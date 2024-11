Gần 72 triệu đồng đến với gia đình nữ sinh có mẹ qua đời, bố chấn thương nặng sau tai nạn giao thông

1 tháng trước

GĐXH – Chương trình từ thiện ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức đã khép lại tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Những món quà do Báo cùng các nhà hảo tâm chuẩn bị đã được đưa đến tận tay người dân, nhân viên y tế và các đơn vị chịu nhiều thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 Yagi.