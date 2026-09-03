Đan Lê, Thảo My và Thanh Hương xuất hiện trong 'Đội bóng nữ làng Xuân' phát sóng tối nay

Phim "Đội bóng nữ làng Xuân" nối sóng phim "Lửa trắng", thuộc dòng phim chất lượng miniseries, bộ phim sẽ lên sóng lúc 20h thứ Năm, Sáu hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ tôi nay (ngày 3/9). Bộ phim là hành trình của những người phụ nữ vượt qua giới hạn của bản thân để thay đổi cuộc đời mình.

Câu chuyện của "Đội bóng nữ làng Xuân" xoay quanh Minh, một cô gái 19 tuổi tràn đầy năng lượng và bướng bỉnh, luôn tin rằng mình có năng khiếu bóng đá và chỉ còn thiếu một cơ hội để bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khao khát của Minh lại gặp phải sự phản đối gay gắt từ ông Khiêm - người cha làm hiệu trưởng, đầy nguyên tắc của cô.

Phim "Đội bóng nữ làng Xuân" sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 3/9. Ảnh VTV

Bất chấp sự ngăn cấm từ gia đình và việc bị lừa mất cơ hội gia nhập một đội bóng, Minh không hề đầu hàng mà quyết định tự đứng ra thành lập đội bóng nữ của làng Xuân để tham gia giải đấu phong trào tại địa phương. Ban đầu, việc lập đội bóng đối với Minh là nhằm chứng minh năng lực của bản thân và tìm kiếm một cơ hội đổi đời.



Minh may mắn luôn có sự đồng hành của Linh và Bá - hai người bạn thân thiết từ thời thơ ấu. Tình bạn khăng khít của bộ ba Minh - Linh - Bá đã tạo nên một màu sắc vô cùng trẻ trung, tươi mới và hài hước cho bộ phim. Sau biết bao nỗ lực, từ những kế hoạch tỉ mỉ và những màn thuyết phục kiên trì của Minh, Đội bóng nữ làng Xuân cuối cùng cũng tập hợp được các chị em trong làng.

"Đội bóng nữ làng Xuân" theo hướng gần gũi, vui vẻ và đậm chất đời thường. Ảnh VTV

Sức hút của "Đội bóng nữ làng Xuân" còn đến từ sự góp mặt của nhiều gương mặt vừa lạ vừa quen. Ở tuyến nhân vật trẻ trung, Thảo My được tin tưởng giao vai nữ chính Minh. Bên cạnh đó, diễn viên trẻ Hoài Vũ hóa thân vào vai Bá - một chàng trai có dáng vẻ hiền lành, có phần nhu nhược, khác biệt hẳn với vai Cương trong phim "Phía bên kia thành phố".

Diễn viên Ngọc Mai đảm nhận vai Linh hay dỗi, tạo nên bộ ba đầy năng lượng Minh - Linh - Bá thú vị.

"Đội bóng nữ làng Xuân" còn đến từ sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc. Ảnh VTV

Tuyến nhân vật các nữ cầu thủ làng Xuân có độ tuổi trải dài từ U30 đến U50 được đảm nhận bởi các "chị đẹp" của màn ảnh nhỏ. Thụy Hòa vào vai Đào - một tài năng thiên bẩm về bóng đá nhưng từng có một mối duyên chẳng mấy vui vẻ với bóng đá. Mỹ Dung do Diễm Hương thủ vai, là một người phụ nữ sắc sảo, luôn sống trong vỏ bọc hào nhoáng và để tâm đến việc làm thế nào để bản thân nổi bật hơn là tập trung thi đấu.

Thanh Hương hoá thân vào vai Tâm - một phụ nữ khỏe hơn nhiều người đàn ông nhưng mang vẻ ngoài thô kệch, đằng sau đó lại là một tâm hồn vô cùng nhạy cảm cùng mặc cảm tự ti vì nghĩ mình là người “nặng vía”. Chị Nga do Hồ Liên thủ vai, là thành viên lớn tuổi nhất trong đội hình, lúc nào cũng hài hước nhưng mang nỗi mặc cảm về ngoại hình.

Đan Lê trở lại màn ảnh với vai Yến trong "Đội bóng nữ làng Xuân". Ảnh VTV



Sau một thời gian vắng bóng, Đan Lê trở lại với phim truyền hình khi đảm nhận vai Yến là người phụ nữ "liễu yếu đào tơ", dịu dàng, cam chịu, đồng thời là một người vợ bị bạo hành. Tuyết Trinh trong vai Loan - một cán bộ xã có tính cách chua ngoa nhưng bộc trực, thẳng thắn, sẵn sàng bênh vực người yếu thế.

Tin sao 2/9: Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin tại Miss World 2026, 'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi U50 GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc đầy tự tin khi bước vào sự kiện trong khuôn khổ Miss World 2026, trong khi đó ca sĩ Thanh Thảo gây chú ý trước nhan sắc gợi cảm ở tuổi U50.