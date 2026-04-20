Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Trầm lặng, kín đáo nhưng 4 cung hoàng đạo này mới là 'cao thủ' thật sự

Thứ hai, 10:36 20/04/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao thường ngày khá ít nói, nhưng khi sóng gió xuất hiện, họ lại bộc lộ bản lĩnh và khả năng xoay chuyển tình thế bất ngờ.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Im lặng nhưng sức mạnh bùng nổ đúng thời điểm

Người thuộc cung hoàng đạo Bọ Cạp thường mang vẻ ngoài trầm tĩnh, kín đáo và không thích thể hiện bản thân. 

Họ hiếm khi phô trương năng lực nên đôi lúc bị hiểu lầm là thụ động hoặc thiếu tự tin. Tuy nhiên, khi gặp khó khăn, Bọ Cạp lại khiến người khác phải nhìn bằng ánh mắt khác.

Khả năng quan sát sắc bén giúp Bọ Cạp nhanh chóng nắm bắt bản chất vấn đề. Họ không phản ứng vội vàng mà âm thầm phân tích, tìm ra phương án tối ưu nhất. 

Chính sự bình tĩnh và chiến lược này khiến Bọ Cạp có thể "lật ngược thế cờ" trong những tình huống tưởng chừng bế tắc. 

Khi cần, họ sẵn sàng bộc lộ bản lĩnh mạnh mẽ, khiến người xung quanh không khỏi trầm trồ.

Trầm lặng, kín đáo nhưng 4 cung hoàng đạo này mới là 'cao thủ' thật sự - Ảnh 1.

Khi gặp khó khăn, Bọ Cạp lại khiến người khác phải nhìn bằng ánh mắt khác. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Bình tĩnh đến đáng nể giữa tâm bão

Bảo Bình nổi tiếng là cung hoàng đạo có phong thái điềm đạm và tự tại. Dù hoàn cảnh có căng thẳng đến đâu, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm có. 

Chính sự vững vàng về tâm lý này giúp Bảo Bình suy nghĩ sáng suốt hơn khi đối diện thử thách.

Khi khó khăn xuất hiện, Bảo Bình không hoảng loạn mà ưu tiên trấn an bản thân. Sau đó, họ bắt đầu phân tích tình hình, tìm kiếm giải pháp từ ngắn hạn đến dài hạn. 

Trong khi nhiều người dễ bỏ cuộc, Bảo Bình lại kiên trì theo đuổi đến cùng. Với họ, mọi chuyện chỉ thật sự kết thúc khi đã tìm ra cách giải quyết. 

Sự tự tin và quyết đoán giúp Bảo Bình có thể xoay chuyển tình thế trong thời gian ngắn, thậm chí giành chiến thắng khi ai cũng nghĩ họ đã thua. 

Cung hoàng đạo Cự Giải: Dịu dàng nhưng không hề yếu đuối

Cự Giải là cung hoàng đạo sống giàu cảm xúc và khá kín đáo. Họ ít khi bộc lộ suy nghĩ nên đôi lúc khiến người khác khó đoán. 

Bề ngoài nhẹ nhàng khiến nhiều người nghĩ Cự Giải không chịu được áp lực cạnh tranh, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Khi bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn, Cự Giải thể hiện sự kiên trì đáng nể. Họ không ồn ào mà lặng lẽ nỗ lực từng bước để cải thiện tình hình. 

Dù có than thở, đó chỉ là cách giải tỏa tạm thời, còn bên trong họ vẫn âm thầm tìm đường tiến lên. 

Khi bị dồn vào đường cùng, Cự Giải có thể bộc phát sức mạnh bất ngờ, khiến mọi người phải ngạc nhiên trước sự bền bỉ của họ.

Trầm lặng, kín đáo nhưng 4 cung hoàng đạo này mới là 'cao thủ' thật sự - Ảnh 2.

Khi bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn, Cự Giải thể hiện sự kiên trì đáng nể. Họ không ồn ào mà lặng lẽ nỗ lực từng bước để cải thiện tình hình. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Ngư: Nhạy cảm nhưng đầy nội lực

Song Ngư thường được nhắc đến với hình ảnh giàu cảm xúc, mềm mại và dễ rung động. Tuy nhiên, sự nhạy cảm không đồng nghĩa với yếu đuối. 

Khi cần bảo vệ bản thân hoặc người mình yêu thương, Song Ngư sẵn sàng trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.

Song Ngư là kiểu người "lù khù vác cái lu mà chạy". Họ không thích cạnh tranh ồn ào nhưng luôn âm thầm tích lũy năng lực. 

Một khi đã quyết tâm, Song Ngư có thể bộc lộ sự mạnh mẽ khiến đối phương bất ngờ. Họ cũng là người biết bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời nỗ lực kiếm tiền để chăm lo cho cuộc sống và những người thân yêu. 

Chính sự kết hợp giữa tình cảm và bản lĩnh giúp Song Ngư trở thành chòm sao có nội lực đáng nể. 

Những cung hoàng đạo này cho thấy rằng sự im lặng không phải là yếu thế. Đôi khi, chính những người sống kín đáo lại sở hữu sức mạnh tiềm ẩn lớn nhất. 

Khi thử thách ập đến, họ không chỉ đứng vững mà còn có thể tạo nên những bước ngoặt khiến ai cũng phải nhìn lại.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Nghe là rung động: 3 cung hoàng đạo nói lời yêu ngọt như mật khiến ai cũng "đổ"

GĐXH - Trong tình yêu, những cung hoàng đạo này không ngại bày tỏ cảm xúc, thậm chí còn xem việc nói lời yêu thương là "vũ khí" giúp mối quan hệ thêm bền chặt.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top