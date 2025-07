Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đạt mức kỷ lục

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi đánh giá ngày 6/7.

Sáng 6/7, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND (Đề án 04) đã kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 tại Học viện An ninh nhân dân (ANND).

Trung tướng, TS Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo cũng cho biết, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm nay có gần 23.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng gần 5.000 thí sinh so với năm 2024. Kỳ thi năm nay được tổ chức tại 8 Hội đồng thi các học viện, trường CAND với tổng số hơn 1.000 phòng thi tại 35 điểm thi. Trong đó, phía Bắc có 25 điểm thi, phía Nam có 10 điểm thi.

Thông tin về công tác tổ chức thi, Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND cho biết: Năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an tại Học viện ANND là gần 3.500 thí sinh, tăng gần 1.300 thí sinh so với năm 2024. Học viện đã tổ chức thành 7 điểm thi với 142 phòng thi, huy động gần 500 lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.

Để phòng ngừa các hành vi gian lận thi bằng thiết bị công nghệ cao, Học viện đã hướng dẫn kỹ lưỡng cho cán bộ, giảng viên, các thành viên tham gia tổ chức kỳ thi về nghiệp vụ phát hiện dấu hiệu, biểu hiện của thí sinh nếu có gian lận; tổ chức chiếu phim, hình ảnh, giới thiệu một số thiết bị thí sinh có thể lợi dụng để gian lận, cách nhận biết, phát hiện thí sinh sử dụng các loại thiết bị này...

Trung tướng Trần Minh Lệ nhấn mạnh, sau 3 năm Bộ Công an tổ chức Kỳ thi đánh giá để các học viện, trường CAND làm căn cứ tuyển sinh đã nhận được sự phản hồi tích cực từ dư luận xã hội cũng như đông đảo học sinh. Sức lan tỏa của kỳ thi ngày càng lớn khi thí sinh tham dự kỳ thi năm sau cao hơn năm trước.

Lượng thí sinh dự thi vào các trường công an năm tăng gần 5.000 em so với 2024.

Năm 2025 ghi nhận kỷ lục về thí sinh đăng ký dự thi vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân khi trường này có gần 8.000 em, chiếm khoảng hơn 1/3 số lượng thí sinh dự thi vào các trường công an năm nay. Tỷ lệ chọi của đơn vị này đạt mức cao nhất 1/80.

Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh 8 trường công an năm nay là 2.350 học viên. Học viện An ninh Nhân dân tuyển nhiều nhất với 540 học viên, tiếp đến là Học viện Cảnh sát Nhân dân với 530 học viên.

Điểm thi của kỳ thi này sẽ được kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Ngoài ra, khối trường này còn tuyển thẳng học sinh đạt giải thi quốc gia và quốc tế theo quy chế của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an.