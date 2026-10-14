Sau khi ly hôn, Hạnh (Huyền Lizzie) đã có thiện cảm với Toản (Duy Hưng)

Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 phim "Căn nhà không mái che", Thơ (Thu Hà Ceri đóng) về nhà thì thấy mẹ Hạnh (Huyền Lizzie) đang ngồi buồn bã ở góc sân. Hai con gà là quà sinh nhật của Bình (Doãn Quốc Đam) cho con trai Khang (Minh Xíu) bị người ta bắt đi mất.

Trước đó, Bình đã đi ăn trộm gà bán lấy tiền. Do là những con gà chọi được chăm sóc kỹ lưỡng nên chủ trang trại đánh dấu sơn đỏ ở chân. Khi Bình mang về cho Khang nuôi, vết sơn vẫn còn. Vì thế người của trang trại biết được và tìm đến đòi lại. Hạnh đang bán ở chợ thì có người gọi điện nên phải về nhà gấp.

Hạnh thẫn thờ khi hai con gà bị người ta đến tận nơi lấy lại. Ảnh VTV

Trong quán ăn nhỏ, 3 mẹ con Hạnh và 3 bố con Toản (Duy Hưng) tình cờ ngồi cùng một bàn. Khi nghe Mai (Khánh An) gọi thêm phần giò, Khang cũng muốn ăn. Thấy con trai có vẻ thèm thuồng, Hạnh định gọi thêm một phần giò nhưng chủ quán thông báo đã bán hết. Khang thất vọng ra mặt, dù mẹ đã gắp thêm bánh đa cho bé.

Toản thân thiện và nhường phần thức ăn cho Khang. Ảnh VTV

Khi thức ăn được bê lên, Toản lần lượt gắp giò cho hai con. Lúc này, Khang nhìn miếng giò không chớp mắt nên Thơ phải nhắc khéo em. Không ngờ Toản lại gắp giò đưa cho Khang. Thấy vậy, cậu bé vui mừng cảm ơn chú Toản.

Hạnh ngỏ ý muốn trả lại tiền cho Toản nhưng anh từ chối. Anh vui vẻ bảo tặng cho cháu bé. Ngay từ lúc gọi món, Toản đã để ý thấy cách Hạnh quan tâm, chăm sóc con trai.

Thơ nhờ Hùng đưa hộ quà cho bà của Hùng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Hùng (Nam Việt) đang mải mê ngồi chơi điện thoại trong lớp thì Thơ bước đến gõ vào đầu. Hùng tưởng Thơ đã đồng ý dạy kèm cho mình. Nhưng Thơ bảo không có thời gian để làm theo yêu cầu này. Cô liền đưa một túi đồ nhỏ cho Hùng nhờ mang về biếu cho bà.

Hùng thấy thế liền trêu Thơ: "Hâm à, sao tự dưng lại biếu bà tôi? Ê, thích tôi à?".

Tập 3 phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h ngày 14/10 trên VTV3.