Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồng
Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi chiếc nhíp mà mình mua 30 năm trước bán được với giá 100 triệu đồng.
Namo, chủ cửa hàng Namo Baan Chang Thong Phet Thong & Jewelry ở Ban Tha Lan, Tambon Roeng Rang, Amphoe Sao Hai, tỉnh Saraburi, Thái Lan, đã đăng tải một clip trên TikTok (@bussabongsomphamit) cho thấy một phát hiện thú vị.
Clip tiết lộ chiếc nhíp vàng cổ này đã được một người đàn ông mua cách đây 30 năm. Khi ông quyết định bán nó, giá trị đã tăng gấp 12 lần.
Chiếc nhíp vàng nói trên được chủ nhân mua với giá hơn 10.000 baht (8,3 triệu đồng). Trên nhíp có khắc mã cho thấy độ tinh khiết 90%. Tuy nhiên, khi kiểm tra, người ta phát hiện hàm lượng vàng chỉ là 85,06%, trong khi tỷ lệ sau khi nấu chảy là 84,07%. Sau khi nấu chảy, thỏi vàng nặng 36,22 g.
Chiếc nhíp có thể được bán với giá hơn 120.000 baht (100 triệu đồng), nghĩa là giá trị của nó đã tăng gấp 12 lần, khiến cư dân mạng kinh ngạc khi một chiếc nhíp lại có thể đạt được mức giá cao đến vậy.
Sau khi clip được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận tỏ ra bất ngờ. Một số người thậm chí còn thắc mắc không biết người bán dùng chiếc nhíp này để làm gì.
Người quay đoạn clip sau đó giải thích rằng khách hàng nói họ dùng chiếc nhíp để nhặt tem, cho thấy họ là một người sưu tập tem chính hiệu và nó khó có khả năng sử dụng cho mục đích khác.
Phương Linh (t/h)
