Con dâu ngoại tình ngay trong nhà, bố chồng chỉ nói 1 câu rồi quay đi, sự thật sau đó gây sốc

Thứ bảy, 10:28 18/04/2026 | Gia đình
GĐXH - Mối quan hệ "tay ba" phức tạp và phản ứng của người bố chồng khi tận mắt chứng kiến cảnh ngoại tình trong chính ngôi nhà của mình khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Câu chuyện ngoại tình gây sốc từ tòa án gia đình

Trong một chương trình truyền hình You Quiz on the Block (tvN), thẩm phán Jeong Hyeon-suk, hiện công tác tại tòa án gia đình chi nhánh Gyeongju thuộc Daegu, đã xuất hiện với tư cách khách mời và chia sẻ nhiều câu chuyện khó tin trong quá trình thụ lý các vụ ly hôn.

Nữ thẩm phán và 2 người dẫn chương trình. Ảnh chụp màn hình

Nữ thẩm phán đã chia sẻ về một vụ việc khiến bà nhớ mãi. Theo lời kể, cặp đôi trong câu chuyện quen nhau từ thời đại học, trải qua nhiều năm yêu đương trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Trước ngày cưới, người vợ từng bị phát hiện "bắt cá hai tay" nhưng đã xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Tin tưởng vào lời cam kết ấy, người chồng vẫn quyết định kết hôn.

Sau khi về chung một nhà, cô vợ thể hiện mình là người phụ nữ mẫu mực. Cô thường xuyên qua lại nhà chồng, cư xử hòa nhã, quan tâm mọi người khiến ai cũng nghĩ đây là nàng dâu lý tưởng.

Nhưng đằng sau hình ảnh đó lại là một bí mật khó tin.

Bắt quả tang ngoại tình với cảnh tượng không ai ngờ tới

Một ngày nọ, người bố chồng vô tình mở cửa phòng và chứng kiến cảnh con dâu đang ngoại tình với chính con trai út của ông.

Điều khiến tất cả sửng sốt không phải chỉ là mối quan hệ sai trái, mà còn là phản ứng của người bố. Ông chỉ nói vỏn vẹn: "Dẹp chuyện này ngay đi" rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Phản ứng bình thản đến lạnh lùng ấy khiến mọi người khó hiểu. Tuy nhiên, sự thật sau đó được hé lộ còn gây sốc hơn, hoá ra trước đó người con dâu từng có quan hệ với chính bố chồng. 

Điều này khiến ông rơi vào tình thế không thể xử lý dứt khoát, bởi bản thân cũng vướng vào mối quan hệ sai trái.

Sau khi sự việc bị phanh phui, người phụ nữ bỏ lại con cái và rời khỏi gia đình. Cuộc hôn nhân nhanh chóng kết thúc bằng một đơn ly hôn, để lại nhiều dư âm cay đắng.

Khi quan niệm hôn nhân của giới trẻ thay đổi

Từ câu chuyện trên, nữ thẩm phán cho rằng hôn nhân của giới trẻ ngày nay đang đối mặt với nhiều thách thức.

Trước đây, hôn nhân thường được xem là gắn bó trọn đời, nhiều người chấp nhận hy sinh vì gia đình và con cái. Nhưng hiện nay, thế hệ trẻ đề cao giá trị cá nhân, sẵn sàng chấm dứt mối quan hệ khi cảm thấy không còn hạnh phúc.

Điều này giúp họ chủ động hơn với cuộc sống, nhưng cũng khiến hôn nhân dễ rạn nứt nếu thiếu sự kiên nhẫn và thấu hiểu.

Áp lực kinh tế cũng là yếu tố lớn. Nhà cửa, công việc, chi phí sinh hoạt tăng cao khiến các cặp vợ chồng trẻ dễ căng thẳng.

Khi chưa có kỹ năng quản lý tài chính hoặc không tìm được tiếng nói chung trong chi tiêu, mâu thuẫn dễ phát sinh và tích tụ.

Không ít người bước vào hôn nhân với những kỳ vọng lãng mạn, tin rằng cuộc sống sau cưới luôn ngọt ngào như khi yêu. Nhưng thực tế khiến họ nhanh chóng thất vọng.

Mạng xã hội và lối sống hiện đại tác động đến hôn nhân

Sự phát triển của mạng xã hội mang đến nhiều tiện ích nhưng cũng tạo ra không ít cám dỗ. Việc so sánh cuộc sống, những tương tác ảo hay cơ hội mở rộng các mối quan hệ dễ khiến tình cảm vợ chồng bị lung lay.

Trong khi đó, lối sống đề cao cá nhân đôi khi làm giảm sự hy sinh và gắn kết vốn là nền tảng của hôn nhân bền vững.

Bên cạnh đó, nhiều cặp vợ chồng trẻ thiếu kỹ năng giải quyết xung đột. Thay vì nhẫn nhịn và lắng nghe, họ dễ khẳng định cái tôi, dẫn đến những tranh cãi kéo dài. 

Những mâu thuẫn nhỏ nếu không được xử lý khéo léo sẽ dần trở thành rạn nứt lớn.

Kỳ vọng quá cao khiến hôn nhân dễ vỡ

Không ít người bước vào hôn nhân với những kỳ vọng lãng mạn, tin rằng cuộc sống sau cưới luôn ngọt ngào như khi yêu.

Nhưng thực tế với áp lực công việc, con cái và khác biệt tính cách khiến họ nhanh chóng thất vọng.

Khi khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế quá lớn, cảm giác chán nản dễ xuất hiện, kéo theo nguy cơ đổ vỡ.

Nhịp sống đô thị bận rộn cũng khiến vợ chồng ít thời gian dành cho nhau. Nhiều cặp đôi sống xa gia đình hai bên, thiếu sự hỗ trợ chăm sóc con cái, dẫn đến mệt mỏi và căng thẳng. Khi không có mạng lưới hỗ trợ, hôn nhân càng trở nên mong manh.

Thiếu chuẩn bị trước hôn nhân

Một nguyên nhân khác là nhiều cặp đôi kết hôn khi chưa hiểu rõ về nhau. Thời gian tìm hiểu ngắn ngủi khiến họ chưa kịp chia sẻ quan điểm sống, kế hoạch tương lai hay trách nhiệm gia đình.

Khi bước vào cuộc sống chung, sự khác biệt bộc lộ khiến mối quan hệ dễ rơi vào khủng hoảng.

Dù xã hội thay đổi, hôn nhân vẫn cần sự đồng hành và sẻ chia. Những câu chuyện gây sốc chỉ là hồi chuông cảnh báo rằng sự trung thực, trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau luôn là nền tảng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Khi cả hai biết lắng nghe và cùng nhau vượt qua thử thách, hôn nhân mới có thể bền lâu theo thời gian.

