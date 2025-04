Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn táo thường xuyên?

Quả táo chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa , khi ăn táo thường xuyên sẽ mang lại các lợi ích sức khỏe, gồm:

Ngăn ngừa tổn thương tế bào trong cơ thể

Táo rất giàu chất chống oxy hóa gồm vitamin C, E, polyphenol, flavonoid... là những chất giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi bị tổn thương. Nguyên nhân do các chất chống oxy hóa này có thể trung hòa các gốc tự do (các phân tử không ổn định thúc đẩy tổn thương tế bào), làm giảm nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe nhất định như bệnh tim .

Ăn táo thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim khi ăn táo thường xuyên

Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy hàm lượng polyphenol và chất xơ trong táo có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách cải thiện tổng lượng cholesterol và mức cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL). Ngoài ra, chất xơ trong táo cũng làm giảm nguy cơ viêm và bệnh tim, đồng thời cải thiện sức khỏe của hệ vi sinh vật đường ruột.

Giúp kiểm soát cân nặng

Một quả táo cỡ trung bình chứa khoảng 86% nước và khi tiêu thụ loại thực phẩm này mang đến cảm giác no, giúp giảm lượng calo nạp vào. Bên cạnh đó, táo có hàm lượng chất xơ cao, hỗ trợ cơ thể đạt được lượng chất xơ khuyến nghị mà không cần tiêu thụ nhiều thực phẩm.

Khoa học đã chứng minh, ăn thực phẩm chứa nhiều chất xơ có thể làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, mang lại cảm thấy no hơn với lượng calo ít hơn. Chất xơ cũng có thể cải thiện sức khỏe tiêu hóa và nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột, hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất và kiểm soát cân nặng.

Những điều này cho thấy, táo chứa nhiều nước, ít calo nhưng lại giàu chất xơ, là loại thực phẩm tốt duy trì và đạt cân nặng mục tiêu.

Có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Ăn táo giúp ổn định lượng đường trong máu nhờ hàm lượng chất xơ cao và chỉ số đường huyết thấp. Chất xơ trong táo, đặc biệt là pectin, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường, ngăn ngừa tình trạng tăng đột biến và sụt giảm lượng đường trong máu.

Hơn nữa, nhiều nghiên cứu cho thấy ăn táo liên quan đến ỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ thấp hơn.

Cải thiện tiêu hóa

Ăn táo thúc đẩy tiêu hóa tốt hơn do hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ trong táo hỗ trợ nhu động ruột trơn tru và ngăn ngừa táo bón, đảm bảo hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, táo chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan hoạt động như một prebiotic, nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh và tăng cường sức khỏe đường ruột nói chung. Điều này không chỉ giúp giảm đầy hơi, khó tiêu mà còn cho phép bạn có một giấc ngủ thoải mái, thư giãn nếu ăn táo vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Tăng cường sức khỏe làn da

Ăn táo giúp tăng cường sức khỏe làn da do hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú, bao gồm vitamin A và C. Các chất chống oxy hóa này chống lại stress oxy hóa, thúc đẩy quá trình phục hồi da, làm giảm các dấu hiệu lão hóa.

Ngoài ra, táo cũng chứa các chất dinh dưỡng tăng cường collagen hỗ trợ độ đàn hồi và độ săn chắc mềm mại của da.

Ăn táo giúp tăng cường sức khỏe làn da do chứa nhiều nước và chất chống oxy hóa.

Thúc đẩy sức khỏe xương

Ăn táo giúp xương chắc khỏe nhờ hàm lượng các chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi , vitamin C và kali. Canxi rất quan trọng để duy trì xương chắc khỏe, trong khi vitamin C hỗ trợ sản xuất collagen, rất quan trọng cho sức mạnh và độ dẻo dai của xương. Kali giúp ngăn ngừa mất xương bằng cách trung hòa các axit làm suy yếu xương.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong táo giúp giảm viêm , có thể có lợi cho sức khỏe xương.

Giữ đủ nước cho cơ thể

Táo chứa 80% đến 89% nước và có thể giúp cơ thể duy trì đủ nước. Hơn nữa, táo cũng chứa chất điện giải cần thiết để duy trì sự cân bằng nước trong cơ thể. Các chất điện giải trong táo bao gồm canxi, kali, magiê, natri.

Mặc dù táo có thể góp phần vào quá trình hydrat hóa tổng thể nhưng chúng không phải là nguồn nước duy nhất và cơ thể vẫn cần bổ sung nước từ các nguồn khác để đảm bảo lượng nước cần thiết mỗi ngày. Một quả táo cỡ trung bình chứa 156g nước, tương đương với 156 ml.

Một số người có thể bị dị ứng với táo nên cần tránh dùng loại trái cây này. Ngoài ra, hạt táo chứa một lượng nhỏ xyanua, có thể nguy hiểm nếu tiêu thụ với số lượng lớn cũng cần được lưu ý.

