000
|115
|29/07/2025
|NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D
|50,000
|116
|29/07/2025
|NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D
|50,000
|117
|29/07/2025
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1022
|5,000
|118
|29/07/2025
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1021
|5,000
|119
|29/07/2025
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1020
|5,000
|120
|29/07/2025
|TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1023
|5,000
|121
|29/07/2025
|NGUYEN VAN SON chuyen tien giup ms 1023
|50,000
|122
|30/07/2025
|Ung ho ma so 1023- mong cos phep mau den voi gia dinh ban-phan thi ly
|200,000
|123
|30/07/2025
|PHAM THANH CONG nho chuyen ma 1023
|500,000
|124
|30/07/2025
|HOANG HONG LE Ma so 1023
|100,000
|125
|31/07/2025
|PHAM THU HIEN Ung ho MS 1024
|500,000
|126
|31/07/2025
|NGUYEN TUAN DUNG Ung ho MS 1024
|100,000
|127
|31/07/2025
|Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 1021 1022 va 1023
|100,000
|128
|31/07/2025
|Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 1021 1022 va 1023
|100,000
|129
|31/07/2025
|Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 1021 1022 va 1023
|100,000
Chương trình Vòng tay nhân ái
Báo Sức khỏe và Đời sống
MS 1027: Xót thương hoàn cảnh chàng trai 28 tuổi chiến đấu với bệnh tật sau ca ghép thận khẩn cấpVòng tay nhân ái - 1 ngày trước
GĐXH – Nhiều năm cuộc sống gắn bó với bệnh viện vì căn bệnh suy thận, Sơn vẫn luôn mong một ngày khỏe mạnh để đỡ đần bố mẹ già đã 80 tuổi. Nhưng gần đây, sức khỏe của Sơn suy yếu phải vào viện cấp cứu.
MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡCảnh ngộ - 4 ngày trước
GĐXH - Từ khi con trai mắc bệnh, vợ chồng chị Ngân vay mượn khắp nơi để có kinh phí điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của con ngày càng nặng khiến gia đình chị rơi vào cảnh bế tắc. Người mẹ trẻ tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để con được tiếp tục sống...
Gia đình người đàn ông dân tộc H’Mông gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sốngVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH – Theo chia sẻ từ gia đình, ông Vừ A Thề - nhân vật Vòng tay nhân ái MS1001 hiện đã có sức khỏe ổn định và sinh hoạt được bình thường. Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những tấm lòng hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ điều trị cho ông.
MS 1025: Người mẹ đơn thân dân tộc Tày mờ hai mắt vì bệnh nặng cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồngCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH – 10 năm một mình nuôi con, chị Ngụy Thị Ngát chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày chính mình trở thành gánh nặng, khi đôi mắt dần chìm trong bóng tối, tay chân tê liệt vì u màng não. Giữa lúc kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế, chị chỉ mong có sự trợ giúp từ cộng đồng.
MS 1024: Xót xa cảnh người đàn ông dân tộc Mông bị chấn thương cổ nặng sau tai nạnCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH – Anh Sùng Seo Vảng bị chấn thương cột sống cổ nặng, nằm liệt trên giường bệnh. Chị vợ không rành tiếng Kinh, ròng rã chăm sóc chồng ở bệnh viện, chỉ biết nắm tay chồng mong được cộng đồng giúp đỡ vì quá đỗi khó khăn.
2 hoàn cảnh ở Điện Biên nhận được sự trợ giúp của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sốngKết chuyển - 2 tuần trước
GĐXH - 2 hoàn cảnh ở Điện Biên đã đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hiện theo chia sẻ của gia đình, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, trở lại cuộc sống bình thường.
MS 1023: Mẹ trẻ kiệt quệ cầu mong sự sống cho 2 con mắc bệnh hiểm nghèoCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH - Sinh được 3 người con thì 2 đứa lớn mắc bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh khó khăn, người mẹ trẻ quê Quảng Trị chỉ mong còn đủ sức và nhờ sự chung tay của cộng đồng để tiếp tục níu giữ sự sống cho con.
Người phụ nữ bị suy thận đón nhận niềm vuiVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao hơn 17 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm đến với người phụ nữ bị suy thận.
MS 1022: Xót xa gia cảnh 3 mẹ con cùng chống chọi với bệnh tậtCảnh ngộ - 3 tuần trước
GĐXH – Bố mất sớm khi 2 con còn nhỏ, mẹ ngã quỵ vì tai biến sau một ca làm đêm, ở tuổi đôi mươi, hai người con thay phiên nhau lọc máu để được sống tiếp từng ngày. Giờ đây, 3 con người trong gia đình ấy không thể lao động, cũng chẳng còn tài sản gì đáng giá.
MS 1021: Người phụ nữ Mường nghèo mất chồng vì ung thư, nay cần 50 triệu đồng mổ tim để giữ sự sốngVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH – Chồng mất vì ung thư, mình bà Bùi Thị Nhẳn, người dân tộc Mường, gồng gánh chăm con. Giờ đây, bà lại đang đối diện giữa sự sống mong manh vì bệnh. Người phụ nữ ấy đang cần 50 triệu đồng để được phẫu thuật tim, giữ lại sự sống.
MS 1014: Sự sống mong manh của nam sinh lớp 12 bị sét đánh nguy kịch khi đi phụ mẹ ngoài đồngCảnh ngộ
GĐXH – Tai nạn kinh hoàng do sét đánh trúng người khi đang phụ mẹ ngoài đồng khiến em Nguyễn Đình Lộc đang rất nguy kịch. Giờ đây tính mạng của em mong manh như sợi chỉ, rất cần sự chung tay của cộng đồng.