NSƯT Chí Trung, Thanh Hương, Cường Cá góp mặt trong phim nối sóng 'Dưới ô cửa sáng đèn'

| Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - "Con đến đây" - series phim ngắn đề tài y khoa về hành trình tìm con sẽ ra mắt khán giả trong tháng 7/2026.

Khác với hình ảnh chị Nguyệt phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đang phát trên kênh VTV3, Thanh Hương sẽ xuất hiện trong một tạo hình hoàn toàn mới mẻ - một nữ bác sĩ trong dự án phim ngắn "Con đến đây" sắp ra mắt khán giả.

Trong phim, Thanh Hương vào vai Lan Anh - nữ bác sĩ độc thân và chưa có con. Cô là hình mẫu phụ nữ cầu toàn, mắc hội chứng OCD, nghiêm khắc trong công việc nhưng ẩn sau đó là một tâm hồn tinh tế, khát khao yêu thương và đam mê phim ngôn tình. Lan Anh thường xuyên phải chịu áp lực và tổn thương từ những định kiến xã hội về việc chưa kết hôn, chưa làm mẹ.

NSƯT Chí Trung, Thanh Hương Cường Cá góp mặt trong phim nối sóng 'Dưới ô cửa sáng đèn' - Ảnh 1.

Diễn viên Thanh Hương vai Lan Anh trong "Con đến đây". Ảnh VTV

Diễn viên Thanh Hương cho biết, nhân vật Lan Anh có chiều sâu tâm lý và là một trong bốn bác sĩ giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện của "Con đến đây". Ngay từ khi đọc kịch bản, cô đã cảm thấy đây là một nhân vật rất đẹp. Nếu ngoài đời có một bác sĩ như vậy thì chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người.

Một nhân vật khác nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả đó là NSƯT Chí Trung. Trong "Con đến đây", NSƯT Chí Trung đảm nhận một vai diễn với màu sắc khác biệt. Một nhà lãnh đạo lập dị, khó đoán, thường đưa ra những quyết định mang tính thử thách cao nhằm buộc cấp dưới phải đối diện với sự thật, tạo nên những nút thắt tình huống đắt giá. Tuy nhiên, trong bộ phim này nam diễn viên tiết chế rất nhiều yếu tố hài.

NSƯT Chí Trung, Thanh Hương Cường Cá góp mặt trong phim nối sóng 'Dưới ô cửa sáng đèn' - Ảnh 2.

NSƯT Chí Trung tiếp tục góp mặt trong phim nối sóng "Dưới ô cửa sáng đèn". Ảnh VTV

Lấy bối cảnh bệnh viện, phim "Con đến đây" dự kiến ra mắt khán giả truyền hình trong tháng 7. Bộ phim xoay quanh hành trình tìm con đầy nước mắt lẫn tiếng cười của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Qua những tình huống bi hài đan xen, bộ phim phơi bày những lát cắt chân thực về hôn nhân gia đình đương đại: những áp lực tâm lý, rào cản định kiến…

NSƯT Chí Trung, Thanh Hương Cường Cá góp mặt trong phim nối sóng 'Dưới ô cửa sáng đèn' - Ảnh 3.

"Con đến đây" dự kiến ra mắt khán giả truyền hình trong tháng 7. Ảnh VTV

Tác phẩm quy tụ đội ngũ diễn viên thực lực và có sức hút truyền thông mạnh mẽ thuộc nhiều thế hệ như: NSƯT Chí Trung, Thanh Hương, Cường Cá, Hoàng Jacob, Phùng Đức Hiếu, Lê Bống... Sự kết hợp giữa các tên tuổi gạo cội và những nhân tố trẻ tiềm năng hứa hẹn tạo nên sự phong phú trong lối diễn xuất, giúp tiếp cận đa dạng đối tượng khán giả.

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