Diễn viên Hoàng Yến sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân: Bình an khi 'xuất gia gieo duyên' tại Ấn Độ
GĐXH - Sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân và biến cố đời tư, diễn viên Đào Hoàng Yến tìm thấy sự bình an qua hành trình "xuất gia gieo duyên" tại Ấn Độ. Ở tuổi ngoài 40, "cô Xuyến" của "Về nhà đi con" tái xuất với diện mạo lạc quan, sẵn sàng mở lòng đón nhận hạnh phúc mới.
Diễn viên Đào Hoàng Yến là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam, đặc biệt sau vai cô Xuyến trong bộ phim đình đám Về nhà đi con. Với lối diễn tự nhiên, hài hước và nhiều câu thoại gây ấn tượng, nhân vật của cô nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của bộ phim.
Tuy nhiên, ngoài đời, cuộc sống của nữ diễn viên lại trải qua không ít thăng trầm. Hoàng Yến từng nhiều lần chia sẻ về hành trình tình cảm nhiều biến cố của mình khi trải qua bốn cuộc hôn nhân đổ vỡ. Có giai đoạn, cô cho biết mình gần như "trắng tay" sau những lần chia tay và phải vừa làm nghề vừa kinh doanh để ổn định cuộc sống, nuôi con.
Những biến cố cá nhân đã khiến nữ diễn viên có lúc rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Trong một số chia sẻ với truyền thông, cô thừa nhận từng cảm thấy kiệt sức trước những áp lực của cuộc sống và lựa chọn tìm đến con đường tâm linh như một cách để cân bằng lại bản thân.
Khoảng thời gian gần đây, Hoàng Yến gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh "xuống tóc" và thực hiện hành trình xuất gia gieo duyên trong thời gian ngắn tại Ấn Độ. Nữ diễn viên cho biết đây là quyết định xuất phát từ mong muốn được chiêm nghiệm cuộc sống, học cách buông bỏ những điều đã qua. Theo cô, việc tu tập giúp con người nhìn lại bản thân, từ đó sống nhẹ nhàng và bình an hơn.
Chia sẻ về quyết định này, nữ diễn viên từng bày tỏ rằng mình cảm thấy hạnh phúc khi được trải nghiệm đời sống tu tập, dù chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với Hoàng Yến, việc "xuất gia gieo duyên" không phải là từ bỏ hoàn toàn cuộc sống thế tục, mà là cơ hội để tĩnh tâm, nhìn lại hành trình của bản thân và tìm ra cách sống cân bằng hơn.
Sau quãng thời gian tĩnh tâm, nữ diễn viên cho thấy tinh thần tích cực và cởi mở hơn khi nhắc tới chuyện tình cảm. Trên mạng xã hội, cô từng tiết lộ đang có người đồng hành mới trong cuộc sống. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, bởi trước đó Hoàng Yến từng nhiều lần bày tỏ sự dè dặt khi nói về hôn nhân sau những lần đổ vỡ.
Thậm chí, nữ diễn viên còn từng úp mở về khả năng bước vào cuộc hôn nhân thứ năm, khiến không ít người bất ngờ. Dù vậy, cô cho biết sẽ giữ kín thông tin về người bạn đời và không công khai quá nhiều đời sống riêng tư như trước.
Ở tuổi ngoài 40, Đào Hoàng Yến cho biết điều cô trân trọng nhất hiện nay là sự bình an và những trải nghiệm đã đi qua. Với nữ diễn viên, mỗi biến cố trong cuộc sống đều là một bài học giúp bản thân trưởng thành hơn. Chính vì vậy, cô chọn cách nhìn nhận quá khứ với sự biết ơn, thay vì nuối tiếc.
Từ một diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ đến người phụ nữ trải qua nhiều thăng trầm đời tư, hành trình của Đào Hoàng Yến vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Với tinh thần lạc quan sau thời gian tĩnh tâm, nữ diễn viên cho thấy hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng bước tiếp và đón nhận những chương mới của cuộc sống.
Người yêu cũ của Steven Nguyễn trong 'Không giới hạn' là ai?Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Thùy Anh trong vai Hà Lê là người yêu cũ của Minh Kiên (Steven Nguyễn) sẽ xuất hiện trong các tập tiếp theo của "Không giới hạn" mang đến sự bất ngờ, kịch tính.
Nam đạo diễn loạt phim hàng trăm tỷ, tuổi U40 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn tiếc một điềuGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Đạo diễn Trấn Thành sở hữu loạt phim trăm tỷ, đời sống hôn nhân viên mãn bên vợ là ca sĩ Hari Won.
Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày thángGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Lệ Quyên trong ngày sinh nhật của Lâm Bảo Châu đã viết những lời xúc động và chân tình. Cô thẳng thắn ví tình yêu của mình bình dị như bao cặp đôi trên thế gian.
Tin vui của Đỗ Mỹ Linh sau gần 10 năm Miss WorldGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Sau gần một thập kỷ, Đỗ Mỹ Linh được xuất hiện trên fanpage 4,6 triệu người theo dõi của Miss World (Hoa hậu Thế giới) khiến fan sắc đẹp bất ngờ.
Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hộiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Minh Kiên sớm trở thành người nổi tiếng, nhưng sau đó anh lại bị một số kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín, hình ảnh.
Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Quân bày tỏ mong muốn được mời Thương đến nhà dự sinh nhật mẹ mình để cả hai có cơ hội hiểu hơn về nhau.
Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong lần gặp nhau ngoài bãi biển, Minh Kiên đã ngỏ lời muốn Lam Anh làm bạn gái và được cô nàng đồng ý.
Nữ NSƯT quê Thái Nguyên nổi tiếng phim giờ vàng vừa rao bán nhà 16 tỷ đồng là ai?Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - NSƯT Kiều Anh mới đây đã khiến khán giả sốc khi rao bán căn hộ chung cư cao cấp có giá trị hơn chục tỷ đồng. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng phim giờ vàng nhưng kín tiếng về đời tư này lại khiến khán giả tò mò.
Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú DưaXem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Bằng Kiều và 2 thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là Tuấn Hưng, Tú Dưa đang nỗ lực luyện tập để có một đêm diễn hay gửi đến khán giả thủ đô.
Thành tích chưa từng có ở rạp ViệtXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cột mốc đặc biệt của điện ảnh nội địa khi ba bộ phim Việt cùng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.
Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'Thế giới showbiz
GĐXH - "Vũ đã có tất cả những gì mình mong muốn, giàu lên cũng là nhờ ca hát thì giờ là lúc mình phải trả ơn đời, trả ơn khán giả đã cho mình có được ngày hôm nay", ca sĩ Nguyên Vũ nói.