Đạo diễn tiết lộ điểm đặc biệt của Huyền Lizzie, Thu Hà Ceri và Minh Xíu

Bộ phim "Căn nhà không mái che" lên sóng VTV3 từ 12/10, sau 3 tập phim đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của gia đình Hạnh (Huyền Lizzie thủ vai) và Toản (Duy Hưng). Một cơ duyên đưa hai gia đình vốn chẳng liên quan bước vào cuộc sống của nhau.

Theo Thời báo VTV, đạo diễn Phạm Gia Phương chia sẻ trong chương trình "VTV Kết nối": "Bộ phim xoay quanh hành trình tìm lại hạnh phúc, tìm lại những ước mơ giản dị của từng thành viên trong gia đình mà mỗi gia đình đều có những khuyết thiếu của mình. Và họ cùng nhau gắn bó, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để tới với nhau, để có được một mái nhà thực sự".

Trong phim, cả 3 mẹ con Hạnh đều có điểm chung "lần đầu tiên". Đó là lần đầu vào vai người phụ nữ thôn quê lam lũ của Huyền Lizzie; lần đầu tiên thử sức vai chính của Minh Xíu (vai Khang), và rất nhiều điều mới mẻ mà diễn viên Thu Hà Ceri (vai Thơ) cảm nhận được khi hoá thân thành cô chị cả cứng cỏi, luôn cùng mẹ gánh vác mọi biến cố trong cuộc sống.

Bộ phim mang tới nhiều trải nghiệm "lần đầu tiên" cho ba diễn viên. Ảnh VTV

Đối với các diễn viên, khi được chọn vào bộ phim truyền hình về đề tài gia đình là một cơ hội để thử sức. Diễn viên Thu Hà Ceri cho biết: "Tất cả những gì trải qua trong bộ phim này đều là lần đầu tiên đối với mình. Lần đầu tiên đóng những cảnh mà có những tình tiết về gia đình rất lâm ly bi đát. Đọc kịch bản khóc, ra diễn khóc, diễn mồi khóc, đến khi diễn xong rồi vẫn khóc luôn...".

Diễn xuất ấn tượng của Thu Hà Ceri. Ảnh VTV

Diễn viên Minh Xíu tiết lộ: "Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên được đảm nhận vai chính. Trong phim, Khang béo là một cậu bé đáng yêu, ham ăn, giàu tình cảm, rất yêu mẹ và cả chị. Để phù hợp với ngoại hình của nhân vật Khang, trước khi bấm máy, con đã tăng 3kg."

Diễn viên Huyền Lizzie chia sẻ, ban đầu cảm thấy khá lo bởi đây là một vai diễn tâm lý nặng nhất từ trước đến giờ của cô. "Huyền cũng không hiểu cảm xúc từ đâu, sự xúc động của Huyền lại đến nhiều như thế. Và Huyền đã mang được rất nhiều những cảm xúc, những nỗi đau, sự trăn trở ra cho nhân vật Hạnh", nữ diễn viên chia sẻ.

Thu Hà và Huyền Lizzie trong vai hai mẹ con phim "Căn nhà không mái che". Ảnh VTV

Mỗi cảnh quay trong "Căn nhà không mái che" đều để lại nhiều cảm xúc, nhất là các diễn viên nhí. Diễn viên Khánh An ấn tượng nhất với cảnh đêm Trung thu khi vừa hát, vừa phải thể hiện cảm xúc rưng rưng, nhưng đã hoàn thành "một đúp ăn ngay". Những lần đầu tiên cùng sự kết hợp của dàn diễn viên ở nhiều thế hệ hứa hẹn mang đến những câu chuyện thú vị và màu sắc riêng cho "Căn nhà không mái che".