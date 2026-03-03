Tại sao về già, con cho tiền thì cứ cầm nhưng đừng làm việc này?: Cha mẹ yêu con phải tính kế lâu dài
GĐXH - Nhiều người cả đời thắt lưng buộc bụng, đến khi về già có lương hưu vẫn chẳng nỡ tiêu một đồng của con cái. Họ từ chối quà cáp vì sợ con khổ, trả lại tiền nong vì sợ con nghèo. Thế nhưng, họ không biết rằng: Từ chối lòng hiếu thảo đôi khi lại là cách nhanh nhất để đẩy con cái ra xa.
Về già, người thực sự có tầm nhìn là người biết cách nhận quà để con thấy mình 'có ích', và biết cách giữ tiền để làm 'phao cứu sinh' cho con lúc bão giông. Với những người già có lương hưu, cuộc sống vốn đã có điểm tựa vững chắc. Thế nhưng, trước những món quà hay phong bao lì xì của con cái, không ít bậc làm cha làm mẹ lại lúng túng: Từ chối thì sợ con buồn, nhận lấy lại sợ con thêm gánh nặng.
Thực ra, cha mẹ thông tuệ không phải là người khước từ tất cả, mà là người biết cách nhận sao cho khéo, dùng sao cho sang và giữ sao cho bền để tình thân mãi mãi ấm áp, vẹn tròn.
Người già thực sự có tầm nhìn là nhận quà của con và âm thầm "giữ chặt"
1. Vui vẻ nhận quà của con là một sự thành toàn
Con cái khi trưởng thành, dù bay cao bay xa đến đâu, trong lòng vẫn luôn đau đáu về cha mẹ già ở quê nhà. Thế nhưng, nhiều bậc cha mẹ lại quá khách sáo, mỗi khi con gửi chút quà cáp là phản ứng đầu tiên luôn là từ chối.
Bạn từ chối một lần, con thấy bạn khách khí. Bạn từ chối hai lần, con thấy xa cách. Bạn từ chối đến lần thứ ba, lòng hiếu thảo của con chắc chắn sẽ nguội lạnh đi một nửa.
Câu chuyện về một nữ diễn viên nổi tiếng. Sau khi thành danh, việc đầu tiên cô làm là mua cho bố một căn nhà khang trang. Thế nhưng ông cụ chưa bao giờ đến ở, căn nhà cứ thế bỏ trống. Khi cô hỏi tại sao, ông cụ bùi ngùi: "Đó là mồ hôi nước mắt của con, bố không nỡ ở, cứ để đó nhỡ sau này con gặp khó khăn còn có chỗ mà xoay xở". Cô con gái nghe xong mà trào nước mắt: "Bố có dùng thì con mới thấy việc mình làm có ý nghĩa. Bố không dùng, con kiếm tiền còn giá trị gì nữa?".
Đừng để lòng hiếu thảo của con cái phải trở nên dè dặt trước sự khước từ của bạn. Hãy vui vẻ nhận lấy, để yêu thương được lưu thông, đó mới là cái ấm áp thực sự của gia đình.
2. An tâm sử dụng là hưởng phúc tuổi già
Những bậc cha mẹ đi qua thời gian khó thường mang tư tưởng "thắt lưng buộc bụng". Quần áo mới con mua, giày mới con tặng cứ cất kỹ chờ "dịp đặc biệt". Chờ mãi, chờ mãi cho đến khi áo đã lỗi thời, giày đã mục đế mà vẫn chưa một lần diện.
Một nhà văn hiện đại từng kể về mẹ mình: Mỗi khi ông mua cho bà xấp vải hay gói bánh, bà đều vui vẻ nhận ngay. Xấp vải bà đem may áo mặc trên người, gói bánh bà đem chia cho lũ trẻ hàng xóm cùng ăn. Nhìn mẹ sử dụng những món đồ mình mua, nhà văn cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thản.
Nhu cầu lớn nhất của con cái khi tặng quà không phải là thấy món đồ đó được cất giữ trong tủ, mà là thấy cha mẹ thực sự tận hưởng nó trong đời sống hàng ngày. Đừng đợi đến khi "người đi trà lạnh" mới hối tiếc về chiếc áo chưa mặc. Hãy sống và hưởng thụ cho hiện tại, đó chính là cách bạn hồi đáp tình cảm của con cái một cách tuyệt vời nhất.
3. Tận tâm giữ tiền là trí tuệ của tình thân
Với con cái, kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng. Giữa áp lực cơm áo gạo tiền và nuôi dạy con nhỏ, họ vẫn chắt bóp gửi tiền cho bạn, đó là sự nỗ lực tột cùng. Lúc này, nếu cha mẹ biết suy nghĩ thêm một tầng sâu hơn, đó chính là tích phúc cho cả gia đình.
Trong một bộ phim, người con trai đi làm xa về biếu mẹ một xấp tiền. Bà mẹ từ chối mãi rồi cũng nhận, nhưng sau đó bà đem bọc kỹ cất dưới đáy tủ. Khi người con gặp biến cố cần tiền gấp để đặt cọc mua nhà, anh gọi điện về cho mẹ với sự ngần ngại. Bà mẹ liền bảo: "Con đừng lo, mẹ có tiền đây". Khi anh cầm lại xấp tiền ngày cũ, vẫn nguyên vẹn không thiếu một đồng, anh đã quỵ xuống mà khóc.
Cha mẹ yêu con thì phải tính kế lâu dài. Ở tuổi già, sự "lâu dài" ấy không còn là lao ra ngoài kiếm tiền, mà là biết cách tích lũy. Giữ hộ con cái sự hiếu thảo, tích trữ cho gia đình một chút "lương khô", không vì gì khác, chỉ vì để tình thân này có thể đi được xa hơn, vững chãi hơn. Có tiền là có điểm tựa, có điểm tựa là có gia đình.
Có câu: Cha mẹ hiền thuận sinh con hiếu thuận. Cách bạn đối xử với lòng tốt của con cái sẽ khắc sâu vào tâm khảm chúng. Có lương hưu là nền tảng của cuộc sống, lòng hiếu thảo của con là dư vị ngọt ngào. Hãy nhận lấy vị ngọt đó, sử dụng tâm ý đó, và thầm lặng tích lũy nó để khi bão giông ập đến, bạn chính là "vịnh tránh gió" vững chãi nhất cho các con. Đó mới là sự thông tuệ đỉnh cao của tuổi già.
