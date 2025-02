Đi đòi nợ thuê, người phụ nữ bị truy nã

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã số 1331/QĐTN-CSHS đối với bị can Nguyễn Thị Lan Anh (SN: 1995; Nơi thường trú: TDP Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) và Quyết định truy nã số 1332/QĐTN-CSHS đối với bị can Lưu Danh Hưng (SN: 2002; Nơi thường trú: TDP 13 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Lan Anh (ảnh tư liệu).

Được biết, Hưng và Lan Anh nhận "hợp đồng" đi đòi nợ thuê, số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng, xong chưa đòi được và đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Đề nghị người dân, khi phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh và đối tượng Lưu Danh Hưng, báo ngay cho Điều tra viên Nguyễn Văn Tuân - Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội; địa chỉ: Số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0934.350.505; báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.