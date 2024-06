Diễm My 9X khoe ảnh bikini cắt xẻ táo bạo do ông xã doanh nhân làm 'phó nháy'

Vân Hugo hiếm hoi đăng ảnh bikini sau khi sinh con GĐXH - Vân Hugo mới đây bất ngờ khoe ảnh bikini tạo dáng cùng con gái bên hồ bơi.

Sau khi kết hôn hồi tháng 12/2023, Diễm My 9X tập trung cho các dự án nghệ thuật, hoạt động cộng đồng lẫn công việc kinh doanh. Mới đây, nữ diễn viên diện trang phục bikini, được thiết kế cắt xẻ táo bạo. Đây là lần hiếm hoi Diễm My 9X khoe ảnh hở bạo trên trang cá nhân.

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc ngày một thăng hạng của Diễm My 9X, fan cũng bất ngờ trước dòng trạng thái nhắc đến ông xã của cô nàng. Theo đó, loạt ảnh trên chính là do ông xã Diễm My 9X chính là "phó nháy" cho vợ. Điều này đã khiến dân tình ngỡ ngàng, dành những lời khen ngợi cho khả năng nhiếp ảnh của chồng Diễm My 9X.

Diễm My 9X hiếm hoi chia sẻ hình ảnh diện bikini, hở bạo sau khi kết hôn.

Đây là những hình ảnh do đích thân ông xã của Diễm My 9X "phó nháy" cho vợ, khiến fan ghen tị.

Từ sau khi kết hôn, dù ít tham gia showbiz hơn trước song Diễm My 9X vẫn đều đặn cập nhật hoạt động trên trang cá nhân. Có thể thấy, nữ diễn viên thay đổi phong cách sexy hơn nhiều so với trước đây.

Street style của Diễm My 9X.