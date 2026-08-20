Đan Lê, Thanh Hương làm cầu thủ bóng đá

"Đội bóng nữ làng Xuân" lựa chọn cách kể về một bộ phim nữ quyền theo một cách gần gũi, vui vẻ và đời thường. Phim không đặt các nhân vật vào những tuyên ngôn lớn lao, mà bắt đầu từ một điều rất nhỏ: người phụ nữ cũng cần một khoảng thời gian, một không gian thuộc về mình.



Bộ phim kết hợp bóng đá nữ với đời sống làng quê, tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa giàu cảm xúc. Những buổi tập vụng về, những chiến thuật "không giống ai", những trận đấu có lúc hỗn loạn chính là nơi các nhân vật dần bộc lộ những góc khuất, khát vọng và sức mạnh của mình.

"Đội bóng nữ làng Xuân" có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ.

"Đội bóng nữ làng Xuân" có sự góp mặt của nhiều gương mặt vừa lạ vừa quen. Sau vai Mỹ Vân si tình - con ông trùm trong "Cách em 1 milimet", Thảo My tiếp tục được đạo diễn Trần Trọng Khôi tin tưởng giao vai Minh – cô gái trẻ bướng bỉnh, đầy năng lượng và luôn tin mình có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Diễn viên trẻ Hoài Vũ hoá thân vào vai Bá - một dáng vẻ hiền lành, có phần nhu nhược khác biệt hẳn với Cương trong "Phía bên kia thành phố". Diễn viên Ngọc Mai đảm nhận vai Linh cong cớn, hay dỗi, tạo nên bộ ba đầy năng lượng Minh – Linh – Bá.

Thanh Hương, Đan Lê, Hồ Liên hoá thân thành các nữ cầu thủ.

Hoá thân vào vai các nữ cầu thủ có độ tuổi trải dài từ U30 – U50 là sáu "chị đẹp": Thanh Hương trong vai Tâm thô kệch mà lại nhạy cảm; Diễm Hương đảm nhận vai Mỹ Dung đầy sắc sảo; diễn viên Hồ Liên trong vai chị Nga béo lớn tuổi nhất đội hình, luôn nói cười sảng sảng; Đan Lê đảm nhận vai Yến dịu dàng, cam chịu; Tuyết Trinh trong vai Loan cán bộ; Thụy Hoà hoá thân thành Đào lạnh đạm với mọi thứ. Sáu chị em cùng với Minh tạo nên những màu sắc rất khác của đội bóng làng Xuân.

Chia sẻ về vai diễn, Đan Lê (vai Yến) cho biết việc tham gia một bộ phim về bóng đá khiến gia đình cô bất ngờ. Nữ diễn viên kể: "Khi tham gia bộ phim, những người biết mình, ông xã, hai đứa con, mọi người đều cười bảo: 'Ơ, mẹ đá bóng được á?'".

Với Đan Lê, Đội bóng nữ làng Xuân không đơn thuần là phim về bóng đá mà còn kể về những người phụ nữ nông thôn, "mỗi người một số phận".



Theo Đan Lê, không chỉ cô mà các diễn viên khác cũng gặp thử thách bởi họ là diễn viên, trong khi bóng đá có những yêu cầu chuyên môn riêng. Các thành viên phải dành thời gian rèn luyện thể lực, tập kỹ thuật và nhận sự hỗ trợ từ đạo diễn, ê-kíp trong quá trình quay. Với cô, Đội bóng nữ làng Xuân không đơn thuần là phim về bóng đá mà còn kể về những người phụ nữ nông thôn, "mỗi người một số phận".

Đạo diễn và dàn diễn viên phim Đội bóng nữ làng Xuân.

Hỗ trợ cho các diễn viên là công nghệ đóng thế. Bên cạnh dàn diễn viên, đạo diễn Trần Trọng Khôi còn tìm những vận động viên có hình thể tương đồng với diễn viên để thực hiện các pha gay cấn hay những tranh chấp bóng thực sự, tránh chấn thương cho các diễn viên. Ê kíp cũng phối hợp các cảnh quay thực tế với công nghệ AI và kỹ xảo (VFX) mới để xử lý các cảnh quay, giúp kỹ năng của nhân vật trông chuyên nghiệp và chân thực hơn. Điều này đã bù đắp những thiếu hụt về kỹ năng thực tế của diễn viên, điều mà trước đây đòi hỏi diễn viên phải tập luyện hàng năm trời mới có thể thực hiện.

NSND Trung Anh đảm nhận vai ông Khiêm - hiệu trưởng, đồng thời là bố của Minh.

Phim còn có sự tham gia của NSND Trung Anh. "Ông bố quốc dân" đảm nhận vai ông Khiêm - hiệu trưởng, đồng thời là bố của Minh. Trong phim, ông Khiêm là người sống nguyên tắc, định hướng con gái theo học sư phạm và phản đối việc Minh muốn theo đuổi bóng đá. Sự khác biệt trong lựa chọn tương lai khiến hai cha con nảy sinh mâu thuẫn, cho thấy khoảng cách trong cách nhìn giữa các thế hệ.

Bộ phim "Đội bóng nữ làng Xuân" sẽ lên sóng lúc 20h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ tháng 9/2026.