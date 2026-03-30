Cuộc sống của cặp diễn viên chính phim 'Thỏ ơi' sau doanh thu 450 tỷ đồng
Thành công nhờ phim điện ảnh "Thỏ ơi" của Trấn Thành, cuộc sống của hai diễn viên chính là Vĩnh Đam và LyLy có nhiều thay đổi.
Đại thắng phòng vé dịp Tết 2026, phim điện ảnh Thỏ ơi hiện chạm mốc doanh thu gần 450 tỷ đồng. Thành công của phim giúp tên tuổi của cặp diễn viên chính LyLy - Vĩnh Đam được khán giả chú ý. Xuất hiện tại sự kiện của Pop Mart ở TP.HCM, cả hai diện trang phục trẻ trung, phù hợp với chủ đề chương trình.
Tại sự kiện, cặp đôi có nhiều tương tác ăn ý như chụp ảnh, trò chuyện và giao lưu cùng hàng trăm khán giả. Vĩnh Đam và LyLy bày tỏ niềm vui, vinh dự khi được tham gia sự kiện của một thương hiệu đồ chơi nổi tiếng toàn cầu.
Vĩnh Đam hé lộ bản thân anh thấy mình giống với nhân vật Labubu của thương hiệu này vì tính cách có phần bí ẩn, trong khi đó LyLy thích nhân vật Twinkle Twinkle vì thích năng lực vui tươi, tích cực.
Sau Thỏ ơi, LyLy và Vĩnh Đam đều giữ mối quan hệ thân thiết. LyLy nói mừng vì sau phim cô có thêm nhiều mối quan hệ mới và Vĩnh Đam là một trong số đó. Nữ ca sĩ giữ liên lạc với mọi người, thỉnh thoảng hay gặp nhau ăn uống, trò chuyện nhắc nhớ về kỷ niệm quay phim.
Nhờ thành công của phim, LyLy cũng chia sẻ cô được chú ý nhiều hơn và nhận được nhiều show. Giọng ca sinh năm 1996 xem đây là điều may mắn không phải ai cũng có được. Cô vẫn đang nỗ lực trau dồi diễn xuất với mong muốn thử sức với dự án điện ảnh kế tiếp.
Về phía Vĩnh Đam, anh thừa nhận cuộc sống như "bước sang một trang mới" sau Thỏ ơi. Nam diễn viên tiết lộ cát-xê của anh tăng thêm 100 lần. Hiện anh đang có dự án Bus: Chuyến xe một chiều công chiếu tại rạp, đồng thời nhận thêm nhiều show và lời mời hợp tác từ các nhãn hàng.
Nam diễn viên cao 1,92m cho biết bản thân đã trưởng thành hơn, biết tiết chế trong lời nói và hành động. Anh cũng nhận được nhiều lời khuyên, kinh nghiệm quý từ đạo diễn Trấn Thành trong quá trình làm nghề.
Hiện, Vĩnh Đam vẫn là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện. Bên cạnh việc chạy show, anh vẫn đến trường để hoàn thành chương trình học.
Thời gian tới, Vĩnh Đam dự định tham gia các lớp diễn xuất để trau dồi kỹ năng, sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn. Theo anh, đi nhanh hay chậm không quan trọng bằng việc đi được bao xa và để lại dấu ấn trong lòng khán giả.
"Ước mơ từ nhỏ của tôi thực ra là làm ca sĩ, sau đó cái duyên đưa đẩy đến nghề người mẫu rồi diễn viên. Nhưng trong tương lai, nếu không làm diễn viên nữa, tôi muốn trở thành một đạo diễn hoặc nhà sản xuất phim" , anh nói thêm.
Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Dù thành công rực rỡ trên sân khấu, nhưng đời sống riêng của nữ NSND này lại có nhiều trắc trở, truân chuyên.
Ca sĩ Khôi Minh lấy cảm hứng từ Hà Lê để làm mới nhạc Trịnh Công SơnCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
GĐXH - Thực hiện album nhạc Trịnh Công Sơn ở độ tuổi trung niên, ca sĩ Khôi Minh cho biết, lý do là bởi ở độ tuổi này suy nghĩ của anh có sự đồng cảm và tìm được sự an yên, vỗ về hơn khi tìm đến nhạc Trịnh. Một lý do nữa là được truyền cảm hứng từ ca sĩ Hà Lê – người làm mới nhạc Trịnh theo cách chưa ai làm và đạt được thành công.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: ‘Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi mới thấy buồn’Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rưng rưng khi nhắc lại biến cố lớn trong đời sống cá nhân. Anh cho biết năm 2024 là thời điểm khó khăn nhất khi mẹ qua đời.
Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà: 'Rực rỡ là điều có thể tạo ra được'Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
GĐXH - Nhắc đến Nguyễn Lệ Thuyên Hà, người ta thường nhớ đến một nghệ sĩ piano với nền tảng học thuật vững chắc, một giảng viên chuẩn mực trong đào tạo. Nhưng ít ai biết rằng, nhiều năm qua, cô còn là một "cầu nối" bền bỉ, đưa những tài năng trẻ Việt Nam bước ra thế giới thông qua các cuộc thi, chương trình nghệ thuật và những dự án kết nối quốc tế.
Khả Như giữ kỷ lục 4 năm liên tiếp có phim vượt 100 tỷ đồngCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Sau khi "Quỷ nhập tràng 2" vượt 100 tỷ đồng, Khả Như nối dài chuỗi 4 năm liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh vượt mốc trên, gồm "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng), "Mai" (552 tỷ đồng) và "Quỷ nhập tràng" (hơn 150 tỷ đồng). Trả lời Tiền Phong, diễn viên cho biết cô không ngại làm xấu, không sợ già hay đảm nhận những vai nặng tâm lý, đồng thời sẵn sàng đối mặt nếu có dự án thất bại, xem cú ngã là động lực và đứng dậy đi tiếp.
Điểm chung thú vị của hai 'diễn viên nghìn tỷ' màn ảnh ViệtCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Cùng ghi danh "diễn viên nghìn tỷ" khi liên tục có những dự án trăm tỷ đồng trong vài năm liên tiếp, cả hai còn có điểm chung thú vị.
Hoa hậu Việt Nam cao 1m58 từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Người đẹp này từng nhận được nhiều chú ý khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990 dù chỉ sở hữu chiều cao 1m58.
'Thần đồng opera' 14 tuổi: Sở hữu giọng hát hiếm có, giành loạt giải quốc tếCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
“Thần đồng opera” 14 tuổi Dương Đức Hải gây ấn tượng với giọng hát hiếm có, học vấn nổi bật và loạt giải thưởng quốc tế.
Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần TranhCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Câu chuyện về những kỳ bí của ngôi đền Tranh đến nay vẫn chưa được lý giải cụ thể và điều đó được thể hiện rõ vào mỗi mùa lễ hội như một sự linh ứng của ngôi đền thiêng.
Mỹ Tâm: 'Tôi và Mai Tài Phến chỉ cần nhìn nhau đã hiểu đối phương muốn gì'Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Theo Mỹ Tâm, giữa cô và Mai Tài Phến đôi khi không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu đối phương muốn gì.
Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần TranhCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Câu chuyện về những kỳ bí của ngôi đền Tranh đến nay vẫn chưa được lý giải cụ thể và điều đó được thể hiện rõ vào mỗi mùa lễ hội như một sự linh ứng của ngôi đền thiêng.