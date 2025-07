Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng, xót xa trước đoạn video ghi lại khoảnh khắc hai em nhỏ gặp nạn dưới giếng nước. Theo thông tin ban đầu, sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 17 giờ 52 phút ngày 30/7 tại thôn Đồng Nhân, xã Đông La (cũ), nay là xã An Khánh, TP. Hà Nội.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, một bé trai trong lúc vui chơi cạnh giếng nước đã không may trượt chân, ngã xuống nước. Chứng kiến sự việc, một bé trai khác đang chơi cùng đã không ngần ngại nhảy xuống giếng cứu em. Tuy nhiên, do còn quá nhỏ và ao nước sâu, cả hai em đã không thể tự thoát ra được.

Khoảnh khắc 2 bé trai tử vong thương tâm dưới giếng nước ở Hà Nội được camera an ninh ghi lại.

Vài phút sau, khi người dân và gia đình phát hiện sự việc, mọi người đã hốt hoảng lao xuống đưa các em lên bờ. Dù đã được nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng cả hai bé đã không qua khỏi.

Thông tin từ UBND xã An Khánh xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ là anh em ruột, sắp vào lớp 1 và lớp 5 tử vong. Được biết, gia đình các cháu mới chuyển đến thuê trọ tại thôn Đồng Nhân, bố mẹ quê gốc ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (cũ). Gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, tổ chức thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình vượt qua nỗi đau quá lớn này. Đồng thời, chính quyền cũng đang tiến hành rà soát lại tất cả các điểm có nguy cơ gây nguy hiểm trên địa bàn như ao, hồ, giếng nước để yêu cầu che chắn, làm rào bảo vệ, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ.

Sự việc là một lời cảnh tỉnh sâu sắc đến các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan trong việc giám sát con em mình, đặc biệt là ở những khu vực gần sông, ao, hồ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.