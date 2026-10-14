Tin sao 14/10: Đỗ Mỹ Linh khác lạ tuổi 30, Trương Quỳnh Anh xinh tươi ngọt ngào tại Hàn Quốc
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xinh tươi và tràn đầy năng lượng khi chào đón sinh nhật tuổi 30, trong khi đó ca sĩ Trương Quỳnh Anh gây chú ý ở sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan.
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