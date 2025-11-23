Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông đào được kho báu quý giá

Chủ nhật, 06:43 23/11/2025 | Chuyện đó đây
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Một người dò kim loại vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra kho báu lên tới 15.000 đồng tiền La Mã được chôn trong hai chiếc bình đất sét tại một cánh đồng.

Kho báu này được David Moss, 36 tuổi, đến từ Cheshire khai quật và có thể là kho báu lớn nhất từng được phát hiện ở xứ Wales.

Trước khi mang những đồng xu này đến cho các chuyên gia tại Bảo tàng Quốc gia Cardiff, ông Moss đã ngủ cùng chúng trong xe hơi của mình trong 3 ngày vì lo sợ chúng có thể bị đánh cắp.

Dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông đào được kho báu quý giá- Ảnh 1.

Kho báu này do David Moss, 36 tuổi, đến từ Cheshire, khai quật.

Ông đã phát hiện ra điều này khi đang dò kim loại tại một cánh đồng ở Bắc Wales cùng một người bạn.

Cặp đôi này đã định bỏ cuộc sau một ngày mưa ảm đạm thì một cầu vồng sáng xuất hiện.

"Nó thực sự giống như một dấu hiệu", ông Moss nói. "Sự kiên trì đã được đền đáp và những gì chúng tôi khám phá ra vượt xa mọi điều tôi từng mơ ước".

Ông Moss và người bạn Ian Nicholson ban đầu tìm thấy một chiếc nồi chứa tiền xu nằm sâu 55 cm dưới mặt đất.

Sau khi thông báo cho chủ đất, cặp đôi này lại tìm thấy một chiếc bình đầy khác trong cùng cánh đồng.

Ông Moss và người bạn của ông, Ian Nicholson, đã được hướng dẫn chuyên môn để khai quật cẩn thận những chiếc bình đất sét 2.000 năm tuổi trong vòng 6 giờ.

Sau đó, ông Moss bảo vệ những đồng tiền này cẩn thận trước khi lái xe 4 giờ đến Cardiff để giao chúng cho các chuyên gia.

Tổng trọng lượng của những đồng xu này là hơn 60kg.

Dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông đào được kho báu quý giá- Ảnh 2.

Ông Moss đã ngủ cùng số tiền xu trong 3 ngày vì lo sợ chúng có thể bị đánh cắp.

Anthony Halse, Chủ tịch Hiệp hội tiền tệ Nam Wales và Monmouthshire, nói với BBC rằng kho báu này có thể là phát hiện lớn nhất ở Wales.

Ông Moss sắp được hưởng khoản lợi nhuận khổng lồ trong những tháng tới.

Theo Đạo luật Kho báu năm 1996, bất kỳ đồ vật nào được tuyên bố là kho báu đều trở thành tài sản của Hoàng gia và được giữ an toàn để các bảo tàng hoặc phòng trưng bày ở Anh có thể mua.

Số tiền thu được từ việc mua bán thường được chia cho người tìm thấy nó và chủ đất.

Nếu không có tổ chức nào lựa chọn mua tiền xu, chúng có thể được mua bởi một người mua tư nhân.

Dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông đào được kho báu quý giá- Ảnh 3.

Ông Moss (phải) cùng bạn đang cầm một trong những chiếc bình đất sét.

Ông Moss bắt đầu tìm kiếm kim loại cách đây gần một thập kỷ. Ông đã tìm thấy kho tiền xu đầu tiên của mình vào năm 2018.

Trước đó, vào năm 2008, gần 6.000 đồng xu được tìm thấy chôn trong 2 chiếc bình ở Sully thuộc Thung lũng Glamorgan.

Và vào những năm 1990, một kho báu gồm 10.000 đồng tiền đã được tìm thấy gần thị trấn Chepstow của xứ Wales.

Phát hiện lớn nhất ở Anh là kho báu Cunetio, được phát hiện ở Wiltshire vào năm 1978.

Phương Linh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Vừa hoạt động, đài thiên văn Mỹ chụp được thứ khó giải thích

Vừa hoạt động, đài thiên văn Mỹ chụp được thứ khó giải thích

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Một cấu trúc bí ẩn dài hơn cả đường kính Ngân Hà đã được phơi bày bởi Vera C. Rubin, đài thiên văn mới nhất của Mỹ đặt tại Chile.

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Đường bờ biển ngoài khơi một hòn đảo chuyển sang màu đỏ tươi sau khi hứng chịu một trận mưa lớn.

Lộ diện một hành tinh mới có thể sống được

Lộ diện một hành tinh mới có thể sống được

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

(NLĐO) - Dấu hiệu của một hành tinh đá cỡ lớn vừa được tìm thấy quanh ngôi sao Gliese 251 cách chúng ta chỉ 18 năm ánh sáng.

Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"

Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Có một ngôi làng kỳ lạ trên thế giới mà 18 năm nay không có trẻ em, chỉ có 30 người trưởng thành và hàng trăm con búp bê.

Phát hiện kho báu đồng xu rải rác trên bãi biển: Sự thật đằng sau "nổi da gà"

Phát hiện kho báu đồng xu rải rác trên bãi biển: Sự thật đằng sau "nổi da gà"

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Mọi người được khuyến cáo nên tránh xa "kho báu" này ngay lập tức.

Con trâu khủng giá 65 tỷ đồng, ít hơn chủ nhân "không ưng bán"

Con trâu khủng giá 65 tỷ đồng, ít hơn chủ nhân "không ưng bán"

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Con trâu khủng cao khoảng 1,75m và ăn 20 loại thức ăn mỗi ngày. Bộ lông láng mượt như sa tanh của Modi là do được dắt chạy bộ 5km mỗi ngày và được massage bằng dầu sau khi tắm. Chi phí chăm sóc con trâu lên tới 2,9 tỷ đồng mỗi năm.

Phát hiện chấn động: Bằng chứng về 'thế giới đã mất' nằm sâu trong lòng Trái Đất

Phát hiện chấn động: Bằng chứng về 'thế giới đã mất' nằm sâu trong lòng Trái Đất

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Trong suốt hàng tỷ năm hình thành và tiến hóa, Trái Đất đã trải qua vô số biến động dữ dội, từ những vụ va chạm khổng lồ cho đến các chu kỳ kiến tạo liên tục thay đổi diện mạo hành tinh.

“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạc

“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạc

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Những bức tường lượn sóng bí ẩn được tìm thấy ở sa mạc Sinai của Ai Cập vừa được xác định là phần còn lại của một pháo đài cổ đại.

Bức tranh 700.000 USD của Picasso biến mất bí ẩn

Bức tranh 700.000 USD của Picasso biến mất bí ẩn

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra vụ mất tích bí ẩn của một bức tranh của Pablo Picasso sau khi tác phẩm này dường như “biến mất” trong quá trình vận chuyển tới triển lãm.

Thành phố 2.000 tuổi “trỗi dậy” từ bên dưới thị trấn châu Âu

Thành phố 2.000 tuổi “trỗi dậy” từ bên dưới thị trấn châu Âu

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Một "thành phố mất tích" mà theo các tư liệu lịch sử là từng rất thịnh vượng trong suốt 3 thế kỷ đầu Công nguyên đã được tìm thấy ở Hungary.

Xem nhiều

Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sát

Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sát

Chuyện đó đây

Một vụ việc gây rúng động đã xảy ra tại bãi biển Saunton Sands ở Devon (Anh), khi bé trai 2 tuổi đang chơi đùa vô tình phát hiện ra nhiều xương người.

Đi đào gốc cây, người đàn ông bỗng nhặt được kho báu hơn 2 tỷ đồng

Đi đào gốc cây, người đàn ông bỗng nhặt được kho báu hơn 2 tỷ đồng

Chuyện đó đây
Phát hiện chấn động: Bằng chứng về 'thế giới đã mất' nằm sâu trong lòng Trái Đất

Phát hiện chấn động: Bằng chứng về 'thế giới đã mất' nằm sâu trong lòng Trái Đất

Chuyện đó đây
Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"

Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"

Chuyện đó đây
Con trâu khủng giá 65 tỷ đồng, ít hơn chủ nhân "không ưng bán"

Con trâu khủng giá 65 tỷ đồng, ít hơn chủ nhân "không ưng bán"

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top