Đỗ Thị Hà 'úp mở' ở tuổi 24

Phản ứng của Đỗ Thị Hà khi bắt được hoa cưới khiến fan tò mò đồn đoán GĐXH - Đỗ Thị Hà với biểu cảm bất ngờ và thích thú khi bắt được hoa cưới, cùng với động thái rời công ty quản lý khiến fan sắc đẹp đặt nghi vấn về một đám cưới sắp diễn ra.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải bộ ảnh chúc mừng sinh nhật tuổi 24. Nàng hậu xứ Thanh bộc bạch tuổi mới: "Vẫn còn nhiều điều chưa hiểu hết về bản thân. Cũng chưa chắc mình đang đi nhanh hay chậm, đúng hay sai. Chỉ biết là mỗi ngày trôi qua, mình đều đang cố gắng – theo cách riêng của mình. Lặng một chút để nhìn lại, để biết ơn những điều đã đến và dịu dàng với những điều vẫn còn đang dở dang. Mình sẽ tiếp tục đi – không cần phải quá giỏi, chỉ cần đủ thật lòng với chính mình".

Trước đó, Đỗ Thị Hà bất ngờ đăng tải đoạn video ăn mừng tuổi mới trên tài khoản cá nhân, kèm theo dòng trạng thái đơn giản: "She is 24 now" (tạm dịch: Cô ấy bây giờ đã 24 tuổi). Trong đoạn video, cô đã tự tay thiết kế một góc nhỏ trong không gian sống của mình để bày biện hoa tươi, bánh kem và set up ánh sáng, góc máy kỹ lưỡng nhằm "đu trend" chúc mừng sinh nhật đang thịnh hành trên mạng xã hội.

Dù không tổ chức tiệc lớn, nhưng cách thể hiện mừng tuổi mới của Đỗ Thị Hà vẫn thu hút sự quan tâm từ một bộ phận khán giả yêu quý cô.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đón sinh nhật tuổi 24.

Nàng hậu xứ Thanh bộc bạch tuổi mới: "Vẫn còn nhiều điều chưa hiểu hết về bản thân. Cũng chưa chắc mình đang đi nhanh hay chậm, đúng hay sai. Chỉ biết là mỗi ngày trôi qua, mình đều đang cố gắng – theo cách riêng của mình".

Đỗ Thị Hà là một trong những hoa hậu ghi dấu ấn rong lòng công chúng nhờ nhan sắc ngọt ngào, học vấn tốt và lối sống sạch không scandal. Sau gần 5 năm hoạt động showbiz, cô dần chuyển hướng phát triển hình ảnh theo hướng trưởng thành, kín tiếng hơn.

Thời gian gần đây nàng hậu xứ Thanh càng gây chú ý về những thông tin hẹn hò với bạn trai doanh nhân. Tin đồn tình cảm của Đỗ Thị Hà đã rộ lên từ giữa năm ngoái. Cô nàng nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng chàng trai này tại các địa điểm công cộng, sự kiện, thậm chí còn bị "soi" những chi tiết trùng hợp về địa điểm check-in. Tuy nhiên nàng hậu luôn giữ im lặng, tuyệt đối không chia sẻ bất kỳ thông tin nào về đời sống riêng tư, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Nhan sắc đỉnh cao của Đỗ Thị Hà sau 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Nàng hậu đang được quan tâm với tin đồn hẹn hò.

Theo một số nguồn tin, bạn trai tin đồn của Đỗ Thị Hà sinh năm 1994. Được biết, chàng trai này là thiếu gia của tập đoàn S.H - một doanh nghiệp hoạt động đa ngành, nổi bật trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sắt, đường bộ, san lấp mặt bằng, trồng trọt và bất động sản.

Cho đến hiện tại, dù những thông tin xoay quanh chuyện tình cảm giữa Đỗ Thị Hà và bạn trai tin đồn vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán, song việc gia đình nàng hậu có mối liên hệ thân thiết với chàng thiếu gia kia càng khiến công chúng tin rằng mối quan hệ của cả hai đang tiến triển tốt đẹp. Nếu những lời đồn này là sự thật, công chúng chắc chắn sẽ rất mong chờ một "happy ending" cho cặp đôi.