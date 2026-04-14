Gia đình có 3 dấu hiệu này dễ 'tán gia bại sản', con cái lớn lên khó ngẩng đầu

Thứ ba, 16:56 14/04/2026 | Nuôi dạy con
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
GĐXH - Tương lai của một gia đình, dù giàu có hay không, phần lớn được quyết định bởi cách cha mẹ xây dựng nề nếp và truyền thống cho con cái.

Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình như thế nào sẽ hình thành tính cách và lựa chọn con đường tương ứng. Cha mẹ tốt giống như người mở đường, giúp con cái vượt qua khó khăn, tiến xa hơn trong cuộc sống.

Vì vậy, dù điều kiện vật chất ra sao, gia đình cũng cần tránh ba thói quen dưới đây. Nếu không thay đổi kịp thời, chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai con cái và sự hưng thịnh lâu dài của cả dòng họ. 

Thói tiêu xài hoang phí khiến gia đình không giữ được của cải

Nhiều người khi có chút thành công đã chọn lối sống xa hoa, coi việc hưởng thụ là mục tiêu, mà quên rằng tài sản nếu không được quản lý hợp lý sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Trong cuộc sống, phúc và họa luôn song hành. Khi gặp thuận lợi, nếu quá đắc ý và bắt đầu tiêu xài phung phí, con người rất dễ đánh mất nền tảng tích lũy ban đầu. 

Nhiều người khi có chút thành công đã chọn lối sống xa hoa, coi việc hưởng thụ là mục tiêu, mà quên rằng tài sản nếu không được quản lý hợp lý sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Thực tế cho thấy, những gia đình giàu có bền vững không dùng tiền để phô trương mà chú trọng xây dựng nề nếp tiết kiệm và truyền thống tốt đẹp. 

Chính sự chừng mực trong chi tiêu giúp họ giữ được của cải qua nhiều thế hệ.

Một gia đình biết tiết kiệm không chỉ giữ được tài sản mà còn nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho con cái. 

Khi trẻ hiểu giá trị của lao động và đồng tiền, chúng sẽ trưởng thành vững vàng hơn. Đây cũng là nền tảng giúp gia đình vượt qua khó khăn và duy trì sự ổn định lâu dài.

Thói lười nhác làm gia đình dần suy yếu

Dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu, nếu thiếu sự chăm chỉ, mọi thứ cũng sẽ tiêu hao theo thời gian.

Người xưa từng nói: "Trăm bệnh đều từ lười mà ra". Lười biếng không chỉ khiến cá nhân tụt lùi mà còn kéo cả gia đình đi xuống. 

Khi thói quen này xuất hiện, nó âm thầm phá vỡ tinh thần nỗ lực, khiến các thành viên mất động lực phấn đấu.

Dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu, nếu thiếu sự chăm chỉ, mọi thứ cũng sẽ tiêu hao theo thời gian. 

Ngược lại, một gia đình coi trọng kỷ luật và tinh thần lao động sẽ tạo ra môi trường giáo dục tích cực. Con cái lớn lên trong bầu không khí đó sẽ hình thành ý chí, biết tự lập và có khả năng vươn lên trong cuộc sống.

Siêng năng không chỉ là phương thức mưu sinh mà còn là nền tảng giữ gìn phúc khí gia đình. Khi các thành viên cùng cố gắng, gia đình sẽ ngày càng vững mạnh và tạo ra nhiều cơ hội cho thế hệ sau. 

Người trong nhà bất hòa, thường xuyên cãi vã

Khi trẻ lớn lên trong môi trường thiếu hòa khí, chúng dễ mất cảm giác an toàn và khó phát triển nhân cách lành mạnh.

Johann Wolfgang von Goethe từng nói: "Dù là quốc vương hay nông dân, chỉ cần gia đình hòa thuận, người đó sẽ hạnh phúc nhất".

Một mái ấm yên bình giúp con người có điểm tựa tinh thần để đối mặt với cuộc sống. Ngược lại, gia đình thường xuyên cãi vã sẽ khiến mọi thành viên mệt mỏi, đặc biệt là con cái dễ bị tổn thương tâm lý.

Mâu thuẫn kéo dài không chỉ phá vỡ tình cảm mà còn khiến lòng người bất an, gia đình dần rạn nứt. 

Khi trẻ lớn lên trong môi trường thiếu hòa khí, chúng dễ mất cảm giác an toàn và khó phát triển nhân cách lành mạnh.

Câu chuyện về vợ chồng nhà văn Dương Giáng và Tiền Trọng Thư thường được nhắc đến như một hình mẫu. Hai người luôn bao dung, hạn chế tranh cãi trước mặt con. 

Có lần đi ăn, con gái họ, tên Tiền Viện, nhìn thấy một gia đình khác cãi vã và cảm thấy buồn. Sau đó, cô bé nói với cha mẹ rằng mình rất hạnh phúc vì được lớn lên trong gia đình hòa thuận. 

Chính môi trường ấy đã giúp cô trưởng thành với trái tim ấm áp và tính cách kiên cường.

Một gia đình êm ấm mang lại năng lượng tích cực cho mỗi thành viên. Khi có hậu phương vững chắc, con người sẽ tự tin hơn để đối diện với thử thách bên ngoài. 

Gia đình hạnh phúc là nền tảng của thành công lâu dài

Thành công bền vững không chỉ nằm ở tiền bạc mà ở một mái ấm có nề nếp. 

Giữ thói quen tiết kiệm, đề cao sự chăm chỉ và duy trì hòa khí trong gia đình chính là ba yếu tố giúp con cái có nền tảng vững vàng.

Khi gia đình hòa thuận, các thành viên yêu thương nhau, cuộc sống dù không quá giàu sang vẫn tràn đầy niềm vui. 

Một mái ấm như vậy chính là "tài sản" quý giá nhất, giúp tương lai con cái rộng mở và phúc khí được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Ngày mẹ chồng qua đời, ngân hàng gọi điện, tôi mới hiểu lòng người trong gia đìnhNgày mẹ chồng qua đời, ngân hàng gọi điện, tôi mới hiểu lòng người trong gia đình

GĐXH - Việc chăm sóc mẹ chồng suốt hai thập kỷ đã mang lại cho Gia Minh không chỉ là sự mệt nhọc mà còn là một bài học sâu sắc về tình thân, trách nhiệm.

Tin liên quan

3 kiểu gia đình nuôi dạy con thông minh, kiểu thứ 2 không ai ngờ tới

3 kiểu gia đình nuôi dạy con thông minh, kiểu thứ 2 không ai ngờ tới

Ly hôn nhiều năm vẫn ổn, đến khi nghỉ hưu người phụ nữ mới thấy hối hận

Ly hôn nhiều năm vẫn ổn, đến khi nghỉ hưu người phụ nữ mới thấy hối hận

Nghỉ hưu an nhiên và hạnh phúc, cụ bà chỉ ra 3 điều làm từ trẻ giúp cuộc đời 'nhẹ gánh'

Nghỉ hưu an nhiên và hạnh phúc, cụ bà chỉ ra 3 điều làm từ trẻ giúp cuộc đời 'nhẹ gánh'

Cãi nhau như cơm bữa nhưng 3 cặp đôi con giáp này lại 'trúng lộc' đường con cái, sinh ra toàn 'rồng phượng'

Cãi nhau như cơm bữa nhưng 3 cặp đôi con giáp này lại 'trúng lộc' đường con cái, sinh ra toàn 'rồng phượng'

Những cung hoàng đạo đặt công việc lên trên tình yêu: Yêu họ là dễ… cô đơn

Những cung hoàng đạo đặt công việc lên trên tình yêu: Yêu họ là dễ… cô đơn

Cùng chuyên mục

Không phải ai cũng biết: 3 cách nói 'không' cực khéo mà vẫn được lòng người khác

Không phải ai cũng biết: 3 cách nói 'không' cực khéo mà vẫn được lòng người khác

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Từ chối chưa bao giờ là dễ, nhưng nếu biết cách, bạn vẫn có thể nói 'không' mà không làm mất lòng ai. 3 nguyên tắc đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn giao tiếp tinh tế hơn.

3 kiểu cha mẹ khiến con 'không ngóc đầu lên được'

3 kiểu cha mẹ khiến con 'không ngóc đầu lên được'

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao những đứa trẻ mẫu giáo luôn tràn đầy sinh lực, nhưng khi bước vào cấp hai, nhiều em lại trở nên trầm mặc, u uất, thậm chí lúc nào cũng chau mày ủ dột?

Đừng vội nghỉ việc: 5 dấu hiệu này cho thấy bạn sắp được trao cơ hội lớn

Đừng vội nghỉ việc: 5 dấu hiệu này cho thấy bạn sắp được trao cơ hội lớn

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn đang thấy công việc dạo này nặng hơn, khó hơn và không còn “dễ thở” như trước, đừng vội lo. Đó có thể là tín hiệu cho thấy bạn sắp bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác.

5 thói quen giao tiếp đang âm thầm 'nâng tầm' bạn mà không hề hay biết

5 thói quen giao tiếp đang âm thầm 'nâng tầm' bạn mà không hề hay biết

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Giao tiếp không chỉ là nói, mà còn là cách lắng nghe và ứng xử. Những thói quen dưới đây sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt trong mọi tình huống.

3 kiểu gia đình nuôi dạy con thông minh, kiểu thứ 2 không ai ngờ tới

3 kiểu gia đình nuôi dạy con thông minh, kiểu thứ 2 không ai ngờ tới

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

GĐXH - Gia đình luôn là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, đặc biệt là trí tuệ.

90% người thất bại vì 6 sai lầm này, bạn có đang mắc phải mà không hề biết?

90% người thất bại vì 6 sai lầm này, bạn có đang mắc phải mà không hề biết?

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

GĐXH - Không phải thiếu năng lực, nhiều người mãi chưa thành công chỉ vì lặp lại những thói quen sai lầm mỗi ngày mà không nhận ra.

Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắc

Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắc

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

GĐXH - Nuôi dạy con là hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn. Không phải điều kiện vật chất mà chính cách cha mẹ đồng hành mới quyết định hướng phát triển của trẻ.

Trẻ càng biết trì hoãn càng dễ sở hữu IQ cao?

Trẻ càng biết trì hoãn càng dễ sở hữu IQ cao?

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều hành vi tưởng “bướng bỉnh” ở trẻ lại có thể là dấu hiệu của IQ cao và khả năng tự kiểm soát vượt trội.

Trẻ EQ cao thường lớn lên trong gia đình có 4 đặc điểm này

Trẻ EQ cao thường lớn lên trong gia đình có 4 đặc điểm này

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Trẻ có EQ cao thường có nhiều lợi thế trong học tập, giao tiếp và định hướng tương lai.

Trẻ IQ cao thường hỏi gì?

Trẻ IQ cao thường hỏi gì?

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Một câu hỏi ngây ngô hôm nay có thể trở thành tiền đề cho những ý tưởng đột phá trong tương lai.

Xem nhiều

Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắc

Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắc

Nuôi dạy con

GĐXH - Nuôi dạy con là hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn. Không phải điều kiện vật chất mà chính cách cha mẹ đồng hành mới quyết định hướng phát triển của trẻ.

5 kiểu gia đình này chắc chắn nuôi dạy nên những đứa trẻ ưu tú

5 kiểu gia đình này chắc chắn nuôi dạy nên những đứa trẻ ưu tú

Nuôi dạy con
Muốn biết con có thành công hay không, hãy nhìn 3 biểu hiện trước 7 tuổi

Muốn biết con có thành công hay không, hãy nhìn 3 biểu hiện trước 7 tuổi

Nuôi dạy con
Trẻ IQ cao thường hỏi gì?

Trẻ IQ cao thường hỏi gì?

Nuôi dạy con
Trẻ EQ cao thường lớn lên trong gia đình có 4 đặc điểm này

Trẻ EQ cao thường lớn lên trong gia đình có 4 đặc điểm này

Nuôi dạy con

