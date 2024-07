Điều chưa biết về nữ sinh Hà Nội là thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD&ĐT công bố sáng 17/7 cho thấy, trong tổng số hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, có hai thí sinh cùng điểm số cao nhất 57,85 điểm.

Một trong hai thí sinh này là Nguyễn Hà Nhi (học sinh lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội). Thí sinh này đạt tổng điểm 57,85, trong đó điểm Lịch sử 10, Địa lý 10, Giáo dục công dân 10, Toán 8,8, Văn 9,25 và Ngoại ngữ 9,8.

Điểm danh thủ khoa các khối kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 GĐXH - Theo dữ liệu điểm thi được Bộ GD&ĐT công bố, có rất nhiều thí sinh là thủ khoa các khối kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Dưới đây là danh sách các thủ khoa.

Nguyễn Hà Nhi - thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp THPT năm 2024.

Chia sẻ niềm vui khi nhận kết quả thi, trên GD&TĐ, Hà Nhi nói: "Sáng nay, khi biết điểm thi, em rất vui và bất ngờ với số điểm mình đạt được. Dù phần nào biết được số điểm mình đạt được sau khi làm bài thi nhưng việc trở thành người đạt điểm cao nhất khiến em rất hạnh phúc".

Được biết, Hà Nhi học đều các môn và có niềm đam mê đặc biệt với môn Văn và đạt thành tích cao trong môn học này. Năm lớp 10, Hà Nhi đạt giải Ba học sinh giỏi Văn cấp trường, lớp 11 đạt giải Nhì học sinh giỏi văn cấp cụm và lớp 12 đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Văn cấp thành phố.

Để đạt được kết quả như ngày nay, Hà Nhi cho hay, quan trọng là niềm đam mê với môn học và cần tập trong cả trong quá trình học và quá trình dự thi. Ngoài ra, em tự lên thời khóa biểu cho mình để hoàn thành những công việc cần làm và cố gắng hoàn thành.

Với môn Văn, cô giáo chủ nhiệm chính là người truyền cảm hứng học Văn cho em. Thí sinh này cho biết, cô chủ nhiệm cũng có lộ trình ôn tập phù hợp cho học sinh, hướng dẫn cách làm bài, cách nêu những đoạn trích và bày tỏ ý kiến trước một vấn đề nghị luận.

Ngoài môn Văn, Hà Nhi cũng có tình yêu với môn Lịch sử. "Em yêu môn Lịch sử và yêu cô giáo dạy Sử. Cô đã luôn đồng hành cùng em, ở cạnh an ủi em rất nhiều. Ngay khi biết điểm em đã báo ngay cho cô giáo", nữ sinh này cho biết.

Tập thể lớp 12D1 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều.

Hà Nhi còn chú trọng học các môn Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung. Người truyền cảm hứng và giúp em viết những bài luận tiếng Anh sắc sảo là cô Vũ Mai Phương.

Được biết, gia đình của Hà Nhi không khá giả. Bố em đã về hưu, mẹ làm thợ may. So với các bạn, gia đình em không giàu có nên vì điều đó nên em cố gắng học tốt hơn. Ngoài học, Nhi còn phụ mẹ may và làm việc nhà. Nhi không có điều kiện học thêm nhiều và các kiến thức chủ yếu được học trên lớp và tự ôn luyện.

Nói về dự định xét tuyển nguyện vọng đại học, Hà Nhi cho biết: "Em sẽ xét tuyển đại học khối C00. Nguyện vọng 1 của em là Sư phạm Văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em thấy mình có khả năng truyền đạt tốt và mong ước trở thành cô giáo. Em đã dự kỳ thi đánh giá của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng điểm số không cao. Đây cũng là lý do em quyết tâm hơn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT".

13/19 thủ khoa toàn quốc đạt 29,75 điểm đến từ Bắc Ninh Theo dữ liệu điểm thi được Bộ GD&ĐT công bố, trong hơn 1 triệu thí sinh cả nước có 19 em đạt điểm cao nhất 29,75 tổ hợp C00 - thủ khoa toàn quốc.