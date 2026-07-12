Cuộc sống hiện tại ở tuổi 26 của ‘thần đồng Toán học’ từng đỗ Đại học khi 12 tuổi

Cuộc đời hiện tại của thần đồng học tiểu học trong 2 ngày, 10 tuổi lên đại học nhưng bỏ ngang vì quá dễ GĐXH - Thần đồng Toán học ở Trung Quốc được đặc cách vào đại học khi 10 tuổi nhưng từng có thời gian phải bỏ học vì tính hiếu động hiện có cuộc sống khác xa hình dung

'Thần đồng Toán học' từng đỗ Đại học khi 12 tuổi

"Thần đồng Toán học" Thục Ân ngày nào giờ đang làm công việc bình thường tại một doanh nghiệp ở địa phương.





Trần Thục Ân sinh năm 2000 trong một gia đình trí thức tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Ngay từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ khả năng học tập vượt trội khi mới 3 tuổi đã thuộc nhiều bài thơ cổ, yêu thích đọc sách và thực hiện được các phép tính đơn giản. Nhận thấy con gái có năng khiếu đặc biệt, gia đình quyết định cho cô tiếp cận các chương trình giáo dục sớm.

Với khả năng tiếp thu nhanh, Thục Ân liên tục vượt cấp so với bạn bè đồng trang lứa. Năm 6 tuổi, cô được cho học vượt lớp ở bậc tiểu học và chỉ trong một năm đã hoàn thành chương trình ba năm đầu với kết quả xuất sắc. Đến năm 7 tuổi, cô tiếp tục được đặc cách vào cấp THCS, duy trì thành tích học tập nổi bật và thường xuyên tham gia các cuộc thi học thuật cấp thành phố.

Năm 12 tuổi, Trần Thục Ân gây chú ý khi trở thành sinh viên Đại học Chiết Giang với 620 điểm trong kỳ thi đại học, đồng thời là sinh viên nhỏ tuổi nhất tỉnh Quảng Đông thời điểm đó. Thành tích đặc biệt này giúp cô nhanh chóng được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là "thần đồng Quảng Đông", trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều bậc phụ huynh.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang là những áp lực lớn mà cô gái nhỏ tuổi phải đối mặt. Việc bước chân vào giảng đường đại học khi chưa hoàn thiện về tâm lý và kỹ năng sống khiến Thục Ân gặp không ít khó khăn. Môi trường đại học đòi hỏi khả năng tự lập, tư duy độc lập và kỹ năng quản lý cuộc sống cá nhân, trong khi ở tuổi 12, cô chưa đủ trải nghiệm để thích nghi hoàn toàn.

Những công việc thường ngày như giặt giũ, dọn dẹp hay sắp xếp sinh hoạt cá nhân đều trở thành thử thách. Khoảng cách tuổi tác với bạn bè đồng khóa cũng khiến cô khó hòa nhập, thường xuyên rơi vào trạng thái cô đơn và lạc lõng giữa môi trường học thuật đầy áp lực.

Dù vẫn duy trì được kết quả học tập tốt, danh xưng "thần đồng" dần trở thành gánh nặng vô hình. Những kỳ vọng quá lớn từ gia đình, nhà trường và xã hội khiến Thục Ân luôn sống trong áp lực phải chứng minh bản thân xứng đáng với sự nổi tiếng mà mình có được. Cô dần cảm thấy mệt mỏi trước sự chú ý và những ánh nhìn soi xét từ mọi người xung quanh.

Cuộc sống gây bất ngờ ở tuổi 26

Trần Thục Ân ngày bé.





Sau nhiều năm trải qua căng thẳng và áp lực, Trần Thục Ân nhận ra bản thân thiếu hụt nhiều kỹ năng sống và những trải nghiệm tuổi thơ bình thường. Dù đạt thành tích học tập nổi bật, cô lại thiếu kinh nghiệm giao tiếp xã hội và cảm thấy bối rối trước những lựa chọn quan trọng của cuộc sống trưởng thành.

Sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì tiếp tục theo đuổi con đường học thuật hay trở thành người nổi tiếng như nhiều người kỳ vọng, Thục Ân lựa chọn làm việc tại một doanh nghiệp bình thường. Cô bắt đầu từ những vị trí nhỏ, kiên trì tích lũy kinh nghiệm và dần xây dựng cuộc sống ổn định cho riêng mình.

Ngoài công việc, cô tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, mở rộng các mối quan hệ và theo đuổi sở thích cá nhân. Nhờ đó, Thục Ân dần tìm lại niềm vui giản dị mà tuổi thơ từng thiếu vắng, đồng thời mong muốn xây dựng một cuộc sống bình yên bên những người thực sự thấu hiểu mình.

Hiện nay, cô gái từng được truyền thông Trung Quốc gọi là "thần đồng" lựa chọn cuộc sống kín tiếng và giản dị. Không còn xuất hiện dưới ánh hào quang như trước, Trần Thục Ân theo đuổi sự bình yên và hạnh phúc cá nhân thay vì áp lực thành tích.

Câu chuyện của cô cũng trở thành chủ đề được nhiều chuyên gia giáo dục và phụ huynh quan tâm, đặt ra những tranh luận về việc thúc đẩy trẻ học vượt cấp quá sớm. Nhiều ý kiến cho rằng thành tích học tập nổi bật chưa đủ để đảm bảo sự phát triển toàn diện nếu trẻ thiếu kỹ năng sống, trải nghiệm xã hội và tuổi thơ đúng nghĩa.

Danh xưng "thần đồng Toán học" có thể mang lại sự chú ý và kỳ vọng lớn, nhưng đồng thời cũng dễ trở thành áp lực khiến trẻ đánh mất sự cân bằng trong quá trình trưởng thành. Theo nhiều chuyên gia giáo dục, thành công thực sự không chỉ nằm ở điểm số hay thành tích học thuật mà còn ở khả năng sống hạnh phúc, tự tin và phù hợp với năng lực của chính mình.

Câu chuyện của Trần Thục Ân được xem như lời nhắc nhở về việc giáo dục cần tôn trọng sự phát triển tự nhiên của trẻ. Thay vì chạy theo thành tích quá sớm, nhiều chuyên gia cho rằng, cha mẹ nên tạo điều kiện để con được vui chơi, trải nghiệm và trưởng thành theo đúng nhịp độ phù hợp với lứa tuổi.