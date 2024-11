Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/10/2024 - 31/10/2024

BẠN ĐỌC ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN VIETCOMBANK

1 02/10/2024 ung ho ma so 955 300,000

2 02/10/2024 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 955. 5,000

3 02/10/2024 Gui Ma so 955.CT tu HOANG BAO NGOC 200,000

4 02/10/2024 Ma so 955.CT tu PHAM THI LAN PHUONG 200,000

5 03/10/2024 NGUYEN THU THUY.ung ho MS.955 gia dinh chi Nguyen thi Hoa Mai. 100,000

6 03/10/2024 ma So 955.CT tu LE NGOC KHANH THU 500,000

7 03/10/2024 gui Ma so 955 300,000

8 04/10/2024 Ma so 955 500,000

9 04/10/2024 ung ho ma so 955.CT tu BUI THI THU HA 300,000

10 04/10/2024 Ma so 955 100,000

11 04/10/2024 CSPM, CSTV ho tro MS 955 3,000,000

12 07/10/2024 Minh Kien gui Ms 955 500,000

13 08/10/2024 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 956 5,000

14 08/10/2024 Quyen ck Vian HN 720,000

15 08/10/2024 LE THANH THAO ung ho ma so 955 1,000,000

16 09/10/2024 CSPM, CSTV ho tro MS 956 3,000,000

17 10/10/2024 DUONG THU GIANG Chuyen tien ung ho chi Thu ma so 957 500,000

18 10/10/2024 giup ma so 957 300,000

19 10/10/2024 ung ho Ma so 957 300,000

20 10/10/2024 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 956 5,000

21 11/10/2024 gui ma so 955.CT tu NGUYEN THI BICH THAO 500,000

22 11/10/2024 gui ma so 957.CT tu NGUYEN THI BICH THAO 500,000

23 11/10/2024 CSPM,CSTV tai tro dong vien cho ms 957 chi Bui Ha Thu o Son La 5,000,000

24 11/10/2024 GUI MA SO 957 300,000

25 11/10/2024 TRAN THI THU chuyen tien 300,000

26 11/10/2024 ung ho MS 957 1,000,000

27 13/10/2024 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 956 10,000

28 13/10/2024 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 955 10,000

29 13/10/2024 Chia se voi chi Thu -Son La . Ma so : 957.CT tu DUONG DUC VIET 500,000

30 14/10/2024 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 957 5,000

31 14/10/2024 ung ho ma so 957 300,000

32 14/10/2024 ung ho Ms 957 mau khoi benh 100,000

33 15/10/2024 UNG HO MA SO 958 200,000

34 15/10/2024 ms 958.CT tu LE NGOC KHANH THU 200,000

35 15/10/2024 MA SO 958 300,000

36 15/10/2024 Ung ho ma so 958 300,000

37 16/10/2024 .LE THANH THAO ung ho ma so 957 va 958 250,000

39 16/10/2024 .QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 958 BE PHUNG TUAN TU 200,000

40 16/10/2024 .QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 955 BE DANG HONG PHUC 400,000

41 17/10/2024 Ung ho ma so 958.CT tu PHAM THI THUONG 200,000

42 17/10/2024 .VAN THI BICH LIEU chuyen tien gui Ma so 958 2,000,000

43 18/10/2024 TRA XUAN BINH chuyen tien giup 2ms 958 va 959 5,000

45 18/10/2024 ung ho Ma so 958 500,000

46 18/10/2024 NGUYEN THI HANG Chuyen tien ung ho ma so 958 100,000

47 18/10/2024 Ma So: 958.CT tu NGUYEN LONG QUAN 500,000

48 18/10/2024 Ma so: 958.CT tu NGUYEN LE QUOC VU 200,000

49 20/10/2024 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 957 10,000

50 22/10/2024 Gui ma so 958 500,000

51 22/10/2024 Mai Thi Yen Nhi-MS960.CT tu PHAN HOANG NAM 100,000

52 22/10/2024 ma so 960 100,000

53 22/10/2024 gui MA SO 960.CT tu LE THI HANG 50,000

54 23/10/2024 HO TRO MA SO 960 MAI THI YEN NHI- 500,000

55 24/10/2024 QUY PDI UNG HO MA SO 960 1,000,000

56 24/10/2024 LE THANH THAO ung ho ma so 959 va 960 250,000

58 25/10/2024 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 959 10,000

59 25/10/2024 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 958 10,000

60 25/10/2024 DAO THI MINH HUONG Chuyen tien Gui Ma So 961 100,000

61 25/10/2024 Gui ma so 961.CT tu NGUYEN THI MAI LINH 300,000

62 25/10/2024 960.CT tu LE THANH XUAN 100,000

63 25/10/2024 Gui Ma So 958.CT tu TRINH THI XUAN TRANG 200,000

64 25/10/2024 Gui Ma So 961.CT tu TRINH THI XUAN TRANG 150,000

65 25/10/2024 CSPM, CSTV giup do cho chau Mai Thi Yen Nhi ms960 10,000,000

66 25/10/2024 ung ho ms 958 c huong, ms 955 c mai, ms 951 a thuan, ms 949 c hong, ms 953 c men. moi ms 100k. 100,000

71 26/10/2024 Ma so 961.CT tu NGUYEN VAN PHUONG 50,000

72 26/10/2024 Ma so 960.CT tu NGUYEN VAN PHUONG 100,000

73 26/10/2024 .Ma so 961.CT tu TRAN ANH TUAN 100,000

74 26/10/2024 HA MY THANH chuyen tien giup nguyen van hanh 500,000

75 27/10/2024 ms 961.CT tu LE NGOC KHANH THU 200,000

76 27/10/2024 mS 960.CT tu LE NGOC KHANH THU 200,000

77 27/10/2024 Ung ho ms 961 300,000

78 28/10/2024 TRA XUAN BINH chuyen tien giup 2ms 960 va 961 5,000

80 28/10/2024 Minh Kien ung ho Ms 961 500,000

81 29/10/2024 ma so 962 200,000

82 29/10/2024 ung ho MS 962.CT tu PHAM THI NGOAN 500,000

83 30/10/2024 Ma so 961 300,000

84 30/10/2024 un ho Ma so 958 be Phung Tuan Tu 500,000

85 31/10/2024 LE THANH THAO chuyen tien ung ho ma so 960, 961,962. 200,000

88 31/10/2024 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 960 10,000

89 31/10/2024 Nguyen thi Phuong ung ho ms 958 200,000

90 31/10/2024 Nguyen thi Phuong ung ho ms 955 300,000

91 31/10/2024 ung ho ms 962 300,000

BẠN ĐỌC ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN VIETINBANK

1 02/10/2024 NGUYEN THI PHUONG ma so 955 200,000

2 02/10/2024 DINH THI THU HIEN CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 955 300,000

3 02/10/2024 NGUYEN NGOC TRANG UH 955 100,000

4 02/10/2024 LY QUYNH TRANG ung ho MS 955 cho cap song sinh mac benh ung thu mau 500,000

5 02/10/2024 TRAN NGOC ANH Chuyen tien 100,000

6 03/10/2024 TRINH THI HONG NGOC Gui Ma so 955 100,000

7 03/10/2024 NGUYEN KIEU DIEP UNG HO MS 955 300,000

8 03/10/2024 Phuong Thi Nhu Quynh chuyen tien ma so 955 chuc hai con som binh phuc 200,000

9 03/10/2024 TRAN THI HONG VAN Giup ma so 955 200,000

10 03/10/2024 NGUYEN THI THU HUONG MA SO 955 300,000

11 04/10/2024 DINH THI THANH NGAN Ma so 955. Mong cac chau khoi benh. 200,000

12 05/10/2024 BACH THI LAN ANH giup g d chi Men. ms 953 300,000

13 05/10/2024 BACH THI LAN ANH giup g d chi Hoa Mai. ms 955 300,000

14 05/10/2024 PHAN THI BICH Gui Ma so 955- Chuc con nhanh khoe 100,000

15 07/10/2024 PHAN THI HONG CHI chuyen tien ma so 955 1,000,000

16 07/10/2024 PHAM THI MINH PHUONG chuyen tien Ung ho Ma so 955 1,000,000

17 08/10/2024 HO PHAN VAN THO Ung ho gdinh chi ma thi thuy ms956 100,000

18 08/10/2024 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ms 956 20,000

19 08/10/2024 TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM CK 500,000

20 09/10/2024 TRAN THI HONG VAN Giup ma so 956 200,000

21 09/10/2024 DOAN THI HONG AN Ma so 947 200,000

22 09/10/2024 DOAN THI HONG AN Ma so 955 200,000

23 10/10/2024 TRAN VAN KHUONG ung ho chi BUI THI HA THU ung thu .mong chi vuot qua de song ben con trai minh 50,000

24 10/10/2024 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho MS 957 20,000

25 10/10/2024 NGUYEN THI HUONG TRAM CHUYEN KHOAN MS 957 50,000

26 10/10/2024 Nhom vien gach nho ung ho ma so 955 100,000

27 10/10/2024 NGUYEN ANH TUAN ma so 955 300,000

28 11/10/2024 PHAM THANH PHONG Ma So 957 200,000

29 11/10/2024 TRAN THI HONG VAN Giup ma so 957 200,000

30 11/10/2024 DUONG THI NGOC QUY Gui 957 mong e kien cuong 100,000

31 12/10/2024 PHAM THI CAM HUNG Ma so 957 500,000

32 13/10/2024 BUI THI TO NHU Chuyen tien cho 955 200,000

33 15/10/2024 PHAN VAN BE chuyen tien 500,000

34 15/10/2024 NGUYEN THI HONG NGAN chuyen tien ung ho ma so 958 500,000

35 15/10/2024 DO PHUONG ANH UH MS 958 200,000

36 15/10/2024 VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 955 5,000,000

37 15/10/2024 VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 958 3,000,000

38 15/10/2024 PHAM THANG Ma so: 958 chuc chau som binh phuc 200,000

39 16/10/2024 PHAM HOAI LINH UNG HO MS 958 BE PHUNG TUAN TU 5,000,000

40 16/10/2024 TRAN THI HONG VAN Giup ma so 958 200,000

41 16/10/2024 CSPM CSTV GIUP DO MA SO 958 GIA DINH ANH PHUNG VAN LINH 10,000,000

42 16/10/2024 Ma so 958 2,000,000

43 17/10/2024 NGUYEN VAN ANH chuyen tien ung ho chi Ha. mong c luon binh an 300,000

44 17/10/2024 LE THI THANH HUONG Minh xin ung ho gia dinh em be Tuan Tu ma so 958 300,000

45 18/10/2024 NGUYEN THI HUE tham ban Thu Bui 500,000

46 18/10/2024 STA ungho Ma so 958 100,000

47 18/10/2024 TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM 500,000

48 18/10/2024 DINH THI THANH NGAN Ma so 958 200,000

49 19/10/2024 TRAN NGOC TRUONG ung ho chi thu dieu chi benh 100,000

50 20/10/2024 HOANG THI THUY TRANG Ma so 957 ha thu 500,000

51 20/10/2024 Nhom vien gach nho ung ho ma so 957 va 958 100,000

53 20/10/2024 PHAN THI OANH KIEU UNG HO CHI BUI THI HA THU 300,000

54 21/10/2024 Ung ho ma so 957 Bui Thi Ha Thu 500,000

55 21/10/2024 CHUNG THI LAN PHUONG Ung ho ma 958 100,000

56 21/10/2024 HA THI NHUNG UH MS 959 CHUC BA THANH MAU KHOE 300,000

57 21/10/2024 TRAN THI HONG VAN Giup ma so 959 200,000

58 21/10/2024 NGUYEN NGOC TRANG MA SO 958 100,000

59 21/10/2024 VU THI THUY DUNG chuc ban luon binh an va may man 200,000

60 22/10/2024 TRAN MY HAU Kinh gui maso 958. Xin cam on 200,000

61 22/10/2024 PHAM THANG chuc gia dinh chi nhieu suuc khoe ma so: 959 200,000

63 22/10/2024 NGUYEN HONG THUY GUI MA SO 960 500,000

64 22/10/2024 NGUYEN THI HUONG TRAM CHUYEN KHOAN GUI MA SO 960 50,000

65 22/10/2024 PHAN THI HONG CHI Ma so 959 500,000

66 22/10/2024 TRAN THU PHUONG UNG HO MS 960 200,000

67 22/10/2024 DO VAN TRUNG ung ho MS 960 100,000

68 22/10/2024 PHAM TRUNG HIEU chuyen tien 300,000

69 22/10/2024 HOANG BAO ANH ung ho be tu 958 100,000

70 23/10/2024 VU HONG LINH Ung ho chi Ha Thu 100,000

71 25/10/2024 Vu Giang ung ho ma so 961 200,000

72 25/10/2024 MAI THI HANG unghogiupgiadinh anh hanh 100,000

73 25/10/2024 NGUYEN THI TUYET HANH Ung ho 961 500,000

74 25/10/2024 BUI THI THU THUY CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 961 500,000

75 25/10/2024 NGUYEN THI YEN chuyen tien 961 100,000

76 25/10/2024 TRUONG THI HONG VAN CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 961 300,000

77 25/10/2024 TRAN THU THUY chuyen tien ung ho ma so 961 500,000

78 25/10/2024 CHAU THI NGOC CAM MA SO 961 1,000,000

79 25/10/2024 STA ungho MS959 100,000

80 25/10/2024 STA ungho ms960 100,000

81 25/10/2024 TRAN THI HONG VAN Giup ma so 960 200,000

82 25/10/2024 TRAN THI HAI HA Ung ho ma so 960 200,000

83 26/10/2024 TRAN MY HAU Kinh gui ma so 960. Xin cam on. 500,000

84 26/10/2024 CSPM CSTV GIUP DO GIA DINH ANH HANH MA SO 961 5,000,000

85 27/10/2024 DINH KIEU TRANG chuyen tien ung ho gia dinh chi Thu 100,000

86 28/10/2024 TRAN THI HONG VAN Giup ma so 961 200,000

87 28/10/2024 TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM 500,000

88 28/10/2024 Nhom vien gach nho ung ho ma so 959 va 960 100,000

90 29/10/2024 TRAN THI TUYET HONG chuyen tien gui 962 500,000

91 29/10/2024 VU HONG THANH Ma so 962 100,000

92 29/10/2024 PHAM VINH AN Ung ho Ma so 955 200,000

93 29/10/2024 PHAM VINH AN Ung ho Ma so 961 200,000

94 30/10/2024 TRAN THI HONG VAN Giup ma so 962 200,000

95 30/10/2024 MS 962 ba tran thi xuan 50,000

96 30/10/2024 CSPM CSTV DONG VIEN GIA DINH BA TRAN THI XUAN MA SO 962 3,000,000

97 31/10/2024 NGUYEN HOANGDUONG Ung ho Bui Thi Ha Thu ung thu vu 300,000