Định đột nhập vào nhà người phụ nữ để cưỡng bức, gã đàn ông hối không kịp, hiện trường gây ám ảnh

Một vụ việc mới xảy ra ở Thái Lan đã khiến cho nhiều người ngỡ ngàng, khi kẻ đột nhập căn nhà của một người phụ nữ với mục đích định cưỡng bức chủ nhà đã phải trả cái giá đắt.

Đột nhập vào nhà người phụ nữ với âm mưu đen tối, gã đàn ông phải trả giá đắt

Thông tin trên tờ Thaiger cho biết sự việc mới xảy ra tại Ban Non Samakkhi, thuộc tỉnh Bueng Kan của Thái Lan. Hôm đó, khi đang ở nhà một mình, một người phụ nữ tên là Urai, 42 tuổi đã vô cùng sợ hãi khi có một gã đàn ông đột nhập vào với mục đích cưỡng bức cô.

Urai khai với cảnh sát rằng, khi đó trời đã khuya, ngoài trời đang mưa thì hắn đã đột nhập vào nhà cô, dùng một miếng vải để bịt miệng cô, không cho cô la hét cầu cứu. Trong lúc tuyệt vọng để giành lấy sự sống, Urai đã cắn được ngón tay của kẻ tấn công khiến hắn phải buông tay.

Gã đàn ông đã lẻn vào nhà người phụ nữ để định cưỡng bức cô. (Ảnh minh họa)

Sau nửa giờ vật lộn với gã đàn ông, cô phát hiện ra có một chiếc áo quanh cổ hắn. Bản năng sinh tồn đã khiến cô đã dùng hết sức lực để thít chặt nó vào cổ kẻ tấn công tình dục mình và khiến cho hắn ta lịm dần cho đến khi không còn thở nữa.

Cảnh sát từ đồn So Phisai nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau cuộc gọi khẩn cấp. Họ phát hiện ra thi thể không mặc quần áo và lạnh ngắt của kẻ đột nhập đang nằm trên một tấm thảm phủ chăn, với chiếc áo sơ mi quấn chặt quanh cổ. Cô Urai đã kể lại câu chuyện đau lòng cho họ.

Quá khứ bất hảo của gã đàn ông được tiết lộ, người thân cam kết không kiện tụng

Sau khi điều tra nhân thân, cảnh sát đã xác định kẻ tấn công cô Urai tên là Bunjong, 32 tuổi và đây không phải là cái tên xa lạ gì với họ. Hắn từng có tiền sử lạm dụng ma túy và từng đụng độ với cảnh sát với các tội danh như xâm phạm trái phép và tàng trữ súng. Hành vi thất thường của hắn từ lâu đã trở thành gánh nặng cho gia đình và cộng đồng.

Trưởng làng Boonruang cũng đã xác nhận quá khứ từng vào tù ra tội của Bunjong cho báo chí và cho biết đây là một người đàn ông đã trở nên hư hỏng, biến chất vì thói nghiện ngập. Ngay cả mẹ của hắn ta cũng buộc phải bỏ nhà ra đi để thoát khỏi những cơn bạo lực bộc phát của con trai.

Hiện trường vụ việc với thi thể của kẻ đột nhập.

Việc khám nghiệm pháp y tại bệnh viện So Phisai cho thấy không có thêm dấu hiệu giằng co hay vết thương nào trên thi thể Bunjong, ngoại trừ dấu vết do vết thắt cổ chí mạng để lại. Phát hiện này rất nhất quán với lời khai của Urai về vụ việc, cho thấy hành động giết người trong lúc bộc phát của cô là kết quả trực tiếp của việc tự vệ.

Người thân của Bunjong đã cử hành nghi thức tang lễ cho hắn và bày tỏ không có ý định khởi kiện Urai vì biết được hành động sai trái của con em mình. Đây sẽ là những tình tiết giảm nhẹ trong trường hợp cô Urai bị truy tố.

Cảnh sát trưởng Praiwal Thaoprom từ Đồn Cảnh sát So Phisai tuyên bố rằng mặc dù Bunjong đã xâm nhập trái phép và có âm mưu cưỡng bức cô Urai nhưng họ vẫn cần thu thập thêm bằng chứng cho cuộc điều tra.

Gia Linh