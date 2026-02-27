Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi
Hình ảnh ngoạn mục về Tinh vân Helix mà kính viễn vọng không gian James Webb ghi lại đã cho thấy tương lai của hệ Mặt Trời 5 tỉ năm tới.
Theo Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA), đồng điều hành kính viễn vọng không gian James Webb với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA), dữ liệu chi tiết chưa từng có về Tinh vân Helix đã cho thấy cách mà một ngôi sao giống Mặt Trời chết đi.
Được phát hiện lần đầu tiên vào đầu những năm 1800, Tinh vân Helix là một trong những tinh vân hành tinh dễ nhận biết nhất trên bầu trời đêm, nổi tiếng với hình dạng vòng tròn ấn tượng.
"Tinh vân hành tinh" vốn là một tên gọi sai lầm cổ xưa, thực ra Helix cũng như các tinh vân cùng loại hoàn toàn không liên quan đến hành tinh, mà là những gì còn lại sau khi một ngôi sao đã chết đi.
Những ngôi sao như Mặt Trời khi cạn năng lượng sẽ trương phồng thành một ngôi sao khổng lồ đỏ, sau đó thổi bay lớp vỏ khí bên ngoài của mình vào không gian.
Lõi sao còn sót lại - sao lùn trắng - sẽ phát ra tia cực tím mạnh mẽ, kích thích lớp vỏ khí này phát sáng rực rỡ, tạo nên hình dáng lung linh của tinh vân hành tinh mà chúng ta quan sát được.
Vì là một trong những tinh vân hành tinh gần Trái đất nhất, các nhà thiên văn học từ lâu đã sử dụng cả kính viễn vọng đặt trên mặt đất và trong không gian để nghiên cứu Tinh vân Helix như một ví dụ chi tiết về cách các ngôi sao kết thúc vòng đời của mình.
Trong hình ảnh mới của James Webb, có thể thấy rõ những cụm giống sao chổi, gió sao dữ dội và các lớp khí được giải phóng từ một ngôi sao đang chết tương tác với môi trường xung quanh.
Đó cũng chính là hình ảnh của Mặt Trời của chúng ta khoảng 5 tỉ năm sau, thời điểm mà các nhà khoa học dự báo nó sẽ cạn năng lượng và sụp đổ. Đó có thể cũng là thời điểm kết thúc của nhiều hành tinh trong Thái Dương hệ.
Vật chất từ các ngôi sao chết - bao gồm Mặt Trời - không chỉ tạo nên tinh vân hay siêu tân tinh đẹp mắt, mà còn là nguyên liệu quan trọng giúp vũ trụ sinh ra các thế hệ sao tiếp nối.
Bằng chứng mới về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể đang bơi lộiChuyện đó đây - 23 giờ trước
Một nghiên cứu mới cho thấy hành trình của tàu săn sự sống Europa Clipper mà NASA phóng năm 2024 có thể đem về tin rất tốt.
Từ bãi chôn lấp, mỗi ngày 100 tấn rác được biến thành "món ngon" nuôi ngành kinh tế trăm triệu USDChuyện đó đây - 2 ngày trước
Đây là cách kiểm soát rủi ro nguồn cung, ổn định chi phí và hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
Vật thể "rơi tự do" từ vũ trụ gây tiếng nổ siêu thanhChuyện đó đây - 2 ngày trước
Các cảm biến địa chấn cực nhạy của người Trái Đất có thể giúp phát hiện và theo dõi các vật thể đang lao xuống từ vũ trụ
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, biến mất 70 năm bất ngờ "tái xuất" theo cách đặc biệtChuyện đó đây - 4 ngày trước
Loài vật quý hiếm này có hai vệt đen chạy từ mắt xuống miệng giúp giảm lóa nắng và hỗ trợ tập trung vào con mồi "nhanh như chớp". Nó được liệt kê trong sách đỏ của tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, trong danh mục các loài bị đe dọa tuyệt chủng trên thế giới.
Lộ diện hệ sao hiếm chứa những loại hành tinh không có trong hệ Mặt TrờiChuyện đó đây - 4 ngày trước
V1298 Tau đã hé lộ một mắt xích hiếm hoi, vốn được tìm kiếm từ lâu, trong quá trình hình thành hành tinh.
"Dải Ngân Hà" thứ 2 hiện về từ thế giới 11,5 tỉ năm trướcChuyện đó đây - 6 ngày trước
Một số đài thiên văn đã nhìn về quá khứ - theo nghĩa đen - và chụp được bản sao đáng kinh ngạc của Ngân Hà.
Bí ẩn thư tình trên bức tường cổ bị chôn vùi nhiều thế kỷChuyện đó đây - 1 tuần trước
Tin nhắn yêu đương, cảnh đấu của các đấu sĩ, những lời lăng mạ và cả tâm sự đời thường đã được khắc trên bức tường ở thành phố Pompeii thời La Mã cổ đại. Những vết tích này vừa được phát hiện nhờ công nghệ hình ảnh mới.
Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt tích gần 90 năm bất ngờ "tái xuất" bởi một chú chóChuyện đó đây - 1 tuần trước
Lần cuối nhìn thấy loài vật nhỏ bé nhưng quý hiếm bậc nhất thế giới này là từ năm 1937 ở Nam Phi. Kể từ đó sau 90 năm loài vật này được một chú chó đặc biệt đã đánh hơi thấy khiến các nhà khoa học kinh ngạc.
Lý giải ý nghĩa tranh 'mã đáo thành công' luôn thấy một con ngựa lại quay đầu lạiChuyện đó đây - 1 tuần trước
GĐXH - Tranh "Mã đáo thành công" miêu tả 8 con ngựa mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh vượt trội nhưng trong tranh sẽ luôn thấy có một con ngựa quay đầu lại.
Loài vật tái xuất sau hơn 100 năm khiến giới khoa học sửng sốtChuyện đó đây - 1 tuần trước
Máy quay tự động tại Ohio bất ngờ ghi lại hình ảnh loài thú fisher biến mất hơn 100 năm, khiến giới khoa học vô cùng phấn khích.
Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"Chuyện đó đây
Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.