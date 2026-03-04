Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Đến tuổi nghỉ hưu mới nhận ra: Có một cái bẫy tài chính mang tên 'thương con'

Thứ tư, 07:06 04/03/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù đã bước vào tuổi nghỉ hưu, không ít cha mẹ vẫn tiếp tục gánh trên vai trách nhiệm tài chính với con cái đã trưởng thành.

Sự hỗ trợ ấy xuất phát từ tình thương và trách nhiệm, nhưng trong nhiều trường hợp, nó đang trở thành áp lực âm thầm, khiến kế hoạch nghỉ hưu bị xáo trộn, thậm chí đổ vỡ.

Thế hệ trẻ nhiều cơ hội nhưng vẫn chật vật tài chính

Internet bùng nổ, thị trường việc làm rộng mở, giáo dục đại học phổ biến hơn, phụ nữ ngày càng có vị thế và thu nhập cao hơn trước. 

So với cha mẹ ở cùng độ tuổi, nhiều người trẻ có bằng cấp tốt hơn, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh hơn và cơ hội làm việc toàn thời gian cao hơn.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính thực tế lại không hề dễ dàng. Giá thực phẩm và nhà ở leo thang, chi phí sinh hoạt ngày một đắt đỏ. 

Bên cạnh đó là áp lực nợ vay sinh viên và thẻ tín dụng, những gánh nặng mà thế hệ trước ít gặp phải khi còn trẻ. 

Các khảo sát kinh tế cho thấy, nếu điều chỉnh theo lạm phát, mức lương của thế hệ Y và Z ở độ tuổi 20–30 không cao hơn cha mẹ họ trước đây, trong khi nghĩa vụ tài chính lại lớn hơn đáng kể.

Đến tuổi nghỉ hưu mới nhận ra: Có một cái bẫy tài chính mang tên 'thương con' - Ảnh 1.

Xu hướng cha mẹ "rút ruột" quỹ nghỉ hưu để bù đắp cho con đang gia tăng. Ảnh minh họa

61% người trẻ sống cùng cha mẹ: Áp lực đè lên kế hoạch nghỉ hưu

Theo chuyên trang tài chính tiêu dùng Savings.com, có tới 61% thanh niên trưởng thành vẫn sống cùng cha mẹ và không đóng góp vào chi phí gia đình. 

Điều này cho thấy quá trình tự lập tài chính của nhiều người trẻ đang kéo dài hơn trước.

Không chỉ ở chung nhà, nhiều người còn nhận hỗ trợ tài chính trực tiếp từ gia đình. 

Báo cáo của Savings.com tại Mỹ cho biết gần một nửa (47%) cha mẹ có con trên 18 tuổi đang hỗ trợ ít nhất một khoản chi tiêu cho con, từ thực phẩm, điện thoại di động đến bảo hiểm y tế và ô tô. Mức hỗ trợ trung bình lên tới 1.384 USD/tháng (khoảng 34 triệu đồng).

Với những gia đình chưa đến tuổi nghỉ hưu, khoản chi này đã là áp lực. Nhưng với các bậc phụ huynh đã nghỉ hưu hoặc đang chuẩn bị nghỉ hưu, đây thực sự là bài toán nan giải.

58% cha mẹ hy sinh quỹ nghỉ hưu vì con cái

Theo thống kê của Savings.com, 58% cha mẹ thừa nhận họ đã hy sinh một phần nguồn tài chính dưỡng già vì con cái, tăng mạnh so với 37% của năm trước đó. Con số này cho thấy xu hướng cha mẹ "rút ruột" quỹ nghỉ hưu để bù đắp cho con đang gia tăng.

Ở tuổi nghỉ hưu, khả năng tạo thêm thu nhập gần như không còn nhiều. Khi quỹ tiết kiệm bị rút dần, cha mẹ có thể rơi vào thế bị động trước rủi ro như bệnh tật, chi phí chăm sóc dài hạn hay biến động kinh tế. 

Khi ấy, sự hy sinh hôm nay có thể trở thành nỗi lo của chính tuổi già.

Chuyên gia khuyên: Muốn nghỉ hưu an toàn, phải có giới hạn rõ ràng

Bà Carolyn McClanahan, thành viên Hội đồng cố vấn của CNBC và là nhà sáng lập Life Planning Partners, cho rằng cha mẹ cần xây dựng kế hoạch nghỉ hưu vững chắc trước khi nghĩ đến việc hỗ trợ con. 

Theo bà, điều quan trọng là xác định rõ số tiền có thể cho đi, thay vì chi tiêu theo cảm tính.

Việc đặt ra giới hạn và khung thời gian hỗ trợ là cần thiết, đặc biệt khi cha mẹ đang chuẩn bị nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu. 

Bên cạnh đó, họ cũng phải ưu tiên các mục tiêu tài chính quan trọng khác như trả nợ, tích lũy quỹ chăm sóc sức khỏe dài hạn. 

Tạo ranh giới không phải là ích kỷ, mà là cách bảo vệ sự ổn định tài chính trong những năm nghỉ hưu.

Đến tuổi nghỉ hưu mới nhận ra: Có một cái bẫy tài chính mang tên 'thương con' - Ảnh 2.

Cha mẹ cần xây dựng kế hoạch nghỉ hưu vững chắc trước khi nghĩ đến việc hỗ trợ con. Ảnh minh họa

Hỗ trợ có điều kiện để bảo vệ tương lai nghỉ hưu

Bà Isabel Barrow, giám đốc kế hoạch tài chính tại Edelman Financial Engines, cho rằng cha mẹ nên thiết lập một thỏa thuận rõ ràng với con. 

Việc hỗ trợ tài chính cần đi kèm cam kết từ phía người trẻ.

Chẳng hạn, nếu còn nhận hỗ trợ, con cái nên đóng góp tối thiểu 10% thu nhập vào quỹ hưu trí tại nơi làm việc hoặc chứng minh họ đang chủ động tiết kiệm. 

Khi đó, sự trợ giúp không còn là bao cấp vô điều kiện mà trở thành bước đệm để con hướng tới tự lập, đồng thời giúp cha mẹ bảo vệ quỹ nghỉ hưu của mình.

Nghỉ hưu là để an nhàn, không phải tiếp tục gánh nặng

Nghỉ hưu lẽ ra là giai đoạn để nghỉ ngơi, tận hưởng thành quả lao động sau nhiều năm làm việc. 

Nhưng nếu không có ranh giới rõ ràng, nhiều người sẽ bước vào tuổi nghỉ hưu với nỗi lo tài chính thường trực.

Giữa tình thương và trách nhiệm, cha mẹ luôn sẵn sàng hy sinh. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của sự hỗ trợ không phải là duy trì sự lệ thuộc, mà là giúp con đủ vững vàng để tự đứng trên đôi chân của mình. 

Chỉ khi đó, cha mẹ mới có thể thực sự nghỉ hưu trong sự chủ động, an tâm và bình thản.

Nghỉ hưu rồi tôi mới hiểu: Tiền bạc không phải thứ quyết định tuổi giàNghỉ hưu rồi tôi mới hiểu: Tiền bạc không phải thứ quyết định tuổi già

GĐXH - Nhiều người chỉ thật sự hiểu ý nghĩa của cuộc đời khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu.

Theo CNBC

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những con giáp nữ là 'phúc tinh' của chồng con, hôn nhân càng lâu càng giàu

Những con giáp nữ là 'phúc tinh' của chồng con, hôn nhân càng lâu càng giàu

Sinh ra đã mang tố chất thủ lĩnh: Những cung hoàng đạo càng trưởng thành càng tỏa sáng

Sinh ra đã mang tố chất thủ lĩnh: Những cung hoàng đạo càng trưởng thành càng tỏa sáng

Nhiều tiền nhưng vẫn bị xa lánh: Câu trả lời nằm ở 8 hành vi EQ thấp siêu độc hại

Nhiều tiền nhưng vẫn bị xa lánh: Câu trả lời nằm ở 8 hành vi EQ thấp siêu độc hại

Top con giáp có vận khí đảo chiều tháng 3: Tài lộc tăng trưởng mạnh mẽ

Top con giáp có vận khí đảo chiều tháng 3: Tài lộc tăng trưởng mạnh mẽ

Một chiếc chìa khóa làm lộ ra tuổi già cô đơn của người cha trong nhà con trai

Một chiếc chìa khóa làm lộ ra tuổi già cô đơn của người cha trong nhà con trai

Cùng chuyên mục

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không phải giàu hay nghèo, đạt được 5 điều này mới là phúc khí lớn nhất

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không phải giàu hay nghèo, đạt được 5 điều này mới là phúc khí lớn nhất

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Hóa ra, thước đo hạnh phúc ở tuổi nghỉ hưu chưa bao giờ là mức lương hưu cao hay thấp, cũng chẳng phải những chuyến du lịch sang chảnh, mà nằm ở những giá trị "ngầm" mà không phải gia đình nào cũng có được.

Con gái thích nghe câu tỏ tình nào nhất? 4 lời nói tưởng đơn giản mà khiến nàng 'đổ gục'

Con gái thích nghe câu tỏ tình nào nhất? 4 lời nói tưởng đơn giản mà khiến nàng 'đổ gục'

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Con gái thường rung động trước những câu tỏ tình chân thành, thể hiện sự trân trọng và nghiêm túc như: khẳng định mong muốn đồng hành lâu dài, công nhận giá trị của cô ấy và bày tỏ tình cảm một cách rõ ràng, giản dị nhưng xuất phát từ cảm xúc thật.

Nhân phẩm cao hay thấp, nhìn cách họ đối xử với 3 điều này là rõ

Nhân phẩm cao hay thấp, nhìn cách họ đối xử với 3 điều này là rõ

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Trước khi đánh giá một mối quan hệ, điều quan trọng không phải là họ khéo léo ra sao, mà là nhân phẩm của họ đứng ở vị trí nào.

Càng xinh đẹp, giỏi giang càng khó lấy chồng: 3 cung hoàng đạo ế vì quá 'kén'

Càng xinh đẹp, giỏi giang càng khó lấy chồng: 3 cung hoàng đạo ế vì quá 'kén'

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Theo góc nhìn chiêm tinh, có những cung hoàng đạo nữ thường xuyên rơi vào tình trạng "ế bền vững" không phải vì kém hấp dẫn, mà vì… quá kén chọn.

Tại sao về già, con cho tiền thì cứ cầm nhưng đừng làm việc này?: Cha mẹ yêu con phải tính kế lâu dài

Tại sao về già, con cho tiền thì cứ cầm nhưng đừng làm việc này?: Cha mẹ yêu con phải tính kế lâu dài

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cả đời thắt lưng buộc bụng, đến khi về già có lương hưu vẫn chẳng nỡ tiêu một đồng của con cái. Họ từ chối quà cáp vì sợ con khổ, trả lại tiền nong vì sợ con nghèo. Thế nhưng, họ không biết rằng: Từ chối lòng hiếu thảo đôi khi lại là cách nhanh nhất để đẩy con cái ra xa.

Tuổi già: 5 việc tuyệt đối đừng làm để hậu vận an nhiên, tự tại

Tuổi già: 5 việc tuyệt đối đừng làm để hậu vận an nhiên, tự tại

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bước vào tuổi già, có 5 điều mà người cao tuổi tuyệt đối không nên dấn thân vào để tránh lặp lại những vết xe đổ không đáng có.

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Đến khi làm IVF thành công, có thai 4 tháng, niềm hạnh phúc đến chưa bao lâu, tôi chết lặng phát hiện chồng đã có con riêng từ lâu.

3 nỗi sợ lớn nhất đời người: Bước qua được 1 điều thôi, bạn đã sống an nhiên hơn 90% người khác

3 nỗi sợ lớn nhất đời người: Bước qua được 1 điều thôi, bạn đã sống an nhiên hơn 90% người khác

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những nỗi sợ không nhìn thấy được, nhưng lại âm thầm điều khiển cảm xúc và lựa chọn của chúng ta mỗi ngày. Sợ thất bại, sợ mất mát, sợ thời gian trôi qua mà mình chưa kịp trở thành ai đó. Thực ra, đời người chỉ có 3 nỗi sợ lớn nhất – và khi bạn dám bước qua, cuộc sống sẽ tự nhiên trở nên an nhiên hơn rất nhiều.

Những con giáp nữ là 'phúc tinh' của chồng con, hôn nhân càng lâu càng giàu

Những con giáp nữ là 'phúc tinh' của chồng con, hôn nhân càng lâu càng giàu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp nữ sở hữu năng lực quản lý tài chính nổi bật, biết tích lũy, chi tiêu hợp lý và tạo dựng nền tảng vững chắc cho chồng con.

Nghỉ hưu rồi tôi mới hiểu: Tiền bạc không phải thứ quyết định tuổi già

Nghỉ hưu rồi tôi mới hiểu: Tiền bạc không phải thứ quyết định tuổi già

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người chỉ thật sự hiểu ý nghĩa của cuộc đời khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu.

Xem nhiều

Tuổi già: 5 nhu cầu 'khó nói', nhu cầu cuối dù khát khao đến mấy cũng chẳng ai dám nói ra

Tuổi già: 5 nhu cầu 'khó nói', nhu cầu cuối dù khát khao đến mấy cũng chẳng ai dám nói ra

Gia đình

GĐXH - Bước vào tuổi già, khi con cái đã trưởng thành và cuộc sống tưởng như đã an bài, có những nhu cầu trong lòng người già vẫn như những lời nói bị thời gian vùi lấp.

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Chuyện vợ chồng
4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

Chuyện vợ chồng
Tại sao về già, con cho tiền thì cứ cầm nhưng đừng làm việc này?: Cha mẹ yêu con phải tính kế lâu dài

Tại sao về già, con cho tiền thì cứ cầm nhưng đừng làm việc này?: Cha mẹ yêu con phải tính kế lâu dài

Gia đình
Những con giáp nữ là 'phúc tinh' của chồng con, hôn nhân càng lâu càng giàu

Những con giáp nữ là 'phúc tinh' của chồng con, hôn nhân càng lâu càng giàu

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top