Điều khiển xe máy không có GPLX gây tai nạn chết người, nam thanh niên bị phạt tù 3 năm

Tòa án nhân dân huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy Khánh (SN 2004, trú tại khu Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách, vào khoảng 10h15 ngày 9/7/2024, mặc dù Nguyễn Duy Khánh không có giấy phép lái xe mô tô theo quy định, nhưng vẫn điều khiển xe mô tô BKS 98B3 - 751.xx (dung tích xy lanh 110cm3) lưu thông trên QL37 hướng Tiền Trung - TP. Chí Linh.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy Khánh. Ảnh: Nguyễn Nguyện.

Khi Khánh điều khiển phương tiện đi đến Km72 trên QL37 thuộc địa phận xã An Lâm (huyện Nam Sách), đã không chú ý giảm tốc độ khu vực có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm… va chạm với xe đạp điện do ông Phạm Văn C. điều khiển đang đi sang đường. Vụ tai nạn khiến ông C. tử vong tại hiện trường và xe đạp điện bị hư hỏng giá trị thiệt hại 348 nghìn đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Khánh 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Xem thêm video đang được quan tâm: