Tin sao 14/10: Đỗ Mỹ Linh khác lạ tuổi 30, Trương Quỳnh Anh xinh tươi ngọt ngào tại Hàn Quốc

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh biểu diễn hai ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" và "Hoa Dại". "Khi khoác lên mình tà áo dài, đứng trên sân khấu ở một đất nước khác và cất tiếng hát, mình mới cảm nhận rõ hơn niềm tự hào khi được mang theo hình ảnh Việt Nam đến những nơi mình đi qua", nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân.