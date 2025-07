Cảnh báo nguy cơ từ trào lưu khoe căn cước công dân 'bắt trend' trên mạng xã hội

Ngày 9/7, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) liên tục cảnh báo về sự việc nhiều người dân chia sẻ hình ảnh căn cước công dân (CCCD) sau khi cập nhật địa danh mới. Điều này tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng về bảo mật thông tin cá nhân và an toàn tài chính, tạo cơ hội cho những đối tượng lừa đảo.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, từ ngày 1/7, người dân có thể tra cứu địa chỉ, quê quán mới sau sáp nhập tỉnh thông qua ứng dụng VNeID. Ngay lập tức, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo... xuất hiện hàng loạt bài đăng khoe hình ảnh CCCD gắn với địa danh mới, như một cách "bắt trend" và thể hiện sự thích thú trước thay đổi hành chính.

Tuy nhiên, hành động này đang bị các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo là "tiềm ẩn hiểm họa khôn lường". Theo cơ quan chức năng đăng tải hình ảnh CCCD không che chắn đầy đủ có thể dẫn đến việc bị kẻ xấu thu thập thông tin cá nhân.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận diện hình ảnh ngày càng phát triển, chỉ cần một tấm ảnh CCCD, kẻ gian có thể phân tích và trích xuất hàng loạt thông tin: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, quê quán, số CCCD, mã QR...

Những dữ liệu này đủ để xây dựng hồ sơ ảo, phục vụ cho các hành vi giả mạo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc làm giấy tờ giả.

Trước diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không đăng tải hình ảnh CCCD, bằng lái xe hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào lên các nền tảng công khai, dù chỉ để "khoe địa danh mới" hay thể hiện cảm xúc cá nhân.

Hãy che kỹ các thông tin như số CCCD, địa chỉ, mã QR. Đồng thời, người dùng cần cài đặt chế độ riêng tư khi đăng bài và luôn cảnh giác với các liên hệ bất thường, đặc biệt là khi có dấu hiệu bị lộ lọt thông tin.

Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyến nghị, nếu chẳng may đã từng đăng ảnh CCCD, người dùng nên gỡ bỏ càng sớm càng tốt, đồng thời theo dõi kỹ các biến động bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội hoặc các cuộc gọi lạ có dấu hiệu lừa đảo.