Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Nghỉ hưu rồi tôi mới hiểu: Tiền bạc không phải thứ quyết định tuổi già

Thứ hai, 15:59 02/03/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người chỉ thật sự hiểu ý nghĩa của cuộc đời khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu.

Nghỉ hưu bình yên hay cô đơn, đủ đầy hay chật vật, hóa ra không phải do may mắn mà được quyết định từ chính những lựa chọn và cách sống của mỗi người khi còn trẻ.

Khi chính thức nghỉ hưu, tôi mới nhận ra cuộc đời giống như một phép toán dài. Mỗi hành động, mỗi quyết định trong suốt quãng đời làm việc đều âm thầm tích lũy, để rồi đến lúc nghỉ hưu, tất cả cho ra một kết quả rõ ràng.

Thời trẻ, chúng ta thường nghĩ tuổi già còn xa. Nhưng khi bước sang những năm tháng nghỉ hưu, nhịp sống chậm lại, con người mới có đủ thời gian nhìn lại toàn bộ hành trình đã đi qua. Khi ấy, ta hiểu rằng mọi con đường cuối cùng đều dẫn trở về chính mình.

Một tuổi già an nhàn sau nghỉ hưu hiếm khi là sự tình cờ. Đó là thành quả của những lựa chọn đúng đắn, những mối quan hệ được vun đắp và sự chuẩn bị bền bỉ suốt nhiều năm.

Nghỉ hưu rồi tôi mới hiểu: Tiền bạc không phải thứ quyết định tuổi già - Ảnh 1.

Những cặp đôi biết gìn giữ tình cảm từ sớm thường bước vào tuổi nghỉ hưu với cảm giác bình yên, thay vì cô độc. Ảnh minh họa

Nghỉ hưu mới hiểu giá trị của sự đồng hành vợ chồng

Không ít người đến khi nghỉ hưu mới nhận ra người quan trọng nhất bên cạnh mình chính là bạn đời.

Trong những năm tháng còn bận rộn công việc, vợ chồng dễ bị cuốn vào cơm áo gạo tiền mà quên chăm sóc cảm xúc của nhau. Nhưng khi nghỉ hưu, con cái trưởng thành, công việc khép lại, thứ còn lại mỗi ngày chính là sự đồng hành của hai người.

Hôn nhân không được quyết định bởi những lời hứa thời trẻ mà được xây dựng từ hàng nghìn ngày sẻ chia và nhẫn nại. 

Những cặp đôi biết gìn giữ tình cảm từ sớm thường bước vào tuổi nghỉ hưu với cảm giác bình yên, thay vì cô độc.

Nếu thời trẻ không trân trọng tình yêu, tuổi nghỉ hưu rất dễ trở thành quãng thời gian đối diện với khoảng trống cảm xúc.

Nghỉ hưu mới thấy lòng hiếu thảo của con cái không phải ngẫu nhiên

Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, nhiều cha mẹ mới nhận ra mối quan hệ với con cái chính là "tấm gương" phản chiếu cách họ từng nuôi dạy con.

Không thể kỳ vọng con cái hiếu thuận nếu suốt tuổi trẻ cha mẹ thiếu sự đồng hành và thấu hiểu. Lòng hiếu thảo không phải món quà trời ban, mà là kết quả của quá trình yêu thương và làm gương lâu dài.

Những năm tháng chăm sóc, lắng nghe và dạy dỗ con cái chính là nền móng cho sự gắn bó khi cha mẹ nghỉ hưu. 

Khi tình cảm gia đình được vun đắp đúng cách, tuổi nghỉ hưu trở thành thời gian tận hưởng sự quây quần thay vì cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Nhiều người chỉ khi nghỉ hưu mới hiểu rằng: cách mình từng đối xử với con cái chính là cách cuộc đời sẽ đối xử lại với mình sau này.

Các mối quan hệ quyết định chất lượng cuộc sống sau nghỉ hưu

Nghỉ hưu cũng là lúc con người nhận ra giá trị thật sự của bạn bè và người thân.

Khi còn đi làm, các mối quan hệ thường xoay quanh công việc. Nhưng sau nghỉ hưu, những kết nối chân thành mới là điều còn lại. Lúc này, thái độ của người khác dành cho ta thường phản chiếu cách ta từng sống trước đây.

Người từng biết quan tâm sẽ luôn có người hỏi han. Người sống khép kín hoặc thờ ơ dễ cảm thấy tuổi nghỉ hưu trở nên trống trải.

Các mối quan hệ giống như khoản tiết kiệm dài hạn. Nếu không tích lũy từ sớm, rất khó mong chờ sự ấm áp khi bước vào tuổi nghỉ hưu.

Chuẩn bị cho nghỉ hưu cũng là học cách sống một mình hạnh phúc

Một sự thật mà nhiều người nhận ra sau khi nghỉ hưu là: cuối cùng ai cũng phải học cách sống ổn với chính mình.

Bạn đời có thể không còn bên cạnh mãi mãi. Con cái có cuộc sống riêng. Bạn bè cũng thưa dần theo thời gian. Vì vậy, khả năng tận hưởng sự độc lập trở thành yếu tố quyết định hạnh phúc khi nghỉ hưu.

Những người nghỉ hưu vui vẻ thường có hai điểm chung: chuẩn bị tài chính từ sớm và duy trì sở thích cá nhân. Họ đọc sách, đi bộ, chăm cây, tham gia hoạt động cộng đồng, những điều giúp cuộc sống vẫn đầy ý nghĩa dù không còn áp lực công việc.

Ngược lại, thiếu kế hoạch tài chính và tinh thần khiến nhiều người rơi vào cảm giác lo lắng khi nghỉ hưu.

Chuẩn bị cho nghỉ hưu thực chất là chuẩn bị từ tuổi trung niên: tiết kiệm, chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng niềm vui sống.

Nghỉ hưu là bản tổng kết trung thực nhất của cuộc đời

Sau tất cả, nghỉ hưu giống như chương tổng kết của một cuốn sách dài.

Có người bước vào tuổi nghỉ hưu với sự thanh thản, được yêu thương và tôn trọng. Có người lại mang theo tiếc nuối và cô đơn. Sự khác biệt ấy không nằm ở số phận mà ở những hạt giống đã được gieo từ rất lâu.

Hoàng hôn của cuộc đời có thể là khoảnh khắc đẹp nhất nếu trái tim vẫn còn ánh sáng.

Và bài học lớn nhất tôi nhận ra khi nghỉ hưu là muốn tuổi già bình yên, hãy sống tử tế ngay từ hôm nay.

* Chia sẻ của bà Lưu, 62 tuổi, ở Trung Quốc.

33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

GĐXH - Đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm trước tuổi 35 và đạt được khối tài sản hàng chục tỷ đồng, nhưng rồi cô nhận ra hành trình nghỉ hưu sớm không mang lại hạnh phúc như kỳ vọng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Top cung hoàng đạo nam chuẩn 'ông bố quốc dân': Có con là đặt gia đình lên số 1

Top cung hoàng đạo nam chuẩn 'ông bố quốc dân': Có con là đặt gia đình lên số 1

Một chiếc chìa khóa làm lộ ra tuổi già cô đơn của người cha trong nhà con trai

Một chiếc chìa khóa làm lộ ra tuổi già cô đơn của người cha trong nhà con trai

Đã yêu là miễn nhiễm với cám dỗ: Top con giáp nam nói không với 'trà xanh'

Đã yêu là miễn nhiễm với cám dỗ: Top con giáp nam nói không với 'trà xanh'

4 cung hoàng đạo quay lưng lạnh lùng đến bất ngờ khi bị phản bội

4 cung hoàng đạo quay lưng lạnh lùng đến bất ngờ khi bị phản bội

7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dối

7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dối

Cùng chuyên mục

Sinh ra đã mang tố chất thủ lĩnh: Những cung hoàng đạo càng trưởng thành càng tỏa sáng

Sinh ra đã mang tố chất thủ lĩnh: Những cung hoàng đạo càng trưởng thành càng tỏa sáng

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Không phải ai sinh ra cũng mang sẵn hào quang thành công, nhưng một số cung hoàng đạo lại sở hữu khí chất đặc biệt cùng bản lĩnh vững vàng giúp họ chinh phục đỉnh cao sự nghiệp.

Nhiều tiền nhưng vẫn bị xa lánh: Câu trả lời nằm ở 8 hành vi EQ thấp siêu độc hại

Nhiều tiền nhưng vẫn bị xa lánh: Câu trả lời nằm ở 8 hành vi EQ thấp siêu độc hại

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Trên thực tế, nhiều người sở hữu điều kiện vật chất tốt nhưng vẫn khiến người xung quanh dần xa lánh chỉ vì những biểu hiện của EQ thấp trong giao tiếp hằng ngày.

Tuổi già: 5 nhu cầu 'khó nói', nhu cầu cuối dù khát khao đến mấy cũng chẳng ai dám nói ra

Tuổi già: 5 nhu cầu 'khó nói', nhu cầu cuối dù khát khao đến mấy cũng chẳng ai dám nói ra

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Bước vào tuổi già, khi con cái đã trưởng thành và cuộc sống tưởng như đã an bài, có những nhu cầu trong lòng người già vẫn như những lời nói bị thời gian vùi lấp.

Tuổi trung niên nên sống thế nào? 4 lối sống người xưa đúc kết giúp bạn càng lớn tuổi càng an nhiên

Tuổi trung niên nên sống thế nào? 4 lối sống người xưa đúc kết giúp bạn càng lớn tuổi càng an nhiên

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Tuổi trung niên không đáng sợ như nhiều người nghĩ. Đây mới chính là giai đoạn “đắt giá” nhất của đời người – khi bạn đủ trải nghiệm để hiểu điều gì nên buông, điều gì nên giữ. Người xưa từng đúc kết 4 lối sống tưởng đơn giản nhưng lại quyết định việc bạn sẽ sống an yên hay mệt mỏi trong nửa đời còn lại. Bạn đã thực sự sống đúng cách chưa?

Hết Tết, tôi "nghẹt thở" vì chồng bắt nghỉ việc để ở nhà chăm con

Hết Tết, tôi "nghẹt thở" vì chồng bắt nghỉ việc để ở nhà chăm con

Gia đình - 9 giờ trước

Kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc, trong khi bạn bè, đồng nghiệp hào hứng xúng xính váy áo trở lại công sở, tôi lại ngồi đây với tờ đơn xin nghỉ việc viết dở, lòng nặng trĩu những ngổn ngang.

Tuổi xế chiều vẫn canh cánh nỗi lo con trai ế vợ

Tuổi xế chiều vẫn canh cánh nỗi lo con trai ế vợ

Gia đình - 19 giờ trước

Nhìn sang nhà hàng xóm rộn ràng tiếng trẻ thơ, tiếng bà ru cháu khẽ khàng giữa trưa, lòng tôi lại thắt lại một nỗi niềm khó tả.

Khoa học phát hiện: Cha mẹ chỉ cần nhìn điều này có thể tiên đoán con có học giỏi toán hay ngôn ngữ

Khoa học phát hiện: Cha mẹ chỉ cần nhìn điều này có thể tiên đoán con có học giỏi toán hay ngôn ngữ

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Liệu chỉ cần nhìn vào chiều dài hai ngón tay cũng có thể dự đoán phần nào năng lực học tập của trẻ? Một nghiên cứu từ University of Bath (Anh) đã đưa ra phát hiện thú vị: tỷ lệ giữa ngón trỏ và ngón áp út có thể liên quan đến thiên hướng học Toán hoặc Ngôn ngữ của trẻ.

Nhận gần 17 tỷ đồng tiền đền bù, con dâu bị bố chồng 80 tuổi kiện ra tòa

Nhận gần 17 tỷ đồng tiền đền bù, con dâu bị bố chồng 80 tuổi kiện ra tòa

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Một vụ tranh chấp gia đình tại Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi xoay quanh số tiền đền bù đất lên tới 4,46 triệu NDT (khoảng 17 tỷ đồng).

Top cung hoàng đạo nam chuẩn 'ông bố quốc dân': Có con là đặt gia đình lên số 1

Top cung hoàng đạo nam chuẩn 'ông bố quốc dân': Có con là đặt gia đình lên số 1

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người đàn ông khi còn độc thân có thể sống khá tự do, theo đuổi nhiều thú vui. Thế nhưng, khi trở thành cha, họ dường như thay đổi hoàn toàn.

4 tín hiệu 'cầu cứu' từ con cái, cha mẹ cần biết sớm kẻo mọi chuyện đi quá xa

4 tín hiệu 'cầu cứu' từ con cái, cha mẹ cần biết sớm kẻo mọi chuyện đi quá xa

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trên hành trình trưởng thành, mỗi đứa trẻ giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương cảm xúc. Cha mẹ không chỉ là người chèo lái mà còn là “trạm radar” phát hiện sớm những tín hiệu bất ổn. Thế nhưng, trong guồng quay công việc và áp lực cuộc sống, không ít phụ huynh vô tình bỏ lỡ những dấu hiệu con đang phát đi lời cầu cứu.

Xem nhiều

Người EQ cao nói chuyện khác người thường ở 7 điểm

Người EQ cao nói chuyện khác người thường ở 7 điểm

Gia đình

GĐXH - Không phải ai giao tiếp nhiều cũng là người giao tiếp giỏi. Điểm khác biệt của những người EQ cao nằm ở khả năng thấu hiểu cảm xúc, không chỉ của bản thân mà còn của người đối diện.

Cung hoàng đạo không bao giờ công khai tình cảm trên mạng xã hội

Cung hoàng đạo không bao giờ công khai tình cảm trên mạng xã hội

Gia đình
Tuổi già: 5 nhu cầu 'khó nói', nhu cầu cuối dù khát khao đến mấy cũng chẳng ai dám nói ra

Tuổi già: 5 nhu cầu 'khó nói', nhu cầu cuối dù khát khao đến mấy cũng chẳng ai dám nói ra

Gia đình
4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

Chuyện vợ chồng
Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top