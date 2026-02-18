Đỗ Mỹ Linh gây chú ý ngày đầu năm mới

Trong năm 2025, Đỗ Mỹ Linh dành phần lớn thời gian cho tổ ấm nhỏ, gần như vắng bóng tại các hoạt động showbiz. Từ cuối năm, cô còn vướng tin đồn mang thai lần hai khi thường xuyên diện trang phục rộng rãi và hạn chế chia sẻ trên mạng xã hội. Trước những đồn đoán, người đẹp lựa chọn giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận.