Tin sáng 19/7: Bão số 3 Wipha chính thức vào Biển Đông sáng 19/7; Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập

Bão số 3 Wipha vào Biển Đông từ sáng 19/7

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đến 7h sáng thứ Bảy (19/7), bão Wipha sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm, gây mưa to đến rất to cho Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An trong đầu tuần sau.

7h ngày 21/7, bão số 3 Wipha trên biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 và có thể mạnh thêm.

Từ 21/7 đến 23/7, bão có xu hướng di chuyển Tây, tốc độ 15–20km/h và suy yếu dần. Do tác động của bão số 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đêm 19-20/7, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ đêm 20-25/7, tác động của bão số 3 Wipha, khu vực này khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ tái diễn ngập lụt ở các vùng trũng thấp, ven sông, lũ quét và sạt lở ở khu vực vùng núi.

Các tỉnh Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có thể xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng trong khoảng thời gian từ 21-25/7.

Dự báo thời tiết từ nay đến 27/7 cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to lúc chiều và tối. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Wipha. (Nguồn: NCHMF)

Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập

Theo CAND, chiều 18/7, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 của 10 trường THPT công lập. Trong số 8 trường THPT không chuyên hạ điểm chuẩn, đáng chú ý là trường THPT Yên Hòa hạ 0,5 điểm, nguyện vọng 1 còn 24,50 điểm. 5 trường, gồm: Quảng Oai, Tân Lập, Phúc Thọ, Kim Anh và Tùng Thiện có mức điểm từ 15,25 đến 18,25 điểm, trung bình từ 5 - 6 điểm/môn. Hai trường Mỹ Đức C và Xuân Khanh có điểm chuẩn bổ sung thấp nhất, cùng 12 điểm.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, khi hạ điểm chuẩn, các trường được nhận học sinh có nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1 điểm; học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 2 điểm. Việc tiếp nhận đối với học sinh trúng tuyển theo điểm chuẩn bổ sung thực hiện theo hình thức trực tiếp tại các trường THPT từ 8h ngày 19/7 đến 17h ngày 22/7 (theo giờ hành chính).

Cùng đó, Sở GD&ĐT cũng công bố tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Phúc Thịnh và Trường THPT Đỗ Mười năm học 2025 - 2026. Đây là 2 trường THPT công lập mới thành lập năm nay. Theo đó, mỗi trường được tuyển 450 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh toàn thành phố đối với các học sinh có đủ điều kiện đăng ký xét tuyển nhưng chưa trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký và có điểm xét tuyển từ 12 điểm trở lên. Hệ thống cho phép học sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển trước 24h ngày 22/7.

Các trường THPT công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10.

TP.HCM siết chặt quản lý vỉa hè, lắp thêm camera giám sát để xử lý vi phạm

Theo VOV, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Công an TP, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn. Theo Sở, hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu đỗ phương tiện không đúng quy định, tổ chức hoạt động như đám cưới, đám tang, tập kết vật liệu xây dựng, rác thải hay sử dụng xe đẩy tay, phương tiện tự chế… vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều khu vực, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây mất mỹ quan đô thị.

Để xử lý triệt để tình trạng này, Sở Xây dựng đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an quận, huyện tăng cường tuần tra, xử phạt các hành vi vi phạm, đặc biệt là dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè để mua bán tại các điểm kinh doanh tự phát. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất và duy trì kiểm soát lâu dài.

UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu huy động lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm lấn chiếm vỉa hè, nhất là khu vực quanh chợ đầu mối, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà chờ và điểm dừng xe buýt – những nơi có nguy cơ cao gây ùn tắc giao thông. Song song với công tác xử lý, các địa phương cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và hộ kinh doanh chấp hành quy định về trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị tăng cường rà soát tình hình thực tế, đề xuất giải pháp hạ tầng phù hợp, lắp đặt bổ sung biển báo, camera giám sát tại các điểm nóng, hỗ trợ công tác xử lý vi phạm.

TP.HCM sẽ tăng cường rà soát, xử lý vi phạm về trật tự lòng đường vỉa hè qua camera.

Cô gái 23 tuổi chiếm đoạt 17 tỷ đồng chỉ sau 5 tháng 'tung chiêu'



Theo Vietnamnet, ngày 18/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Nguyệt (23 tuổi, trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (cũ), nay là phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, trước đó, công an nhận được đơn trình báo của chị Phan Thị M.D. (trú phường Bắc Hồng Lĩnh) tố cáo Lê Thị Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị D. Từ năm 2020 đến nay, Lê Thị Nguyệt làm môi giới bất động sản nhưng sau đó bị thua lỗ và vỡ nợ. Để có tiền trả nợ, Nguyệt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.

Nguyệt đưa ra các thông tin gian dối với bị hại về việc một số lô đất đã có người hỏi mua nhưng Nguyệt thiếu tiền đặt cọc hoặc tiền mua đất và kêu gọi bị hại cùng tham gia đầu tư, hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ được chia lợi nhuận cao, từ đó làm cho các bị hại tin tưởng góp tiền. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, Nguyệt sử dụng trả nợ các khoản vay trước đó.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Công an làm việc với Lê Thị Nguyệt. Ảnh: CACC

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng tại Cao Bằng, gần 6.000 con lợn bị tiêu hủy



VOV đưa tin, dịch tả lợn Châu Phi tại Cao Bằng đang có xu hướng lây lan trên diện rộng. Địa phương này đã phải tiêu hủy khoảng 6.000 con lợn của gần 1.200 hộ chăn nuôi.

Tính đến giữa tháng 7/2025, tỉnh Cao Bằng ghi nhận hơn 40 ổ dịch tả lợn châu Phi, gần 6.000 con lợn buộc phải tiêu hủy với khối lượng trên 260 tấn. Hiện vẫn có 35 xã chưa qua 21 ngày có dịch. Một trong những nguyên nhân khiến dịch có xu hướng tăng do một số người dân còn tâm lý chủ quan, chưa tiêm phòng đầy đủ cũng như chưa áp dụng tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đáng chú ý là đã xuất hiện tình trạng người dân bán tháo và vứt xác lợn chết ra môi trường.

Tiêu hủy lợn bị tả lợn châu Phi.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, UBND tỉnh Cao Bằng đã có Công điện yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp chống dịch, đặc biệt là giao các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương làm tốt công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ gia súc cũng như triển khai tiêm vacine cho đàn vật nuôi.

Ông Nông Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng cho biết: "Địa bàn xã Đông Khê hiện có tuyến Quốc lộ 4A đi qua nên nên công tác phòng chống dịch cũng khó khăn một chút vì thương lái các tỉnh miền xuôi thường đi qua để mua bán gia súc. Do đó, xã đã yêu cầu phòng chuyên môn có thông báo, khuyến cáo người dân khi xảy ra tình trạng lợn có biểu hiện bệnh phải báo xóm, xã và cơ quan chuyên môn đến lấy mẫu, tiêu hủy và phun khử trùng phòng dịch, tuyệt đối không được bán lợn bệnh cho thương lái…".