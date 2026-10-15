Diện mạo Thanh Hương gây bất ngờ

Mới đây, Thanh Hương gây chú ý khi khi chia sẻ hình ảnh đầu trọc, gương mặt trang điểm đậm cùng đôi mắt kẻ sắc nét. Diện mạo khác hẳn hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh khiến nhiều khán giả bất ngờ và tò mò.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả để lại lời nhắn như: "Tóc chị đâu rồi?", "Chị nhập vai diễn nào đó ạ, tò mò quá".

Diện mạo khác lạ của Thanh Hương khiến fan bất ngờ.

Thanh Hương tung video hậu trường "biến hình".

Được biết, Thanh Hương đang hóa trang cho một vai diễn trên sân khấu kịch của Nhà hát kịch Hà Nội. Tuy nhiên, danh tính nhân vật chưa được nữ diễn viên hé lộ.

Hiện tại, Thanh Hương cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi thủ vai Tâm trong phim giờ vàng "Đội bóng nữ làng Xuân" của đạo diễn Trần Trọng Khôi.

Thanh Hương sinh năm 1988, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như: Người phán xử, Quỳnh búp bê, Cuộc đời vẫn đẹp sao,... Những năm gần đây, Thanh Hương mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh: Tìm xác: Ma không đầu, Thiên đường máu, Mùi Phở,... Sắp tới, Thanh Hương góp mặt trong phim điện ảnh "Người được chọn". Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý chính kịch, khai thác đề tài tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ hầu đồng. Hiện tại, thông tin về nhân vật do nữ diễn viên đảm nhận chưa được tiết lộ. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 11/2026.

Sắc vóc đời thường của nữ diễn viên "Đội bóng nữ làng Xuân".

Ở tuổi U40, Thanh Hương hiện là mẹ đơn thân.



