Di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tài xế cần lưu ý gì?

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài gần 265km, nối Hà Nội với các tỉnh thành trọng điểm phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Đây cũng là tuyến đường huyết mạch đưa du khách từ Thủ đô đến với các điểm du lịch nổi tiếng như Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái) trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đóng vai trò then chốt trong kết nối giao thương, du lịch giữa thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng Tây Bắc.

Thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, với vai trò kết nối kinh tế và du lịch, tuyến cao tốc này ghi nhận lưu lượng phương tiện lớn, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phục vụ 5,5 triệu lượt phương tiện, đặc biệt lượng phương tiện tăng cao vào các dịp lễ, Tết.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày tới đây, tình trạng ùn ứ giao thông có khả năng cao xảy ra do lượng phương tiện dự báo vượt năng lực khai thác thiết kế trên tuyến. Đặc biệt, đoạn từ Yên Bái đến Lào Cai với hiện trạng chỉ 2 làn xe sẽ dễ phát sinh ùn tắc vào giờ cao điểm hoặc tại các trạm thu phí.

VEC cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường giải pháp, chủ động phương án điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông. Các phương tiện cũng cần chủ động theo dõi tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ di chuyển hợp lý để tránh tắc nghẽn.

Đoạn từ Yên Bái đến Lào Cai chỉ có 2 làn xe (mỗi chiều một làn). Thực tế này khiến nguy cơ ùn tắc rất cao khi lượng xe tăng đột biến vào dịp nghỉ lễ.

Thông tin thêm, VEC cho biết, hiện nay, tình trạng phương tiện hết tiền trong tài khoản thu phí ETC lưu thông trên các tuyến cao tốc của VEC vẫn tiếp diễn, ước tính hơn 123.000 phương tiện.

Con số này đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, thời gian tới, VEC sẽ tiếp tục khuyến cáo các chủ phương tiện kiểm tra và nạp tiền vào tài khoản thu phí ETC khi vào các tuyến cao tốc nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ và mất an toàn giao thông khi phương tiện lưu thông qua trạm thu phí.

VEC khuyến cáo các chủ phương tiện kiểm tra và nạp tiền vào tài khoản thu phí ETC khi vào các tuyến cao tốc.

Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với CSGT và lực lượng chức năng của địa phương nơi đặt trạm thu phí; công bố số điện thoại đường dây nóng, bảo đảm phương án ứng trực 24/7 để tiếp nhận các phản ánh của người dân và giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh.

Trên tuyến Nội Bài - Lào Cai hiện có các trạm dừng nghỉ lớn tại Km57 (Vĩnh Phúc), Km117 (Yên Bái) và Km237 (Lào Cai), phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống và tiếp nhiên liệu của người dân.

Về mức phí đường cao tốc, tùy theo loại xe và quãng đường di chuyển, mức phí dao động từ 35.000 đồng đến hơn 200.000 đồng/lượt. Các tài xế nên chuẩn bị sẵn tiền trong tài khoản ETC để tránh sự cố dừng xe nạp tiền giữa trạm, gây ùn tắc, ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, VEC cũng đã đề xuất phương án mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai từ 2 làn lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Dự án dự kiến khởi công từ năm 2025 - 2027, hứa hẹn cải thiện đáng kể năng lực khai thác tuyến đường trong tương lai.

