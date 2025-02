Đâu là các biện pháp tránh thai giúp nàng "thong thả" khi yêu?

Qua đây, chắc hẳn các bạn gái đã có thêm nhiều thông tin hữu ích về các biện pháp tránh thai hiện đại, từ đó tự tin áp dụng cho những "cuộc yêu" thăng hoa. Tất cả nội dung trên đã được TS.BS.Sản Phụ Khoa Ngô Thị Yên chia sẻ trong talkshow "Ngày không vội vã, thong thả mà yêu" do Cục Dân số và Organon phối hợp thực hiện. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình "Cung cấp thông tin, tư vấn về kế hoạch hoá gia đình" theo chủ đề: "Hành trình tôi chọn".

Lời cuối cùng gửi gắm đến các nàng, đó là hãy nhớ tham khảo ý kiến của các bác sĩ và chuyên gia y tế để sáng suốt lựa chọn cho bản thân một phương pháp tránh thai ít rủi ro, hiệu quả và phù hợp nhất với bản thân mình bạn nhé!

Để được hỗ trợ thêm về các kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, bạn hãy theo dõi trang Zalo hoặc Facebook Hành Trình Tôi Chọn hoặc gọi cho Tổng Đài của chương trình 1900.63.33.00 nhé!

Organon là một tập đoàn dược phẩm toàn cầu, với sứ mệnh cung cấp các loại thuốc, giải pháp y khoa hiệu quả giúp cuộc sống mạnh khỏe hơn vào mỗi ngày. Chúng tôi có mặt tại hơn 140 quốc gia với hơn 60 loại thuốc và chế phẩm thuộc nhiều lĩnh vực điều trị: sức khỏe sinh sản, tim mạch, da liễu, dị ứng, hen suyễn và các lĩnh vực khác.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một trong nhưng ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn, chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu sức khỏe của phụ nữ nhằm phát triển các sản phẩm điều trị tốt hơn. Đến năm 2023, các thuốc tránh thai và các biện pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ của Organon đã đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ trong hơn 40 năm qua, và chúng tôi tự hào là công ty dẫn đầu về lĩnh vực thuốc tránh thai nội tiết tại Việt Nam. Với ưu tiên phát triển của Tập đoàn, chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ sẽ được đáp ứng nhiều hơn nữa, giúp cho những người phụ nữ trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam có một sức khỏe tốt hơn vào mỗi ngày.

Thu Nguyễn

