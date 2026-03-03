Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Trong suốt những năm tháng tìm con, vợ chồng tôi đã đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, trong suốt hành trình ấy, đã bao lần hy vọng rồi lại thất vọng, nhưng chồng vẫn luôn ở bên cạnh, đồng hành cùng tôi.

Sau bao cố gẵng, nỗ lực, cuối cùng hạnh phúc vỡ òa khi ca thụ tinh ống nghiệm (IVF) cuối cùng cũng thành công.

Ngày cầm que thử thai 2 vạch, hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở. Tôi cứ ngỡ, sau bao giông bão, tổ ấm nhỏ cuối cùng cũng đón được nắng ấm.

Thế nhưng, đời người chẳng ai học được chữ ngờ. Khi tôi mang thai 4 tháng cũng là lúc tôi phát hiện một sự thật tàn khốc khiến đất trời như sụp đổ.

Tôi chết lặng phát hiện chồng có con riêng (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Trong một lần chồng để quên điện thoại ở nhà, một dòng tin nhắn lạ hiện lên: "Con hôm nay sốt cao quá, anh qua với mẹ con em một lát được không?". Linh tính người phụ nữ mách bảo điều chẳng lành, tôi âm thầm theo dõi chồng. Đứng trước một căn chung cư nhỏ, tôi chết lặng khi thấy chồng mình đang ân cần bế trên tay một đứa trẻ kháu khỉnh chừng 2 tuổi. Đứa bé đó giống anh như tạc.

Hóa ra, trong suốt 4 năm tôi mải miết đi tìm con, chịu đựng đủ mọi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, thì anh đã âm thầm xây dựng một "pháo đài" khác bên ngoài. Đứa trẻ ấy đã gần 2 tuổi, nghĩa là anh đã phản bội tôi ngay từ những ngày đầu chúng tôi bắt đầu hành trình tìm con đầy gian nan ấy.

Tôi không gào thét, cũng chẳng đủ sức để đánh ghen. Tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng đến tận cùng. Sự hy sinh, tiền bạc và cả niềm tin sắt đá tôi dành cho anh bỗng chốc trở thành một trò đùa rẻ tiền.

Ngày cầm tờ đơn ly hôn, nhìn cái bụng đã lùm lùm sau lớp áo, tim tôi thắt lại vì xót thương cho đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời. Tôi chọn rời đi, chọn làm một người mẹ đơn thân bởi tôi không thể chấp nhận sự lừa dối. Chồng vẫn van xin tôi tha thứ, nhưng tôi không thể làm như vậy.