Đào Xuân Trường và hành trình xây dựng kỷ luật từ những thói quen nhỏ
Trong những năm gần đây, xu hướng quan tâm đến sức khỏe và tập luyện thể chất ngày càng gia tăng, đặc biệt trong nhóm người trẻ tại các đô thị. Fitness không còn chỉ dừng lại ở mục tiêu cải thiện ngoại hình mà dần được nhìn nhận như một yếu tố liên quan đến chất lượng sống và khả năng duy trì hiệu suất trong công việc.
Đào Xuân Trường, người hoạt động trong lĩnh vực fitness, cho rằng quá trình tập luyện không chỉ mang lại thay đổi về thể chất mà còn có tác động đến việc hình thành thói quen và sự ổn định trong sinh hoạt hằng ngày. Theo anh, khi việc tập luyện được duy trì đều đặn, vai trò của nó sẽ mở rộng ra nhiều khía cạnh khác của cuộc sống.
Duy trì thói quen từ những yếu tố cơ bản
Theo Đào Xuân Trường, nhiều người khi bắt đầu tập luyện thường đặt kỳ vọng vào những thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc duy trì những thói quen nhỏ nhưng đều đặn mới là yếu tố mang tính quyết định.
Anh cho rằng việc dành thời gian cố định mỗi ngày cho tập luyện, dù không kéo dài, vẫn có thể tạo ra sự thay đổi nếu được duy trì trong thời gian đủ lâu. Yếu tố quan trọng không nằm ở cường độ mà ở tính ổn định và khả năng lặp lại.
Từ quá trình đó, người tập dần hình thành thói quen, qua đó xây dựng nền tảng kỷ luật cá nhân.
Kỷ luật hình thành từ sự lặp lại
Một trong những vấn đề thường gặp khi bắt đầu tập luyện là cảm giác áp lực hoặc thiếu động lực. Theo Đào Xuân Trường, nếu việc tập luyện chỉ được xem như một nhiệm vụ, người tập sẽ khó duy trì trong thời gian dài.
Anh cho rằng khi thói quen được lặp lại đủ lâu, việc tập luyện sẽ dần trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày. Khi đó, kỷ luật không còn mang tính ép buộc mà chuyển thành trạng thái tự nhiên.
Quá trình này cần thời gian, nhưng khi đã hình thành, nó giúp duy trì sự ổn định mà không phụ thuộc quá nhiều vào động lực ngắn hạn.
Tập luyện và sự cân bằng trong cuộc sống
Không chỉ dừng lại ở yếu tố thể chất, Đào Xuân Trường cho rằng việc duy trì tập luyện còn có tác động đến trạng thái tinh thần. Khi cơ thể vận động thường xuyên, người tập có xu hướng giữ được sự ổn định tốt hơn trong sinh hoạt và công việc.
Theo ghi nhận, nhiều người sau một thời gian tập luyện không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn cải thiện cách tiếp cận với áp lực và công việc. Việc duy trì một khoảng thời gian dành cho bản thân cũng được xem là yếu tố góp phần tạo sự cân bằng.
Vai trò của môi trường trong việc duy trì thói quen
Theo Đào Xuân Trường, môi trường tập luyện có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duy trì thói quen của người tập. Khi nhu cầu thay đổi, người tập không chỉ quan tâm đến thiết bị mà còn chú trọng đến trải nghiệm tổng thể.
Anh cho rằng các yếu tố như không gian, cách tổ chức và sự hỗ trợ trong quá trình tập luyện đều góp phần tạo nên sự ổn định. Một môi trường phù hợp có thể giúp người tập duy trì thói quen lâu dài hơn.
Cách tiếp cận này cũng được áp dụng trong một số mô hình hiện nay, trong đó ST GYM là ví dụ hướng đến việc xây dựng môi trường hỗ trợ tập luyện bền vững.
Fitness và xu hướng phát triển dài hạn
Theo Đào Xuân Trường, sự khác biệt trong cách tiếp cận fitness hiện nay nằm ở việc người tập bắt đầu xem đây là một phần của lối sống thay vì mục tiêu ngắn hạn. Khi đó, việc duy trì tập luyện trở nên ổn định hơn.
Anh cho rằng không cần thiết phải thay đổi quá nhiều trong thời gian ngắn, mà việc duy trì đều đặn sẽ mang lại hiệu quả tích lũy theo thời gian.
Từ góc nhìn cá nhân, Đào Xuân Trường cho rằng việc xây dựng kỷ luật không bắt đầu từ những mục tiêu lớn mà từ những thói quen nhỏ được duy trì hằng ngày. Khi các thói quen này được hình thành, chúng có thể trở thành nền tảng hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.
Thu Nguyễn
