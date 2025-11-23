Dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông đào được kho báu quý giá

Kho báu này được David Moss, 36 tuổi, đến từ Cheshire khai quật và có thể là kho báu lớn nhất từng được phát hiện ở xứ Wales.

Trước khi mang những đồng xu này đến cho các chuyên gia tại Bảo tàng Quốc gia Cardiff, ông Moss đã ngủ cùng chúng trong xe hơi của mình trong 3 ngày vì lo sợ chúng có thể bị đánh cắp.

Kho báu này do David Moss, 36 tuổi, đến từ Cheshire, khai quật.

Ông đã phát hiện ra điều này khi đang dò kim loại tại một cánh đồng ở Bắc Wales cùng một người bạn.

Cặp đôi này đã định bỏ cuộc sau một ngày mưa ảm đạm thì một cầu vồng sáng xuất hiện.

"Nó thực sự giống như một dấu hiệu", ông Moss nói. "Sự kiên trì đã được đền đáp và những gì chúng tôi khám phá ra vượt xa mọi điều tôi từng mơ ước".

Ông Moss và người bạn Ian Nicholson ban đầu tìm thấy một chiếc nồi chứa tiền xu nằm sâu 55 cm dưới mặt đất.

Sau khi thông báo cho chủ đất, cặp đôi này lại tìm thấy một chiếc bình đầy khác trong cùng cánh đồng.

Ông Moss và người bạn của ông, Ian Nicholson, đã được hướng dẫn chuyên môn để khai quật cẩn thận những chiếc bình đất sét 2.000 năm tuổi trong vòng 6 giờ.

Sau đó, ông Moss bảo vệ những đồng tiền này cẩn thận trước khi lái xe 4 giờ đến Cardiff để giao chúng cho các chuyên gia.

Tổng trọng lượng của những đồng xu này là hơn 60kg.

Ông Moss đã ngủ cùng số tiền xu trong 3 ngày vì lo sợ chúng có thể bị đánh cắp.

Anthony Halse, Chủ tịch Hiệp hội tiền tệ Nam Wales và Monmouthshire, nói với BBC rằng kho báu này có thể là phát hiện lớn nhất ở Wales.

Ông Moss sắp được hưởng khoản lợi nhuận khổng lồ trong những tháng tới.

Theo Đạo luật Kho báu năm 1996, bất kỳ đồ vật nào được tuyên bố là kho báu đều trở thành tài sản của Hoàng gia và được giữ an toàn để các bảo tàng hoặc phòng trưng bày ở Anh có thể mua.

Số tiền thu được từ việc mua bán thường được chia cho người tìm thấy nó và chủ đất.

Nếu không có tổ chức nào lựa chọn mua tiền xu, chúng có thể được mua bởi một người mua tư nhân.

Ông Moss (phải) cùng bạn đang cầm một trong những chiếc bình đất sét.

Ông Moss bắt đầu tìm kiếm kim loại cách đây gần một thập kỷ. Ông đã tìm thấy kho tiền xu đầu tiên của mình vào năm 2018.

Trước đó, vào năm 2008, gần 6.000 đồng xu được tìm thấy chôn trong 2 chiếc bình ở Sully thuộc Thung lũng Glamorgan.

Và vào những năm 1990, một kho báu gồm 10.000 đồng tiền đã được tìm thấy gần thị trấn Chepstow của xứ Wales.

Phát hiện lớn nhất ở Anh là kho báu Cunetio, được phát hiện ở Wiltshire vào năm 1978.

Phương Linh