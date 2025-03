Đấu giá biển số xe 2025: Ai cũng có thể 'rinh' các biển số siêu đẹp, siêu VIP khi nắm rõ các quy định

Loạt biển số xe máy ngũ quý sắp đưa lên sàn đấu giá, khởi điểm 5 triệu đồng

Trên VTC News, đại diện Cục CSGT cho biết, Bộ Công an vừa có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe, phiên đấu giá thứ 6. Đây là phiên đấu giá đầu tiên của biển số xe máy và cũng là phiên có số biển đưa ra đấu giá lớn nhất.

Trong phiên đấu giá này, hơn 2,1 triệu biển số của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước được niêm yết. Trong đó có hơn 624.000 biển ô tô và hơn 1,55 triệu biển số xe máy. Các biển số đã được công khai để người dân lựa chọn.

Hà Nội và TP.HCM là 2 địa phương có dải biển số được niêm yết lớn nhất, với lần lượt là 217.754 biển số và 212.026 biển số.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, trong phiên đấu giá lần này có nhiều biển ngũ quý 5, ngũ quý 6, ngũ quý 7, ngũ quý 8, ngũ quý 9 và "567.89".

Số tiền đặt trước của một biển số ô tô là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước của một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng.

Đối với các biển số xe có định dạng AAAAA, ABCDE đưa ra đấu giá lại sau lần thứ 2 là 500 triệu đồng đối với biển số ô tô, và 50 triệu đồng đối với biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Hình thức đấu giá được thực hiện trực tuyến theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá biển số xe thứ 6 sẽ diễn ra sau 30 ngày kể từ khi danh sách biển số được niêm yết, tính từ ngày 5/3. Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam là đơn vị được Bộ Công an lựa chọn để tổ chức đấu giá.

Bộ Công an vừa có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe, phiên đấu giá thứ 6. Ảnh minh họa: TL

Quy định mới nhất về hình thức đấu giá biển số xe 2025

Biển số xe được đưa ra đấu giá

Theo Điều 5, Nghị định 156/2024/NĐ-CP, quy định biển số xe đưa ra đấu giá như sau:

- Biển số xe đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy được quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 2 Điều 36 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

- Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá, bao gồm biển số xe của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đang trong Hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an và bổ sung số lượng biển số xe cho Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp hết biển số xe để đăng ký khi chưa đến phiên đấu giá tiếp theo.

Giá khởi điểm của một biển số xe đưa ra đấu giá

Điều 6, Nghị định 156 quy định giá khởi điểm của một biển số xe đưa ra đấu giá như sau:

- Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, 3 năm tăng một lần tính từ ngày 1/1/2025, mỗi lần tăng 5 triệu đồng.

- Giá khởi điểm của một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng, 3 năm tăng một lần tính từ ngày 1/1/2025, mỗi lần tăng 1 triệu đồng.

- Giá khởi điểm của biển số xe có định dạng AAAAA (A>4), ABCDE (A4) đưa ra đấu giá lại sau lần thứ hai là 500 triệu đồng đối với biển số xe ô tô và 50 triệu đồng đối với biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Cũng theo Nghị định 156, tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe đưa ra đấu giá. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến trước ngày mở cuộc đấu giá 2 ngày. Trường hợp trúng đấu giá, tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Bước giá đối với đấu giá biển số xe ô tô là 5 triệu đồng; đối với đấu giá biển số xe mô tô, xe gắn máy là 500 nghìn đồng.

Trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe được thực hiện thế nào?

Trình tự lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được thực hiện như sau:

- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;

- Thành lập Tổ tư vấn xét duyệt hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản gồm các đơn vị nghiệp vụ có liên quan trực thuộc Bộ Công an;

- Tiến hành lựa chọn, thông báo kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Các bước thực hiện cuộc đấu giá biển số xe

1. Đăng ký tham gia đấu giá

- Việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng tại trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trên trang thông tin đấu giá trực tuyến; người tham gia đấu giá từ chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực việc kê khai thông tin để đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung khác trên trang thông tin đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá;

- Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số xe theo nhu cầu trong danh sách biển số xe đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá;

- Người tham gia đấu giá nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của biển số xe đã lựa chọn tham gia đấu giá vào tài khoản của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 và Khoản 1 Điều 8 Nghị định này và được cấp mã đấu giá của cuộc đấu giá biển số xe đó;

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 2 ngày.

2. Người tham gia đấu giá truy cập vào trang thông tin đấu giải trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá theo quy chế đấu giá.

3. Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến, trang thông tin đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá, thông báo kết quả cuộc đấu giá, hiển thị biên bản đấu giá để người trúng đấu giá xác nhận, gửi thông báo vào địa chỉ thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

4. Khi hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá thì người đó được xác định là người trúng đấu giá biển số xe, người trúng đấu giá sẽ nhận được thông báo và biên bản trúng đấu giá của biển số đó trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

5. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chịu trách nhiệm xét duyệt hồ sơ, đối chiếu thông tin của người tham gia đấu giá, phân công đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá trực tuyến trên trang thông tin đấu giá trực tuyến, xác thực vào biên bản đấu giá bằng chữ ký số để gửi cho người trúng đấu giá.

6. Bộ Công an giám sát quá trình tổ chức đấu giá, kết quả đấu giá, xác thực vào biên bản đấu giá bằng chữ ký số và các nội dung khác có liên quan.

Trường hợp nào bị truất quyền tham gia đấu giá?

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản, có hành vi sử dụng phần mềm tác động đến quá trình đấu giá hoặc kết quả cuộc đấu giá; gây nhiễu loạn cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản báo cáo Bộ Công an dừng công nhận hoặc hủy kết quả đấu giá, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Sau bao nhiêu ngày nhận được thông báo kết quả trúng đấu giá?

Bộ Công an gửi văn bản điện tử thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe vào địa chỉ thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá trong vòng 07 ngày làm việc sau khi phê duyệt kết quả trúng đấu giá; văn bản điện tử thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước.

Nội dung thông báo kết quả trúng đấu giá gồm: Biển số xe trúng đấu giá, tên, mã định danh của cá nhân, tổ chức (trường hợp tổ chức chưa được cấp mã định danh thì ghi mã số thuế hoặc số quyết định thành lập tổ chức), địa chỉ người trúng đấu giá, giá trúng đấu giá, số tiền phải nộp, số tài khoản chuyên thu do Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để nộp tiền trúng đấu giá, thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, việc hủy kết quả đấu giá nếu không nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định.

Hình thức đấu giá biển số xe 2025 được quy định theo Nghị định số 156/2024/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Quy định nộp tiền trúng đấu giá

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có văn bản điện tử thông báo kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Hủy kết quả trúng đấu giá trong trường hợp nào?

- Người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có đề nghị và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công an.

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, thông báo kết quả trúng đấu giá, Quyết định xác nhận biển số xe trúng đấu giá bị tòa án tuyên bố vô hiệu được xác định không phải do vi phạm của người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Người trúng đấu giá chết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả trúng đấu giá nhưng chưa được cấp quyết định xác nhận biển số xe trúng đấu giá;

- Người trúng đấu giá chết trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp quyết định xác nhận biển số xe trúng đấu giá hoặc trong thời gian được Bộ Công an phê duyệt gia hạn thời hạn đăng ký biển số xe trúng đấu giá nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe;

- Người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn quy định tại Điều 19 Nghị định này. Bộ Công an sẽ gửi thông báo bằng văn bản điện tử về việc không được tham gia đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có Thông báo kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 38 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024;

- Người trúng đấu giá không làm thủ tục đăng ký biển số xe trúng đấu giá theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 38 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024;

- Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này.

Người trúng đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá, Bộ Công an sẽ không ban hành thông báo kết quả trúng đấu giá trong trường hợp này.

Biển số xe trúng đấu giá được đưa ra đấu giá lại hoặc chuyển về Hệ thống đăng ký, quản lý xe; số tiền đặt trước, số tiền trúng đấu giá mà người trúng đấu giá đã nộp không được hoàn trả lại và được nộp vào ngân sách nhà nước trừ các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này.

Được hoàn tiền trúng đấu giá trong trường hợp nào?

Điều 26, Nghị định 156 quy định hoàn tiền trúng đấu giá trong trường hợp:

- Hoàn đủ số tiền trúng đấu giá đã nộp trong các trường hợp hủy kết quả đấu giá theo quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 21 Nghị định này.

- Người trúng đấu giá, người quản lý di sản, người thừa kế theo di chúc hoặc người thừa kế theo pháp luật của người trúng đấu giá nộp hồ sơ đề nghị hoàn tiền trúng đấu giá theo Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị hoàn tiền, Bộ Công an có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu hồ sơ và làm thủ tục hoàn trả như sau:

+ Trường hợp hoàn trả trước thời điểm nộp ngân sách nhà nước: Thực hiện hoàn tiền từ tài khoản chuyên thu của Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Trường hợp hoàn trả sau thời điểm nộp ngân sách nhà nước: Bộ Công an kiểm tra đối chiếu hồ sơ đề nghị hoàn trả với các chứng từ nộp ngân sách nhà nước của khoản đã nộp trước đó, nếu phù hợp thì Bộ Công an ban hành quyết định hoàn trả gửi Cơ quan thuế lập lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, chuyển cho Kho bạc Nhà nước nơi đã thu ngân sách nhà nước để thực hiện hoàn trả cho người nộp ngân sách nhà nước;

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Công an gửi thông báo cho người trúng đấu giá, người quản lý di sản, người thừa kế theo di chúc hoặc người thừa kế theo pháp luật của người trúng đấu giá.