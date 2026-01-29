Chồng Đỗ Mỹ Linh dẫn vợ du lịch trời Tây, nói một câu 'gây sốt' mạng xã hội

Chồng doanh nhân của Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc con gái cực đáng yêu GĐXH - Chồng doanh nhân của Đỗ Mỹ Linh vừa chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái đầu lòng...

Mới đây, chồng Đỗ Mỹ Linh là doanh nhân Đỗ Vinh Quang (Chủ tịch CLB Hà Nội FC) gây sốt mạng xã hội khi chia sẻ khoảnh khắc tình tứ cùng vợ trong chuyến du lịch London, Anh. Đáng chú ý là dòng trạng thái đính kèm của chồng Đỗ Mỹ Linh: "Thành phố nơi anh từng sinh sống bỗng đẹp hơn khi có em".

Ngay dưới bài đăng, người thân, bạn bè không chỉ để lại lời chúc hạnh phúc, "xin vía" mà còn hài hước trêu chọc "biểu hiện lạ" của Đỗ Vinh Quang. Anh chồng Đỗ Mỹ Linh viết: "Ủa, tự nhiên?" trong khi cầu thủ Nguyễn Thành Chung "chọc" đàn anh: "Anh làm gì có lỗi với chị ạ?" - Và được Đỗ Vinh Quang đáp: "Nguyễn Thành Chung ơi, anh học hỏi em đấy"...

Bức ảnh lãng mạn của vợ chồng Đỗ Mỹ Linh ở London, Anh. Điều khiến fan chú ý không chỉ là lời tình tứ của doanh nhân Đỗ Vinh Quang mà còn ở vòng eo thon gọn ngỡ ngàng của nàng hậu họ Đỗ.

Bên cạnh đó, một số người hâm mộ cũng dồn sự chú ý đến vòng eo thon gọn của Đỗ Mỹ Linh. Điều này được cho là ngầm bác bỏ tin đồn cô đang mang thai lần 2.

Trước đó, tin đồn mang bầu của Đỗ Mỹ Linh dấy lên khi cô tham dự đám cưới của Đỗ Thị Hà diễn ra vào tháng 11. Tại sự kiện này, nàng hậu diện trang phục che bụng, kết hợp cùng giày bệt, hạn chế tối đa việc di chuyển hay tạo dáng trước ống kính.

Đồng thời, trong những chuyến du lịch cùng gia đình sau đó, nàng hậu gần như hạn chế xuất hiện trong những bức ảnh chung với chồng con càng khiến nhiều người tiếp tục tò mò đồn đoán. Lần gần nhất Đỗ Mỹ Linh lộ diện là hình ảnh do ông xã chụp trong chuyến du lịch Trung Quốc hồi tháng 12.



