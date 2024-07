Diễn viên Lê Hùng qua đời ở tuổi 39

16 giờ trước

GĐXH - Á hậu Huyền My mới đây khoe khoảnh khắc mới trên trang cá nhân, để lộ chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út cùng dòng trạng thái: "In love with Majesty" (tạm dịch: "Yêu hoàng thượng").