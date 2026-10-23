Day 3 và Day 4 Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' được tổ chức tại Hưng Yên vào đầu tháng 12

Ngay sau khi thông tin được công bố trên fanpage chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai", "cơn bão" bình luận đã bùng nổ, thu hút hàng chục nghìn lượt thảo luận. Đây là điều người hâm mộ đã không ngừng đề nghị nhiều ngày qua sau những dư âm đáng nhớ từ 2 đêm diễn mở màn.

Đáng chú ý, dù được tổ chức trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt với nhiều sự kiện concert cùng thời điểm, "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã vươn lên vị trí dẫn đầu về mức độ quan tâm trên mạng xã hội theo thống kê từ Socialite. Hà An Huy cũng là nghệ sĩ dẫn đầu về lượt thảo luận.

Day 3 và Day 4 concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 tới.



Hai đêm diễn đầu tiên của chuỗi concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vừa qua đã thu hút gần 100.000 khán giả, mang đến trải nghiệm ấn tượng, hoành tráng, mãn nhãn.

Trước khi diễn ra Day 3, Day 4, người hâm mộ sẽ được gặp gỡ các "Anh tài" trong loạt sự kiện fan meeting từ chương trình.

Ở mùa đầu tiên, "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024" từng tạo nên cơn sốt với chuỗi concert quy mô lớn tại TP.HCM và Hưng Yên, thu hút hàng chục nghìn khán giả.