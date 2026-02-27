Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi

Theo Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA), đồng điều hành kính viễn vọng không gian James Webb với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA), dữ liệu chi tiết chưa từng có về Tinh vân Helix đã cho thấy cách mà một ngôi sao giống Mặt Trời chết đi.

Được phát hiện lần đầu tiên vào đầu những năm 1800, Tinh vân Helix là một trong những tinh vân hành tinh dễ nhận biết nhất trên bầu trời đêm, nổi tiếng với hình dạng vòng tròn ấn tượng.

Hình ảnh Tinh vân Helix do kính viễn vọng VISTA chụp và hình ảnh chi tiết hơn về một phần của tinh vân được chụp bởi thiết bị NIRCam của kính viễn vọng Không gian James Webb, phản ánh chân thực cách mà Mặt Trời chúng ta hóa thành tinh vân trong tương lai - Ảnh: NASA/ESA/CSA

"Tinh vân hành tinh" vốn là một tên gọi sai lầm cổ xưa, thực ra Helix cũng như các tinh vân cùng loại hoàn toàn không liên quan đến hành tinh, mà là những gì còn lại sau khi một ngôi sao đã chết đi.

Những ngôi sao như Mặt Trời khi cạn năng lượng sẽ trương phồng thành một ngôi sao khổng lồ đỏ, sau đó thổi bay lớp vỏ khí bên ngoài của mình vào không gian.

Lõi sao còn sót lại - sao lùn trắng - sẽ phát ra tia cực tím mạnh mẽ, kích thích lớp vỏ khí này phát sáng rực rỡ, tạo nên hình dáng lung linh của tinh vân hành tinh mà chúng ta quan sát được.

Vì là một trong những tinh vân hành tinh gần Trái đất nhất, các nhà thiên văn học từ lâu đã sử dụng cả kính viễn vọng đặt trên mặt đất và trong không gian để nghiên cứu Tinh vân Helix như một ví dụ chi tiết về cách các ngôi sao kết thúc vòng đời của mình.

Trong hình ảnh mới của James Webb, có thể thấy rõ những cụm giống sao chổi, gió sao dữ dội và các lớp khí được giải phóng từ một ngôi sao đang chết tương tác với môi trường xung quanh.

Đó cũng chính là hình ảnh của Mặt Trời của chúng ta khoảng 5 tỉ năm sau, thời điểm mà các nhà khoa học dự báo nó sẽ cạn năng lượng và sụp đổ. Đó có thể cũng là thời điểm kết thúc của nhiều hành tinh trong Thái Dương hệ.

Vật chất từ các ngôi sao chết - bao gồm Mặt Trời - không chỉ tạo nên tinh vân hay siêu tân tinh đẹp mắt, mà còn là nguyên liệu quan trọng giúp vũ trụ sinh ra các thế hệ sao tiếp nối.