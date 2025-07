Đến ngày 15/8 phải hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước

2 giờ trước

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 9-12/7, miền Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 13/7 vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.