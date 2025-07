Tin sáng 7/7: Chi tiết lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội; miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn, nền nhiệt giảm mạnh

Tin sáng 6/7: Sổ BHXH sắp thay đổi thế nào; Dự báo tình hình nắng nóng ở miền Bắc GĐXH - Sổ BHXH bản điện tử sẽ được cấp chậm nhất từ ngày 1/1/2026, có giá trị pháp lý như bản giấy; Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa sau những giờ nắng mạnh tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Bắc Bộ...

Chi tiết lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Người dân nô nức xem diễu binh, diễu hành dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.





Theo Lao động, UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945-19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2025).

Lễ kỷ niệm nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế.

Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức từ 6h30 sáng thứ Ba (ngày 2.9.2025) tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội; theo Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng, với quy mô khoảng 30.000 đại biểu và nhân dân; Chương trình chính là rước đuốc, nghi lễ chào cờ, diễn văn, diễu binh - diễu hành và màn đồng diễn nghệ thuật.

UBND Thành phố đề nghị các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, tham mưu mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và đọc Diễn văn kỷ niệm, phối hợp tham mưu, thẩm định báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành;

Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025: Định hướng truyền thông, chương trình nghệ thuật…;

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội kiểm tra, thẩm định trang trí lễ đài, khẩu hiệu, trang trí tại địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành;

Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội xác nhận đại biểu, đón tiếp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu cấp cao dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại khán đài A;

Bộ Công an - Bộ Quốc phòng: Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn PCCC, tổ chức lực lượng diễu binh và quản lý giấy mời, thẻ an ninh; Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch: Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật, tổ chức tác nghiệp báo chí, kiểm soát truyền thông, nền tảng xã hội đưa tin, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về sự kiện;

Bộ Ngoại giao phối hợp mời đại biểu quốc tế, phiên dịch và ban hành tài liệu song ngữ; Bộ Y tế đảm bảo y tế dự phòng, cấp cứu, an toàn thực phẩm trong và sau lễ;

Bộ Xây dựng hỗ trợ giao thông, tổ chức tăng chuyến bay, đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng;

Bộ Nội vụ, Tài chính tham mưu, đảm bảo kinh phí, thi đua, tiếp sóng truyền hình, báo chí. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao (Cơ quan thường trực) chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban; lập danh sách khách mời, phối hợp các đơn vị xin ý kiến Trung ương; thiết kế sơ đồ chỗ ngồi, maket tổng thể về lễ đài, khán đài, màn hình LED...; bảo đảm hậu cần quạt, nước, cờ, hoa...; phối hợp truyền thông, cấp thẻ báo chí, tổ chức địa điểm tác nghiệp; chuẩn bị điều kiện tập luyện, tổng duyệt, chính thức; phối hợp các đơn vị thực hiện tổ chức, khen thưởng…

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn, nền nhiệt giảm mạnh

Nhận định thời tiết từ đêm 7-15/7, cơ quan khí tượng cho biết, hình thế chung là từ 9-10/7, rãnh áp thấp vắt qua Bắc Bộ xu hướng được thiết lập trở lại, bị nén lùi về phía nam và đầy dần do tác động của một bộ phận tăng áp từ phía bắc di chuyển xuống. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, từ 10-12/7 tăng nhẹ, sau giảm dần.

Theo đó, ở Bắc Bộ thời kỳ này có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng lưu ý, khoảng từ chiều tối và đêm 9-12/7, khu vực khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới có nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 34 độ. Sau đó, khoảng từ 10-12/7, khu vực có đợt mưa dông, nền nhiệt giảm mạnh 3-4 độ, với mức cao nhất 30-31 độ.

Từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An từ đêm 9-12/7 khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Sau sáp nhập, hàng loạt tỉnh giảm 80% phí đăng ký ô tô, có 2 địa phương tăng 20 lần

Mức phí đăng ký xe ô tô từ 1/7/2025





Ngày 1/7, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 71/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

Đây là văn bản pháp lý thay thế Thông tư 229/2016/TT-BTC cũ, mang đến nhiều thay đổi quan trọng trong việc phân loại và áp dụng mức thu lệ phí cấp biển số ô tô.

Điểm đáng chú ý nhất là việc phân chia các địa phương thành 3 khu vực để áp dụng mức phí khác nhau, thay vì chỉ hai như trước. Theo đó: Khu vực I bao gồm thành phố Hà Nội và TP.HCM. Khu vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương khác (như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ), các thành phố thuộc tỉnh và thị xã đã được phân loại đô thị loại I, loại II, loại III. Khu vực III là các địa phương còn lại.

Một số địa phương như tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sau khi hợp nhất với TP.HCM, người dân sẽ phải nộp lệ phí đăng ký ô tô con lần đầu lên tới 20 triệu đồng, tăng mạnh so với mức cũ là 1 triệu đồng—tức tăng thêm 19 triệu đồng. Mức phí này áp dụng cho tất cả các xã, phường trực thuộc TP.HCM, không phân biệt nội hay ngoại thành, trừ các đặc khu trực thuộc cấp tỉnh như Côn Đảo (vẫn áp dụng mức thấp hơn).

Trái ngược với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đại đa số các tỉnh thành khác trên cả nước lại được hưởng lợi từ chính sách mới. Theo Thông tư 18, các địa phương thuộc Khu vực II (trừ các đô thị loại I, II, III thuộc tỉnh) và Khu vực III sẽ áp dụng mức phí cấp biển số ô tô chỉ còn 200.000 đồng/lượt so với trước đó là 1 triệu đồng, tức giảm đến 80%.

Ví dụ, một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa... trước đây có thể phải đóng 1 triệu đồng, nay sẽ chỉ còn 200.000 đồng.

Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sở hữu phương tiện cá nhân tại các khu vực này.

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh mức phí này nhằm phù hợp với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính và xu hướng phát triển đô thị. Việc tăng phí tại các đô thị lớn được xem là giải pháp để hạn chế phương tiện cá nhân, giảm áp lực ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Đồng thời, nó cũng nhằm đảm bảo công bằng giữa các đô thị có mức độ phát triển tương đương.

Tiền chuyển nhầm vào tài khoản: Khi nào được sở hữu hợp pháp?

Ảnh minh hoạ.





Trên SKĐS, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, khi phát hiện nhận được tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, người thụ hưởng có nghĩa vụ hoàn trả. Việc chiếm giữ, sử dụng số tiền này mà không có căn cứ pháp luật có thể bị xử lý hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 165 Bộ luật Dân sự năm 2015, chỉ được coi là chiếm hữu có căn cứ pháp luật khi thuộc một trong các trường hợp: tài sản do chính mình sở hữu; được chủ sở hữu ủy quyền quản lý; chiếm hữu qua giao dịch hợp pháp; hoặc là tài sản vô chủ, không xác định được chủ sở hữu, bị bỏ rơi và đủ điều kiện chiếm hữu theo quy định.

Đáng lưu ý, trong trường hợp tiền được chuyển nhầm vào tài khoản người khác, để được coi là tài sản vô chủ thì người nhận phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc công an nơi gần nhất nhằm công khai thông tin tìm chủ sở hữu. Nếu sau một năm kể từ thời điểm thông báo mà không xác định được chủ sở hữu, người nhận mới có thể được công nhận quyền sở hữu (theo Điều 228 Bộ luật Dân sự 2015).

Trường hợp người nhận cố tình không hoàn trả số tiền chuyển nhầm, hành vi này bị xem là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật. Theo Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015, người chiếm giữ tài sản không hợp pháp phải hoàn trả lại cho chủ sở hữu.

Ngoài ra, theo Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi chiếm giữ tài sản của người khác có thể bị xử phạt hành chính từ 3 - 5 triệu đồng và buộc hoàn trả số tiền đã chiếm giữ.

Nghiêm trọng hơn, người không hoàn trả tiền chuyển nhầm có thể bị xử lý hình sự. Cụ thể, có thể xử lý về tội chiếm giữ trái phép tài sản (Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015), phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng hoặc phạt tù đến 5 năm; Tội sử dụng trái phép tài sản (Điều 177), phạt tiền lên đến 100 triệu đồng, hoặc phạt tù đến 7 năm tù.

Tổ chức tha người được đặc xá vào ngày 1/9

Thông tin đăng tải trên Tiền phong, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, ký Hướng dẫn 94 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1244/2025 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Theo hướng dẫn, đối tượng xét đặc xá gồm: Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam (phạm nhân); Người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Về thời gian thực hiện, ngày 20/7 - 2/8, các tổ thẩm định liên ngành đến trực tiếp các đơn vị, địa phương để kiểm tra, thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị xét đặc xá.

Ngày 24/7 - 8/8, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tổng hợp hồ sơ, danh sách chuyển đến các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá nghiên cứu, thẩm định.

Ngày 8 - 18/8, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, TAND Tối cao tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá và chuẩn bị hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá, danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá để trình Hội đồng tư vấn họp xét duyệt.

Ngày 24 - 26/8, Hội đồng tư vấn đặc xá họp xét duyệt danh sách đặc xá. Ngày 27 - 28/8, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tổng hợp, hoàn chỉnh danh sách đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định.

Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá quy định, tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 30/8. Tổ chức tha người được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 1/9.

Công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT 2025

Theo SKĐS, Bộ GD&ĐT thông báo chính thức về thời điểm công bố đề thi và đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT 2025. Theo đó, vào 15 giờ chiều ngày 6/7, toàn bộ đề thi và đáp án chính thức được công khai.

Trước thông tin này, Bộ GD&ĐT cũng đã kịp thời lên tiếng phủ nhận những đáp án không chính thức xuất hiện trên mạng xã hội trước đó, khẳng định đáp án có đóng dấu treo của Bộ sẽ là căn cứ duy nhất và được công bố sau ngày 5/7.

Về cấu trúc và nội dung đề thi, Bộ GD&ĐT khẳng định đề thi không vượt quá yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tỷ lệ cấp độ tư duy bám sát đề tham khảo đã công bố, đảm bảo tính phân hóa và dựa trên kết quả thử nghiệm kỹ lưỡng ở ba vùng miền.

Đối với những đánh giá về độ khó của đề thi, đặc biệt là các môn Toán và tiếng Anh, Bộ GD&ĐT cho biết cần đợi kết quả chấm thi để có thể xác định rõ ràng và đưa ra nhận định chính xác nhất.

Hiện tại, công tác chấm thi đang diễn ra khẩn trương tại các địa phương. Nhiều tỉnh thành dự kiến sẽ hoàn tất việc chấm thi và gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT vào ngày 10/7, nhằm đảm bảo công bố điểm thi đúng thời hạn.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã đặc biệt lưu ý các cán bộ làm công tác chấm thi, nhất là đối với môn tự luận như Ngữ văn. Ông nhấn mạnh rằng đề thi có tính mở và hướng dẫn chấm cũng theo hướng mở, nhằm đánh giá đúng năng lực, khuyến khích sự sáng tạo, tư duy độc lập của học sinh.

Để đảm bảo tính công bằng và đồng đều, các hội đồng chấm thi sẽ thực hiện chấm chung và chấm kiểm tra ít nhất 5% bài thi. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu xem xét kỹ lưỡng mọi dấu hiệu bất thường trong quá trình chấm để bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức đồng thời cho học sinh theo Chương trình GDPT 2018 và học sinh theo Chương trình GDPT 2006 (bao gồm cả thí sinh chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển đại học).

Sau thời điểm công bố đáp án, các mốc thời gian quan trọng tiếp theo bao gồm:

- Công bố kết quả thi dự kiến vào 8h ngày 16/7.

- Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 18/7.

- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các giấy chứng nhận liên quan cho thí sinh sẽ hoàn tất chậm nhất vào ngày 22/7.

- Việc in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh cũng sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 22/7.

- Thí sinh có nhu cầu phúc khảo có thể nộp đơn từ ngày 16/7 đến hết ngày 25/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo dự kiến chậm nhất là ngày 8/8.

Đối với công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, các sở GD&ĐT sẽ cấp tài khoản bổ sung cho thí sinh chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển từ ngày 10/7 đến 20/7. Thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống từ ngày 16/7 đến 17h ngày 28/7, không giới hạn số lượng nguyện vọng.

Bộ GD&ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các khối ngành giáo viên, sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề vào ngày 21/7. Từ 17h ngày 23/7, các cơ sở đào tạo sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 29/7 đến 17h ngày 5/8.

Các cơ sở đào tạo dự kiến thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 từ 17h ngày 22/8. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống từ 17h ngày 30/8. Các cơ sở đào tạo còn chỉ tiêu sẽ tiếp tục thông báo tuyển sinh đợt bổ sung từ ngày 1/9.

Riêng đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, hồ sơ đã được nộp trước 17h ngày 30/6. Các em sẽ được các cơ sở đào tạo thông báo kết quả trước ngày 15/7, đồng thời vẫn phải thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống theo lịch chung.