Nữ diễn viên phim truyền hình 'Sex Education' gây bất ngờ với tạo hình trong phim bom tấn mới

Theo Thời báo VTV (trích dẫn từ THR và Variety), dựa trên bộ sách thiếu nhi kinh điển "The Chronicles of Narnia" (Biên niên sử Narnia) của tác giả CS Lewis, tập phim mới "The Magician's Nephew" (Cháu trai của nhà ảo thuật) kể về hai đứa trẻ, Digory và Polly, những người đầu tiên khám phá ra “Khu rừng giữa các thế giới”, hay còn gọi là Narnia.

Với nhạc nền là bài "Stairway to Heaven" của Led Zeppelin, đoạn trailer mở đầu đầy kỳ ảo với nhân vật Andrew Ketterley (Daniel Craig thủ vai). Ông tặng cho hai đứa trẻ một chiếc nhẫn ma thuật đưa chúng đến nhiều vùng đất kỳ diệu khác nhau. Những đứa trẻ bị mê hoặc khi tiếp xúc với những sinh vật, thần thú và quái vật thần thoại, chạm trán với phù thủy Jadis do Emma Mackey thủ vai, đây là nhân vật đầy quyền lực.

Hình ảnh ấn tượng về nhân vật Phù thủy trắng của Emma Mackey. (Ảnh chụp màn hình)

"Narnia: The Magician's Nephew" là phim điện ảnh đầu tiên của nữ đạo diễn Greta Gerwig từng đoạt giải Oscar với "Barbie" năm 2023. Đáng chú ý, đây còn là tác phẩm đầu tiên của Netflix được phát hành toàn cầu tại các rạp chiếu phim trước khi lên nền tảng trực tuyến. Cụ thể phim sẽ ra mắt tại các rạp vào ngày 12/2/2027, sau đó lên trực tuyến vào ngày 2/4/2027.

Với Emma Mackey - nữ diễn viên nổi tiếng từ thành công của phim truyền hình về giáo dục giới tính học đường "Sex Education", bộ phim "Narnia: The Magician's Nephew" được chờ đợi sẽ là bước đột phá mới sau một số vai diễn chưa thành công thời gian qua.

Tạo hình của Emma Mackey trong "Narnia: The Magician's Nephew". (Ảnh chụp màn hình)

Tạo hình Phù thủy trắng của cô rất ấn tượng nhưng ở những phân cảnh khác, nữ diễn viên lại khá hiện đại với trang phục váy ánh kim, lối trang điểm đậm nhấn vào đôi mắt lấp lánh, từ đó gợi lên sự tò mò về cách đạo diễn Greta Gerwig xây dựng thế giới giả tưởng.



Diễn viên Emma Mackey.

Nữ diễn viên Emma Mackey (sinh năm 1996) sinh ra tại Pháp, có bố là người Pháp và mẹ là người Anh. Cô từng gây chú ý khi vào vai Maeve Wiley, một nữ sinh "gái hư" thông minh, nhanh trí, hiểu biết về kinh doanh trong “Sex Education”. Vai diễn trong “Sex Education” chính là vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên và đã đưa tên tuổi của Emma Mackey nổi tiếng toàn cầu.

Sau đó, Emma Mackey tiếp tục tạo dấu ấn khi góp mặt trong bộ phim kinh dị kỳ bí "Án mạng trên sông Nile", phần tiếp theo "Án mạng trên tàu tốc hành phương Đông", "Barbie", "Ella McCay"...

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