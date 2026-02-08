Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh lần đầu làm vedette gây chú ý cộng đồng mạng
GĐXH - Mới đây, hình ảnh ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh tự tin sải bước trên sân khấu trong một sự kiện của trường bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội. Đoạn clip do chính nàng hậu chia sẻ nhanh chóng thu hút hơn 400.000 lượt xem cùng nhiều bình luận quan tâm từ cộng đồng mạng.
Theo đó, trong chương trình của trường, con gái Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trên sân khấu trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ. Dù trình diễn trước đông người nhưng nhóc tỳ vẫn tỏ ra vô cùng dạn dĩ, bước đi tự nhiên, liên tục cười tươi và tương tác với mọi người xung quanh. Đỗ Mỹ Linh hài hước chia sẻ: “Lần đầu làm ‘vedette’ nên chưa biết kiểm soát cảm xúc, không biết có lần sau không”.
Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho sự tự tin, năng lượng tích cực của con gái nàng hậu. Không ít ý kiến còn cho rằng thần thái và phong cách của cô bé có nét thừa hưởng từ mẹ - Hoa hậu Việt Nam 2016.
Đây không phải là lần đầu, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe con trên nền tảng Tiktok, người đẹp thường xuyên đăng tải những hình ảnh của em bé. Bé Tuệ An được bố mẹ chăm sóc rất kỹ lưỡng. Ngoài thời gian được vú nuôi chăm, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh vẫn luôn sát sao nuôi dạy con.
Đỗ Mỹ Linh cho biết việc chia sẻ hình ảnh con là cách cô lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ cho bé Titi. Nhiều khoảnh khắc của cô bé nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn cùng loạt lời khen từ công chúng.
Bé Tuệ An hiếm khi sử dụng điện thoại hay các thiết bị điện tử, cô bé luôn được mẹ bày nhiều trò và tương tác rất vui vẻ. Bé còn được bố mẹ đưa ra ngoài tận hưởng không khí ngoài trời để không có thói quen nghiện đồ công nghệ.
Về phía Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, thời gian này ngoài chăm sóc con cái, cô còn dành thời gian cho công việc ở tập đoàn nhà chồng. Hoa hậu cho biết, cô không chỉ tham gia với tư cách là con dâu trong gia đình Bầu Hiển mà còn là một nhân viên của tập đoàn.
Chồng của Đỗ Mỹ Linh là Đỗ Vinh Quang – con trai út của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Trước khi về nước hỗ trợ công việc gia đình, anh từng có thời gian du học tại Anh. Năm 2020, Đỗ Vinh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CLB Hà Nội, trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử đội bóng. Bên cạnh đó, anh còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty thương mại dịch vụ và sở hữu khối cổ phiếu trị giá hàng chục tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017. Tại đấu trường nhan sắc quốc tế, cô giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái và lọt vào Top 40 chung cuộc. Trước khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang, đồng thời đảm nhận vai trò MC và biên tập viên truyền hình.
