Đến tuổi nghỉ hưu mới nhận ra: Có một cái bẫy tài chính mang tên 'thương con'
GĐXH - Dù đã bước vào tuổi nghỉ hưu, không ít cha mẹ vẫn tiếp tục gánh trên vai trách nhiệm tài chính với con cái đã trưởng thành.
Sự hỗ trợ ấy xuất phát từ tình thương và trách nhiệm, nhưng trong nhiều trường hợp, nó đang trở thành áp lực âm thầm, khiến kế hoạch nghỉ hưu bị xáo trộn, thậm chí đổ vỡ.
Thế hệ trẻ nhiều cơ hội nhưng vẫn chật vật tài chính
Internet bùng nổ, thị trường việc làm rộng mở, giáo dục đại học phổ biến hơn, phụ nữ ngày càng có vị thế và thu nhập cao hơn trước.
So với cha mẹ ở cùng độ tuổi, nhiều người trẻ có bằng cấp tốt hơn, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh hơn và cơ hội làm việc toàn thời gian cao hơn.
Tuy nhiên, bức tranh tài chính thực tế lại không hề dễ dàng. Giá thực phẩm và nhà ở leo thang, chi phí sinh hoạt ngày một đắt đỏ.
Bên cạnh đó là áp lực nợ vay sinh viên và thẻ tín dụng, những gánh nặng mà thế hệ trước ít gặp phải khi còn trẻ.
Các khảo sát kinh tế cho thấy, nếu điều chỉnh theo lạm phát, mức lương của thế hệ Y và Z ở độ tuổi 20–30 không cao hơn cha mẹ họ trước đây, trong khi nghĩa vụ tài chính lại lớn hơn đáng kể.
61% người trẻ sống cùng cha mẹ: Áp lực đè lên kế hoạch nghỉ hưu
Theo chuyên trang tài chính tiêu dùng Savings.com, có tới 61% thanh niên trưởng thành vẫn sống cùng cha mẹ và không đóng góp vào chi phí gia đình.
Điều này cho thấy quá trình tự lập tài chính của nhiều người trẻ đang kéo dài hơn trước.
Không chỉ ở chung nhà, nhiều người còn nhận hỗ trợ tài chính trực tiếp từ gia đình.
Báo cáo của Savings.com tại Mỹ cho biết gần một nửa (47%) cha mẹ có con trên 18 tuổi đang hỗ trợ ít nhất một khoản chi tiêu cho con, từ thực phẩm, điện thoại di động đến bảo hiểm y tế và ô tô. Mức hỗ trợ trung bình lên tới 1.384 USD/tháng (khoảng 34 triệu đồng).
Với những gia đình chưa đến tuổi nghỉ hưu, khoản chi này đã là áp lực. Nhưng với các bậc phụ huynh đã nghỉ hưu hoặc đang chuẩn bị nghỉ hưu, đây thực sự là bài toán nan giải.
58% cha mẹ hy sinh quỹ nghỉ hưu vì con cái
Theo thống kê của Savings.com, 58% cha mẹ thừa nhận họ đã hy sinh một phần nguồn tài chính dưỡng già vì con cái, tăng mạnh so với 37% của năm trước đó. Con số này cho thấy xu hướng cha mẹ "rút ruột" quỹ nghỉ hưu để bù đắp cho con đang gia tăng.
Ở tuổi nghỉ hưu, khả năng tạo thêm thu nhập gần như không còn nhiều. Khi quỹ tiết kiệm bị rút dần, cha mẹ có thể rơi vào thế bị động trước rủi ro như bệnh tật, chi phí chăm sóc dài hạn hay biến động kinh tế.
Khi ấy, sự hy sinh hôm nay có thể trở thành nỗi lo của chính tuổi già.
Chuyên gia khuyên: Muốn nghỉ hưu an toàn, phải có giới hạn rõ ràng
Bà Carolyn McClanahan, thành viên Hội đồng cố vấn của CNBC và là nhà sáng lập Life Planning Partners, cho rằng cha mẹ cần xây dựng kế hoạch nghỉ hưu vững chắc trước khi nghĩ đến việc hỗ trợ con.
Theo bà, điều quan trọng là xác định rõ số tiền có thể cho đi, thay vì chi tiêu theo cảm tính.
Việc đặt ra giới hạn và khung thời gian hỗ trợ là cần thiết, đặc biệt khi cha mẹ đang chuẩn bị nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu.
Bên cạnh đó, họ cũng phải ưu tiên các mục tiêu tài chính quan trọng khác như trả nợ, tích lũy quỹ chăm sóc sức khỏe dài hạn.
Tạo ranh giới không phải là ích kỷ, mà là cách bảo vệ sự ổn định tài chính trong những năm nghỉ hưu.
Hỗ trợ có điều kiện để bảo vệ tương lai nghỉ hưu
Bà Isabel Barrow, giám đốc kế hoạch tài chính tại Edelman Financial Engines, cho rằng cha mẹ nên thiết lập một thỏa thuận rõ ràng với con.
Việc hỗ trợ tài chính cần đi kèm cam kết từ phía người trẻ.
Chẳng hạn, nếu còn nhận hỗ trợ, con cái nên đóng góp tối thiểu 10% thu nhập vào quỹ hưu trí tại nơi làm việc hoặc chứng minh họ đang chủ động tiết kiệm.
Khi đó, sự trợ giúp không còn là bao cấp vô điều kiện mà trở thành bước đệm để con hướng tới tự lập, đồng thời giúp cha mẹ bảo vệ quỹ nghỉ hưu của mình.
Nghỉ hưu là để an nhàn, không phải tiếp tục gánh nặng
Nghỉ hưu lẽ ra là giai đoạn để nghỉ ngơi, tận hưởng thành quả lao động sau nhiều năm làm việc.
Nhưng nếu không có ranh giới rõ ràng, nhiều người sẽ bước vào tuổi nghỉ hưu với nỗi lo tài chính thường trực.
Giữa tình thương và trách nhiệm, cha mẹ luôn sẵn sàng hy sinh. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của sự hỗ trợ không phải là duy trì sự lệ thuộc, mà là giúp con đủ vững vàng để tự đứng trên đôi chân của mình.
Chỉ khi đó, cha mẹ mới có thể thực sự nghỉ hưu trong sự chủ động, an tâm và bình thản.
Theo CNBC
