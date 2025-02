Điều tra vụ 50 người dàn cảnh cướp, đánh 1 gia đình đi chùa đầu năm

Ngày 4/2, lực lượng chức năng của thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang vào cuộc điều tra vụ một nhóm khoảng 50 người có hành vi cướp giật tài sản và gây thương tích đối với một gia đình đi chùa đầu năm mới.

Vụ việc xảy ra trước cổng chùa.

Trước đó, vào sáng 3/2, Công an phường An Phú, thị xã Tịnh Biên tiếp nhận tin báo của ông N.P.C (SN 1962; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về việc bị cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra tại chùa Kim Tiên, phường An Phú.

Lập tức, Công an phường An Phú đến hiện trường kiểm tra, xác minh và làm việc với các nạn nhân.

Theo báo cáo của Công an phường An Phú, khoảng 9 giờ ngày 3-2, khi gia đình của ông C gồm 10 người đến cửa chính vị trí chánh điện của chùa Kim Tiên thì bất ngờ có một nhóm khoảng 50 người đeo khẩu trang, đè ông C. xuống để giật dây chuyền.

Ông C la lớn thì các người này bao vây đánh nhóm gia đình C rồi cướp sợi dây chuyền vàng trắng trị giá 3,6 triệu đồng và tiền mặt là 12 triệu đồng.

Sau vụ xô xát, ông C bị nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có một vết bầm tím lớn trên vai, một vết rách da sâu tại cánh tay trái và nhiều vết trầy xước. Năm người trong gia đình ông C cũng bị thương tích.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích mang tính chất rất nghiêm trọng. Nhóm đối tượng gây án là người ngoài địa bàn, không xác định được nhân thân và lai lịch nên Công an phường An Phú báo cáo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý đúng theo quy định pháp luật.